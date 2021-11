Elk jaar brengt Apple een fraaie wallpaper uit voor de nieuwste macOS-versie. Dit jaar kregen we echter een paars berglandschap met kleurenvlakken. Deze jongens besloten er iets aan te doen, met een echte Monterey-wallpaper in de stijl van voorgaande jaren.

Een natuurwallpaper voor Monterey

De wallpapers van macOS tonen altijd bergketens, steile bergtoppen, rotsen in de zee of een ander imponerend natuurlandschap. Behalve dit jaar: Apple liet ons genadeloos in de steek en kwam met een paars vlakkenpatroon. YouTuber Andrew Levitt besloot daarom zijn vrienden op te trommelen en er zelf eentje te maken. Het probleem is alleen: er is niet veel natuur in Monterey, laat zien iets wat er indrukwekkend genoeg uit ziet voor een mooie wallpaper. Monterey is een stadje aan zee met veel huizen en commercieel vastgoed. Toch viel er iets van te maken.



Als de naam Andrew Levitt je bekend voorkomt, kan dat kloppen. Het drietal fotografeerde eerder de Catalina-wallpaper en de macOS Big Sur wallpaper opnieuw en ze gingen vervolgens ook nog aan de slag om alle resterende wallpapers van macOS na te bootsen.



Monterey blijkt niet erg fotogeniek.

Sinds 2013 is Apple overgestapt van katachtigen naar landschappen in Californië, de thuisbasis van Apple. Het begon allemaal met OS X Mavericks en het eindigde vorig jaar met Big Sur. Maar Monterey verdient ook een mooi plaatje. Apple koos voor een abstracte graphic, die de Monterey Canyon moet voorstellen. Dit is een anderhalve kilometer diepe watergeul en de grootste onderzeese canyon aan de westkust. Het is een opmerkelijke plek, maar daarmee heb je nog geen mooie foto te pakken.

Na twee dagen rondkijken begreep het trio waarom Apple deze keer geen natuurfoto als wallpaper had gekozen. Er is gewoon niet zoveel te zien. En bovendien bleek dat het namaken van een bestaande wallpaper een stuk makkelijker is dan er zelf eentje bedenken.

Lone Cypress: geen Monterey, toch mooi

Uiteindelijk viel de keuze op het meest herkenbare punt van Monterey: de Lone Cypress. Dit is een boom die mogelijk al 250 jaar op een rots staat. Hij is al van ver te herkennen en hoewel hij eigenlijk niet in Monterey staat, is het wel het standaard plaatje dat iedereen herkent. Het team was een dag bezig om voldoende foto’s te maken voor een dynamische wallpaper. Het eindresultaat is hieronder te zien.

Downloaden in volledige resolutie kan via Vyncher.com.