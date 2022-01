Het team van iCulture wenst je een geweldig nieuwjaar, ook al zal het opnieuw een jaar met veel onzekerheden worden. Eén ding is echter zeker: aan de artikelen op onze site zal het niet liggen, want er lijkt een boeiend Apple-jaar aan te komen, met veel nieuwe ontwikkelingen die we uiteraard graag met jullie willen delen.

We willen daarbij meteen van de gelegenheid gebruik maken om alle lezers, tipgevers en anderen die ons ook in 2021 weer hebben gesteund, heel hartelijk te bedanken. De betrokkenheid van de community is voor mij reden om na 15 jaar elke dag nog steeds met plezier aan de slag te gaan. Dat geldt ook voor de medewerkers die er later bij zijn gekomen en die maar een doel hebben: een zo goed mogelijke website maken, die met enthousiasme en verstand van zaken wordt gemaakt. Een plek waar je graag terugkomt. Ik ben blij met ons team en met de inzet van de mensen die elke dag iCulture mogelijk maken!

Iedereen heeft momenteel te maken met onzekere omstandigheden. We rennen van lockdown naar lockdown, maar één ding is zeker: Apple is een dankbaar onderwerp om even je zinnen te verzetten. Er gebeurt altijd wel iets rondom Apple en wij hebben superveel zin om daar ook in 2022 verslag van te doen, zowel de hoogte- als dieptepunten. Naast de gebruikelijke producten zoals nieuwe iPhones, iPads en Macs krijgen we hopelijk voor het eerst de al veelbesproken AR-bril te zien. Er zijn al renders verschenen, maar wat Apple’s ermee wil doen en wat ‘ie gaat kosten is nog een groot raadsel.

Ook gaat Apple dit jaar de overstap naar Apple Silicon afronden, komen er nieuwe AirPods Pro aan en zouden zowel de iPhone 14 als de Apple Watch Series 8 dit jaar wel eens een behoorlijk grote update kunnen krijgen. En als Big Tech dit jaar eens écht wordt aangepakt door de overheden, betekent het dan dat Apple moet opsplitsen? Er kan van alles gebeuren en dat maakt het voor ons net zo spannend als voor jou, als iCulture-lezer.

Wij zullen Apple in 2022 weer op de voet blijven volgen en niet alleen aandacht besteden aan de geruchten en records, maar ook regelmatig een kritische noot laten horen. Wil je niets missen? Zorg dan dat je iCulture.nl in je bookmarks zet, of installeer de app! En wil je dit jaar iets terugdoen? Kijk dan eens op onze pagina Steun iCulture!