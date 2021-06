Nu de iPadOS 15 beta in handen is van ontwikkelaars worden steeds meer ontdekkingen gedaan. Apple heeft deze nieuwe functies voor de Bestanden-app niet op het podium van WWDC 2021 verteld en ze staan ook niet in de aankondigingen op de Apple-website. Ze werden ontdekt door YouTuber Steven Fjordstrøm, die er een filmpje over maakte. Hij loopt daarin drie ontdekkingen langs: de voortgangsbalk, gedeeltelijke NTFS-ondersteuning en de mogelijkheid om bestanden te groeperen.



Bestanden-app toont voortgang

De belangrijkste iPadOS 15-functies zijn widgets op het beginscherm en nieuwe mogelijkheden om te multitasken. Maar er is meer.

Wanneer je een bestand probeert te kopiëren in de Bestanden-app op de iPad, dan verschijnt er een voortgangsbalk waaruit je kunt aflezen hoeveel tijd er nog resteert en hoeveel data er al is overgezet. Het icoontje van de voortgangsbalk verschijnt naast de knop om een nieuwe map te maken. Je kunt hier ook lopende taken annuleren. Voorheen had je geen indicatie hoe lang het kopiëren van bestanden zou gaan duren.

NTFS lezen op de iPad

Een andere verbetering is dat je NTFS-geformatteerde schijven kunt aansluiten op de iPad, bijvoorbeeld een usb-stick die je eerder op een Windows-pc hebt gebruikt. Er is maar gedeeltelijke ondersteuning, net als op de Mac. Je kunt alleen lezen en niet schrijven. Voorheen werkte het helemaal niet om NTFS-bestanden te lezen.

Ook handig is de mogelijkheid om bestanden te groeperen. Heb je een muis of trackpad aangesloten op je iPad, dan kun je in iPadOS 15 meerdere bestanden selecteren met de cursor en vervolgens kopiëren of verplaatsen. Je hoeft ze dan niet meer één voor één aan te klikken.

Toch zijn er nog wel wat wensen, zoals het kunnen openen van DMG-bestanden en kijken hoe groot een map is. De beta van iPadOS 15 ligt momenteel bij ontwikkelaars en in juli volgt ook de publieke beta voor iedereen die mee wil helpen testen. De uiteindelijke release verwachten we in september of oktober van dit jaar. Je kunt dan ook gebruik maken van nieuwe functies zoals Quick Note, waarmee je snel een nieuwe notitie kunt starten.