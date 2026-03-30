HomePod mini nu in oranje

Apple HomePod mini is hier tijdelijk fors in prijs verlaagd

De Apple HomePod mini is nu tijdelijk flink goedkoper. In dit artikel vind je alles wat je moet weten over deze aanbieding.
Jane van Brakel -

Ben je op zoek naar een nieuwe speaker die perfect samenwerkt met al je Apple-apparaten? Dan is dit hét moment om toe te slaan. Bij Smartphonehoesjes.nl scoor je de Apple HomePod mini tijdelijk met flink veel voordeel. Met de kortingscode LENTE15 krijg je 15% korting op het hele assortiment, dus ook op deze compacte Apple-speaker. Zo haal je ’m nu al in huis voor €92,65 in plaats van €109,-.

Dit wil je weten over de Apple HomePod mini

Wat direct opvalt aan de HomePod mini is het design. In plaats van de hogere, cilindervorm heeft deze speaker een veel compacter en vrijwel volledig rond ontwerp. Het is een bolvormige speaker van ongeveer 8,5 centimeter hoog. Bij de introductie was hij verkrijgbaar in de bekende kleuren spacegrijs en wit, een jaar later werden daar ook vrolijke kleuren zoals geel, blauw en oranje aan toegevoegd. In juli 2024 maakte de kleur spacegrijs plaats voor de nieuwe variant middernacht.

Gele HomePod mini die muziek afspeelt.

De functies van de HomePod mini

Met de ingebouwde Siri geef je eenvoudig opdrachten, zoals het bedienen van je muziek of je HomeKit-apparaten in huis. De HomePod mini werkt daarnaast als woninghub, waardoor je ook op afstand je slimme apparaten kunt besturen. Heb je al een smart home? Dan is deze speaker extra interessant. Hij werkt namelijk ook als Thread Border Router en Matter-bridge, waardoor je slimme apparaten nog makkelijker met elkaar laat samenwerken. Daardoor vergroot je het bereik van je accessoires en kun je ze met meerdere protocollen bedienen. De HomePod mini werkt hierbij als het ‘centrale brein’.

Siri is gewoon beschikbaar in het Nederlands en kan meerdere stemmen herkennen. Zo kan iedereen in huis persoonlijke verzoeken doen, zoals het checken van de eigen agenda of het versturen van berichten. De speaker weet wie er spreekt en past zich daarop aan.

Versie 2.8

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 10.0+
Grootte
6.3 MB
Uitgever
Apple
Leeftijd
4+
Talen

Net als de grotere HomePod vind je ook de HomePod mini terug in de Woning-app. In deze app stel je alles in en pas je eenvoudig instellingen aan. Ook kun je gebruikmaken van de Intercom-functie, waarmee je berichten stuurt tussen verschillende HomePods in huis. Dit werkt bovendien ook met iPhones, CarPlay en andere Apple-apparaten.

HomePod mini met korting

De specificaties van deze compacte speaker op een rij

  • Afmetingen: 84,3 x 97,9 millimeter
  • Gewicht: 345 gram
  • Kleuren: wit en spacegrijs (sinds 2020); geel, oranje en blauw (sinds 2021); middernacht (sinds 2024, ter vervanging van spacegrijs)
  • Eén full-range driver en dual-passieve radiators voor diepe bas
  • 360-graden geluid
  • Computational audio voor betere geluidskwaliteit
  • Vier microfoons voor Siri en activeren van Hey Siri
  • Ingebouwde S5- en U1-chip
  • 802.11n wifi
  • Bluetooth 5.0
  • Ondersteuning voor Thread en Matter
  • AirPlay 2, met multiroom-audio
  • Geschikt voor Apple Music lossless
  • Geschikt als stereopaar
  • Touch screen met volumeknoppen
  • Gevlochten vaste stroomkabel met usb-c uiteinde, wordt geleverd met 20 Watt usb-c-adapter
De beste accessoires voor je HomePod mini: hier kan je uit kiezen

Er zijn allerlei handige accessoires voor je HomePod mini, zoals een standaard of draagtasje. Maar we hebben nog veel meer verrassende HomePod mini-accessoires voor je verzameld, dus kijk snel of er voor jou wat bij zit.

Informatie

Laatst bijgewerkt
30 maart 2026 om 14:30
Onderwerp

HomePod mini

De HomePod mini is de kleine compacte slimme speaker van Apple. De HomePod mini is in oktober 2020 aangekondigd en sinds maart 2022 ook in Nederland verkrijgbaar, met Nederlandse Siri en stemherkenning. De HomePod mini is verkrijgbaar in vijf kleuren: spacegrijs, wit, blauw, oranje en geel. Apple heeft naast de HomePod mini ook nog de grote tweede generatie HomePod. Alle belangrijke artikelen over de HomePod mini op een rijtje. De beste tips, gidsen en wat je moet weten over deze compacte slimme speaker.
HomePod mini kleur
Alles over de HomePod mini HomePod kopen in Nederland HomePod vergelijken: mini vs groot model HomePod mini review HomePod mini en Thread: dit moet je weten HomePod mini instellen Muziek luisteren op de HomePod Nederlandse Siri instellen op de HomePod Stemherkenning op de HomePod Persoonlijke verzoeken op de HomePod HomePod updaten en software bijwerken

