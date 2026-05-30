Beste Apple-deals voor je vakantiegeld: iPhone 17 (Pro), AirTag 2 en meer flink goedkoper

Nu de vakantiegeldperiode is begonnen, stunten grote webshops met korting op diverse Apple-producten en nog veel meer. Van iPhones en iPads tot MacBooks en AirPods: bij bol, Coolblue, MediaMarkt en meer vind je tijdelijk scherpe Apple-deals. Wij zetten de beste aanbiedingen voor je op een rij.

iPhone 17: al vanaf 529,- in huis

De iPhone 17 is Apples nieuwste instapmodel en heeft een aantal opvallende upgrades ten opzichte van de vorige generatie. Het toestel draait op de nieuwe A19-chip, ondersteunt Apple Intelligence en beschikt over een verbeterd 48-megapixel camerasysteem. Ook het design is verfijnd, met dunnere schermranden en nieuwe kleurenopties.

Daarnaast zet Apple stevig in op AI-functies, batterijduur en camera’s. De iPhone 17 ondersteunt nieuwe functies binnen iOS 26 en is dankzij extra werkgeheugen beter voorbereid op toekomstige Apple Intelligence-updates. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd voor video-opnames, selfies en draadloos opladen.

Je haalt dit toestel tijdelijk flink goedkoper in huis bij Belsimpel, daar haal je hem tijdens de Extra Dikke Deal Dagen namelijk in huis vanaf €529,- met een onbeperkt abonnement van Odido. Liever een andere provider? Ook dan bespaar je flink op de toestelkosten. Ga je liever voor een los toestel? Dan haal je deze bij Bol al in huis vanaf €815,-

iPhone 17 Pro: al vanaf 872 euro in huis

De iPhone 17 Pro is één van de grootste Pro-upgrades van de afgelopen jaren. Apple kiest voor een vernieuwd ontwerp met een aluminium behuizing, een grotere cameramodule en een verbeterd koelsysteem. Daardoor blijft het toestel beter op temperatuur bij intensief gebruik, zoals gamen of het draaien van zware AI-functies binnen Apple Intelligence.

Onder de motorkap draait de A19 Pro-chip, gecombineerd met meer werkgeheugen en een efficiënter energieverbruik. Dat zorgt niet alleen voor betere prestaties, maar ook voor een merkbaar betere batterijduur. Ook de camera is verder doorontwikkeld met een 48MP hoofdcamera, verbeterde telelens met optische zoom en een ultragroothoeklens voor bredere shots. Video’s zijn stabieler en gedetailleerder, terwijl foto’s in het donker minder ruis en meer detail laten zien.

De iPhone 17 Pro is tijdens de Extra Dikke Deals bij Belsimpel verkrijgbaar vanaf €872,- in combinatie met een onbeperkt data-abonnement van Odido. Wil je liever een los toestel, dan is hij bij Bol beschikbaar vanaf €1.209,–.

Overige Apple-deals

Ben je niet op zoek naar een van de nieuwste iPhones, dan zijn er tijdens de vakantiegelddeals nog genoeg andere interessante Apple-aanbiedingen te vinden. Van AirPods en Apple Watches tot iPads en accessoires: er zijn volop kortingen beschikbaar bij verschillende webshops. Hieronder hebben we de beste Apple-deals per webshop voor je op een rij gezet.

Voor Apple-gebruikers zijn er interessante deals tijdens de Bol 10-daagse. De Apple Watch SE (3rd generation) is verlaagd van €259,99 naar €249,85 euro en blijft daarmee een toegankelijke instapmodel in het Apple-ecosysteem. Ook de Apple AirTag 4-pack is tijdelijk met 25% korting te koop, handig om je spullen tijdens de vakantie eenvoudig terug te vinden.

Tijdens de Bol 10-daagse vind je bij bol nog meer scherpe kortingen op slimme gadgets en accessoires. Zo geldt er op het assortiment van Philips Hue een actie waarbij je het tweede product voor de halve prijs krijgt, ideaal om je slimme verlichting in huis voordelig uit te breiden. Daarnaast krijg je tot 25% korting op videodeurbellen en beveiligingscamera’s van onder andere Ring en Eufy

Ook op het gebied van koptelefoons zijn er aantrekkelijke deals. De Sony WH-1000XM4 is afgeprijsd naar €189,- in plaats van €217,-. Daarnaast is ook de Sony WH-1000XM6 in prijs verlaagd en daalt van €379,- naar €333,-, waardoor het nieuwere model nu net wat interessanter wordt geprijsd.

Sim only-aanbiedingen: gratis AirPods 4 of lagere maandlasten

Bij Belsimpel loopt via Vodafone momenteel een interessante sim-only actie. Bij een nieuw tweejarig Unlimited Start-abonnement met 150 minuten en onbeperkt sms’en krijg je tijdelijk de Apple AirPods 4 met noise cancelling cadeau, ter waarde van 199 euro. Dit is vooral interessant als je toch al van plan was om over te stappen, omdat je zonder extra kosten direct een setje gloednieuwe AirPods ontvangt.

Liever een cashback t.w.v €200,-

Bij Odido via Mobiel.nl loopt momenteel ook een aantrekkelijke actie op het Unlimited-aanbod. Sluit je een nieuw tweejarig Unlimited-abonnement af, dan ontvang je tijdelijk een cashback van €200,-. Dat voordeel wordt achteraf verrekend, waardoor je totale maandlasten een stuk lager uitvallen dan normaal. Je behoudt daarbij gewoon alle voordelen van een Unlimited-abonnement, zoals onbeperkt bellen, sms’en en data.