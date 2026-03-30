Apple HomePod mini is hier tijdelijk fors in prijs verlaagd

De Apple HomePod mini is nu tijdelijk flink goedkoper. In dit artikel vind je alles wat je moet weten over deze aanbieding.

Ben je op zoek naar een nieuwe speaker die perfect samenwerkt met al je Apple-apparaten? Dan is dit hét moment om toe te slaan. Bij Smartphonehoesjes.nl scoor je de Apple HomePod mini tijdelijk met flink veel voordeel. Met de kortingscode LENTE15 krijg je 15% korting op het hele assortiment, dus ook op deze compacte Apple-speaker. Zo haal je ’m nu al in huis voor €92,65 in plaats van €109,-.

Dit wil je weten over de Apple HomePod mini

Wat direct opvalt aan de HomePod mini is het design. In plaats van de hogere, cilindervorm heeft deze speaker een veel compacter en vrijwel volledig rond ontwerp. Het is een bolvormige speaker van ongeveer 8,5 centimeter hoog. Bij de introductie was hij verkrijgbaar in de bekende kleuren spacegrijs en wit, een jaar later werden daar ook vrolijke kleuren zoals geel, blauw en oranje aan toegevoegd. In juli 2024 maakte de kleur spacegrijs plaats voor de nieuwe variant middernacht.

De functies van de HomePod mini

Met de ingebouwde Siri geef je eenvoudig opdrachten, zoals het bedienen van je muziek of je HomeKit-apparaten in huis. De HomePod mini werkt daarnaast als woninghub, waardoor je ook op afstand je slimme apparaten kunt besturen. Heb je al een smart home? Dan is deze speaker extra interessant. Hij werkt namelijk ook als Thread Border Router en Matter-bridge, waardoor je slimme apparaten nog makkelijker met elkaar laat samenwerken. Daardoor vergroot je het bereik van je accessoires en kun je ze met meerdere protocollen bedienen. De HomePod mini werkt hierbij als het ‘centrale brein’.

Siri is gewoon beschikbaar in het Nederlands en kan meerdere stemmen herkennen. Zo kan iedereen in huis persoonlijke verzoeken doen, zoals het checken van de eigen agenda of het versturen van berichten. De speaker weet wie er spreekt en past zich daarop aan.

Net als de grotere HomePod vind je ook de HomePod mini terug in de Woning-app. In deze app stel je alles in en pas je eenvoudig instellingen aan. Ook kun je gebruikmaken van de Intercom-functie, waarmee je berichten stuurt tussen verschillende HomePods in huis. Dit werkt bovendien ook met iPhones, CarPlay en andere Apple-apparaten.

De specificaties van deze compacte speaker op een rij

Afmetingen: 84,3 x 97,9 millimeter

Gewicht: 345 gram

Kleuren: wit en spacegrijs (sinds 2020); geel, oranje en blauw (sinds 2021); middernacht (sinds 2024, ter vervanging van spacegrijs)

Eén full-range driver en dual-passieve radiators voor diepe bas

360-graden geluid

Computational audio voor betere geluidskwaliteit

Vier microfoons voor Siri en activeren van Hey Siri

Ingebouwde S5- en U1-chip

802.11n wifi

Bluetooth 5.0

Ondersteuning voor Thread en Matter

AirPlay 2, met multiroom-audio

Geschikt voor Apple Music lossless

Geschikt als stereopaar

Touch screen met volumeknoppen

Gevlochten vaste stroomkabel met usb-c uiteinde, wordt geleverd met 20 Watt usb-c-adapter