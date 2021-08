We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: See (S02)

Het tweede seizoen van See is er! Fans van de post-apocalyptische wereld waarin iedereen bind is, kunnen weer acht wekelijkse afleveringen tegemoet zien. Naast Jason Momoa zien we weer Sylvia Hoeks. Nieuw dit seizoen is Dave Bautista, die stennis komt schoppen als de broer Edo Voss. Bautista was eerder naast Hoeks te zien in de film Blade Runner 2049. Jason Momoa kunnen we bovendien op Netflix bekijken in de pas verschenen serie ‘Sweet Girl’, waar we vorige week over schreven.

Momoa’s personage Baba Voss probeert zijn vrouw en kinderen te beschermen, maar krijgt zijn broer Edo op bezoek, die op wraak belust is.

Bekijken: See

Cruella

Te zien bij: Disney+

Sinds juni 2021 te zien met VIP-toegang, nu voor alle abonnees beschikbaar zonder er extra voor te betalen. We zien Emma Stone als schurk opgroeien. Maar eerst gaan we terug naar de begindagen, toen Estella ter wereld kwam met ongebruikelijk zwart-wit haar. Ze was als kind al rebels, wordt van school gestuurd en gaat met haar moeder op weg naar Londen. Na de dood van haar moeder komt ze op straat terecht, waar ze door twee zwerfjongens wordt opgevangen en uitgroeit tot een meesterschurk. Maar tegelijk lonkt een bestaan als mode-icoon en modeontwerpster. Barones von Hellman is bereid haar mentor te worden, maar wakkert ook haar slechte kanten aan.

Na twee films met Glenn Close heeft de schurk uit 101 Dalmatiërs een opvolger gekregen. Emma Stone schittert in de hoofdrol, terwijl Emma Thompson ook een belangrijke rol vervult.

Vacation Friends

Te zien bij: Disney+

Een komische film met Lil Rel Howery en Yvonne Orji. Een stel krijgt de schrik van hun leven wanneer vage vakantievrienden opeens opduiken op hun bruiloft.

SAS: Rise of the Black Swan

Te zien bij: Netflix

Een commando die met zijn vriendin van Londen naar Parijs reist, komt in actie wanneer gewapende, meedogenloze huurlingen de trein kapen.

King of Boys: The Return of The King (S01)

Te zien bij: Netflix

Alhaja Enola Salami begint opnieuw en richt haar vizier op een andere machtspositie, aangewakkerd door wraak, spijt en meedogenloosheid.

The Accident

Te zien bij: Netflix

Noodlottig ongeval legt een heel stadje lam. Een vreselijke tragedie op een bouwplaats zorgt voor opschudding in een klein plaatsje in Wales. Bijna iedereen raakt erdoor getroffen, waarna de inwoners van zich laten horen. Was het een noodlottig ongeval of nalatigheid?

Borat Supplemental Reportings

Te zien bij: Amazon Prime Video

Ben je fan van Borat, dan is dit aanvullende beeldmateriaal op je lijf geschreven. Veel materiaal van de tweede Borat-film werd niet gebruikt, maar is te leuk om in de prullenbak te gooien. Van deze ongebruikte beelden zijn twee specials samengesteld. De ene is Borat Supplemental Reportings, een algemenere complicatie waarbij Borat in allerlei vreemde situaties terechtkomt. De andere is Borat’s American Lockdown, een 40 minuten durende compilatie over de periode die Borat doorbracht bij complotdenkers.

Kevin Can F**k Himself (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Kevin Can F**K Himself volgt het verhaal van Allison McRoberts (Murphy), een vrouw waarvan we allemaal opgroeiden in de veronderstelling dat we haar kenden: het prototype van de Sitcom Wife. Ze is mooi en kan tegen een grapje, zelfs als het tegen haar gericht is, en ze is getrouwd met een man die een huwelijksloterij gewonnen moet hebben. We volgen haar terwijl ze eindelijk wakker wordt en in opstand komt tegen de onrechtvaardigheden in haar leven. Kevin Can F**K Himself breekt met conventies en mengt multi-camera komedie met single-camera realisme om ons de vraag te laten stellen, wie en wat hebben we al die jaren uitgelachen?

Fernando (S02)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Exclusief bij Amazon. Fernando is een uniek portret van de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 en één van de meest succesvolle en populaire sportsterren van Spanje, Fernando Alonso. De docu-serie volgt de beroemde Spaanse coureur, die onlangs zijn verwachte terugkeer naar de Formule 1 aankondigde.

City of Lies

Te zien bij: Videoland

City of Lies volgt het onderzoek naar de moord op één van de meest omstreden rapartiesten ooit Christopher Wallace, beter bekend als The Notorious B.I.G. We zien hoe LAPD detective Russel Pool meer dan twintig jaar van zijn leven wijdt aan de zoektocht naar gerechtigheid. Hij krijgt hierbij hulp van onder andere journalist Jack Johnson. Waarom blijft de moord op dit rapicoon onopgelost? En waarom het lijkt het alsof een tak van de Los Angeles Police Department vooral wil dat dit zo blijft?

Grand Prix Zandvoort (S01)

Te zien bij: Videoland

De Formule 1 keert terug naar Zandvoort! Voor het eerst sinds 1985 prijkt de Grand Prix van Nederland weer op de F1-kalender. Met Max Verstappen als grote favoriet voor de overwinning. Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch GP, maakt een unieke tijdreis door de even fascinerende als turbulente geschiedenis van de Formule 1-races op het circuit van Zandvoort.

Love Type D

Te zien bij: Ziggo

De 27-jarige Frankie wordt voor de twaalfde keer op rij door haar geliefde gedumpt. Ze ontdekt dat ze over een gen beschikt dat voorziet dat ze op romantisch vlak eeuwig afgewezen zal worden. Ze zit echter niet bij de pakken neer en gaat bij haar ex-vriendjes op bezoek om haar liefdesleven nog een toekomst te bieden.

Monsters of Man

Te zien bij: Pathé Thuis

Een Amerikaanse wapenfabrikant wil een lucratief legercontract binnenhalen door in Azië een kamp van heroïnedealers schoon te vegen met intelligente robotten. Maar als blijkt dat een team van dokters getuige is van de slachtpartij, keren de moordmachines zich tegen deze nieuwe doelwitten in een meedogenloze overlevingsstrijd.