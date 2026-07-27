Apple zou zijn eerste slimme bril tijdens WWDC 2027 willen aankondigen. Eerder stond deze gepland voor 2026, maar volgens een nieuw gerucht neemt het bedrijf extra tijd om de privacyfuncties verder uit te werken.

De eerste slimme bril van Apple komt steeds vaker voorbij in het geruchtencircuit, maar we moeten nog even op dit nieuwe product wachten. Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman kondigt Apple het nieuwe product pas tijdens WWDC 2027 aan. De verkoop begint later dat jaar.

Apple onthult slimme bril mogelijk tijdens WWDC 2027

Bloomberg-journalist Mark Gurman meldt dat Apple van plan is om de nieuwe bril tijdens WWDC 2027 te onthullen. Dat zou ontwikkelaars ruim de tijd geven om apps en functies voor het nieuwe product voor te bereiden. Volgens eerdere geruchten mikte Apple eerder nog op een introductie eind 2026. Die planning is inmiddels opgeschoven naar volgend jaar. Gurman stelt dat Apple extra tijd nodig heeft om zowel de hardware als de software verder te ontwikkelen. Hierbij speelt privacy een veel grotere rol dan aanvankelijk gedacht.

Privacy moet Apple onderscheiden van concurrentie

Privacy wordt volgens Gurman een van de speerpunten van Apple’s slimme bril. Het bedrijf onderzoekt nieuwe hardware- en softwarefuncties om te voorkomen dat de bril dezelfde privacydiscussies oproept als vergelijkbare producten. Bij veel concurrerende slimme brillen kunnen gebruikers met de ingebouwde camera eenvoudig foto’s en video’s maken, wat geregeld tot zorgen over de privacy van omstanders leidt.

Apple kiest daarbij voor een andere aanpak dan Meta. Volgens Gurman heeft het bedrijf zelfs overwogen om een versie van de bril zonder camera voor foto’s en video’s uit te brengen. Ook zouden prototypes zonder camerasysteem zijn getest. Ook ontwikkelt Apple nieuwe privacyfuncties die nog niet eerder in andere Apple-producten zijn gebruikt. Die privacyaanpak zou een belangrijke rol krijgen in de marketing van de slimme bril.

Een camera lijkt uiteindelijk toch onderdeel van de plannen te blijven. Die zou vooral bedoeld zijn voor AI-functies, zoals het herkennen van de omgeving en het geven van contextuele informatie via Apple Intelligence. Daarnaast krijgt de bril naar verwachting ingebouwde speakers en microfoons voor het luisteren van muziek, bellen, het gebruik van Siri en het ontvangen van meldingen, vergelijkbaar met de slimme brillen van Meta.

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Dit is wanneer je de slimme bril kan kopen

Als Apple vasthoudt aan deze planning, wordt de slimme bril tijdens WWDC 2027 aangekondigd en verschijnt hij later dat najaar in de winkels. Daarmee volgt Apple dezelfde strategie als bij de Vision Pro. Ook die headset werd eerst tijdens WWDC onthuld. Daarna kregen ontwikkelaars enkele maanden de tijd om hun apps geschikt te maken voordat het product daadwerkelijk verscheen. Volgens Gurman wil Apple eind 2027 beginnen met het uitleveren van de eerste exemplaren, die in verschillende stijlen beschikbaar komt.