De eerste tag voor je hond die werkt met het Zoek mijn-netwerk is uitgebracht. Daarmee gebruik je het netwerk van iPhones om de locatie van je hond te raadplegen. Maar of dat wel zo handig is, is nog maar de vraag.

Hondentag met Zoek mijn-netwerk

Het gaat om de YIP Tracker, een kleine plastic tag waar je de naam van je hond op kan graveren en eventueel een telefoonnummer op kan zetten. Tot zover niks spectaculairs, maar het bijzondere is dat deze tag werkt met zowel Apple’s Zoek mijn-netwerk als het netwerk van Samsung Galaxy-smartphones. Dat klinkt ideaal, omdat je hierdoor zonder kosten van een abonnement de locatie van je hond kan raadplegen. Maar de fabrikant laat zelf ook doorschemeren dat het hier eigenlijk niet voor bedoeld is.



Op de website van de tag wordt met geen woord gerept over het gebruik van de tag voor een hond of ander huisdier, terwijl het accessoire in de VS wel verkocht wordt bij PetSmart. Dit is een Amerikaanse keten van dierenwinkels. Maar dat er in de omschrijving van het product niet nadrukkelijk vermeld staat dat het voor je hond bedoeld is, is niet zonder reden.

Accessoires die werken met het Zoek mijn-netwerk, zijn voor de locatie afhankelijk van iPhones en andere Apple-apparaten in de buurt. Zo’n accessoire maakt om de paar minuten via een beveiligde Bluetooth-verbinding contact met Apple-apparaten. De locatie van die apparaten wordt gebruikt om de locatie van de tag door te geven aan de eigenaar. Maar een hond zit nooit echt lang op dezelfde plek, zeker niet als deze buiten rondloopt en zijn baasje kwijt is. De kans dat de locatie actueel is die je als eigenaar krijgt, is daardoor erg klein.

Apple gaf zelf eerder al aan dat de AirTag, die ook via het Zoek mijn-netwerk werkt, niet bedoeld is voor het tracken van kinderen of huisdieren. Het is vooral geschikt voor het achterhalen van de locatie van voorwerpen, die niet zelf van locatie kunnen veranderen. Voor het nauwkeurig tracken van je hond of ander huisdier, kun je daardoor beter een GPS-tracker gebruiken die constant de locatie aan je doorgeeft.

Eerder was er ook al de TagVault, een AirTag-houder voor je hond. Hoewel het een relatief goedkope oplossing is, denken wij toch dat je voor een slimmer alternatief moet kiezen.