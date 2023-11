PopSockets laat je je eigen accessoires ontwerpen met AI

Zelf je PopSockets ontwerpen

Het idee is eigenlijk heel simpel: met behulp van kunstmatige intelligentie geef je aan welke afbeelding je op de PopSockets-grip of op het hoesje zou willen zien. Je geeft daarbij een omschrijving van de gewenste afbeelding, net zoals je bij AI-tools zoals DALL-E gewend bent. Voorheen bood PopSockets wel de mogelijkheid aan om je eigen hoesje of grip te ontwerpen, maar daarbij had je alleen keuze uit een collectie standaard achtergronden of een eigen foto.

Origineel cadeau voor de feestdagen

Omdat nog niet iedereen handig is met het geven van prompts aan een AI-tool, helpt PopSockets je op weg. Je kunt ook kiezen voor het uploaden van een afbeelding die je mooi vindt, waarna je aangeeft wat er gewijzigd moet worden. Je uploadt bijvoorbeeld een foto van je hond en geeft aan dat de rommelige achtergrond van een parkeerplaats moet worden vervangen door een mooi grasveld met hondenhok, dat eruit ziet als een mini-kasteel. De fabrikant gebruikt hiervoor een geoptimaliseerde versie van Stable Diffusion XL, een tool die vergelijkbaar is met DALL-E van OpenAI.

Het mooie van dergelijke tools is dat elk ontwerp uniek is en dat je eindeloos kunt vragen om een andere stijl en aanpassingen. In tegenstelling tot een menselijke designer wordt een AI-tool nooit ongeduldig, beheerst alle stijlen en biedt je de mogelijkheid om eindeloos te verfijnen. PopSockets organiseert (in de VS) een wedstrijd voor het mooiste design. Je kunt tot $100.000 aan prijzengeld winnen, maar deelnemers verliezen daarbij wel alle intellectuele rechten.

Zelf je hoesje ontwerpen kan ook zonder hulp van PopSockets

Helaas worden de PopSockets met AI-design alleen in de VS verzonden. De Europese PopSockets-site geeft je wel de mogelijkheid om te personaliseren, maar de AI-tool ontbreekt. Dat bracht ons op het idee: je zou voor een hoesje natuurlijk ook gewoon zelf met een zelfgekozen AI-tool aan de slag kunnen gaan. Het resultaat upload je bij een willekeurige hoesjesbedrukker, ook als die geen kaas heeft gegeten van AI.

Het maken van zo’n AI-design kan tegenwoordig op allerlei manieren, bijvoorbeeld in Photoshop. Adobe bouwt steeds meer slimme AI-functies in de software in, waaronder generatieve AI voor afbeeldingen. De designs die je daarmee maakt mogen zelfs commercieel gebruikt worden, omdat ze zijn gebaseerd op gelicenseerde afbeeldingen.

Je zou ook gebruik kunnen maken van de eerder genoemde tools DALL-E en Stable Diffusion XL. We hebben ChatGPT gevraagd op welke punten deze twee tools verschillen:

DALL-E en Stable Diffusion XL zijn beide AI-modellen die afbeeldingen genereren op basis van tekstbeschrijvingen, maar ze verschillen in hun architectuur, mogelijkheden en de manier waarop ze zijn getraind. DALL-E, ontwikkeld door OpenAI, is de opvolger van GPT-3 en is specifiek ontworpen om realistische en fantasierijke afbeeldingen te genereren vanuit tekstprompts. Het model kan nieuwe objecten creëren die passen bij de beschrijving en bestaande objecten in nieuwe contexten plaatsen. Het is ook in staat om subtiele nuances in de prompts te begrijpen en te visualiseren. Stable Diffusion XL is een variant van de Stable Diffusion-modellen, die waarschijnlijk groter en mogelijk krachtiger zijn. Deze modellen zijn meestal open-source en breed beschikbaar, wat betekent dat ze door de gemeenschap kunnen worden gebruikt en aangepast. Ze maken gebruik van een methode genaamd latent diffusion, die afbeeldingen genereert in een gecomprimeerde ruimte en vervolgens decodeert naar de uiteindelijke afbeeldingen. Het grootste verschil zit hem in hoe ze zijn getraind en de toegankelijkheid. DALL-E’s training en gebruik zijn meer gecontroleerd door OpenAI, terwijl Stable Diffusion-modellen vaak vrij beschikbaar zijn en een actieve gemeenschap hebben die bijdraagt aan hun ontwikkeling. Hierdoor kunnen gebruikers en ontwikkelaars de modellen aanpassen voor specifieke doeleinden en gebruiksscenario’s. – Uitleg gegenereerd door ChatGPT 4

PopSockets brengt meerdere iPhone-accessoires uit, die voorzien zijn van MagSafe. We hebben onder andere geschreven over de PopSockets Popgrip-houder met MagSafe en de PopSocket autohouders met MagSafe. Tegenwoordig maakt het bedrijf veel meer dan de bekende Popgrips. Je vindt de PopSockets bij winkels als Smartphonehoesjes, GSMpunt en natuurlijk Bol.com.