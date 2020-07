De makers van Monument Valley komen later dit jaar met een nieuwe game voor iPhone, iPad, Mac én Apple TV. Alba: a Wildlife Adventure is een spel dat gaat over het redden van de natuur.

De ontwikkelaar ustwo games, vooral bekend van Monument Valley, hebben vandaag de eerste teaser van Alba: a Wildlife Adventure vrijgegeven. De beelden laten nog weinig van de gameplay zien, maar het belooft in ieder geval weer een sfeervolle game te worden in de stijl van Monument Valley en Assemble With Care, de Apple Arcade-game van ustwo games.



Alba: a Wildlife Adventure aangekondigd

Monument Valley is een bekende en bekroonde puzzelserie, waar inmiddels twee delen van zijn verschenen. Dezelfde makers zijn deze winter terug met een nieuwe – zo lijkt het – avonturengame. Hoewel het genre nog niet duidelijk is, verklapt de titel dat je in ieder geval op avontuur in de natuur gaat. In de trailer zien we een waterflesje, een broodje, rugtas, een fotocamera en boeken over de natuur. De ontwikkelaar verklapt dat de game geïnspireerd is op de liefde voor de natuur van de makers. De herinneringen aan hun tijd als kind in de zomer staat centraal.

Qua stijl ziet de game er in ieder geval kleurrijk uit, met een sfeervol deuntje en dito graphics. Ondanks de zomerse vibe, komt het spel pas in het najaar uit. Alba: a Wildlife Adventure verschijnt dan voor iOS, macOS, tvOS en pc en spelcomputers. Of het spel onderdeel is van Apple Arcade, is niet duidelijk. Gezien het groot aantal Apple-apparaten en hun vorige game Assemble With Care is dat niet ondenkbaar.

Assemble With Care is één van de betere titels op Apple Arcade. Daarnaast werkt de ontwikkelaar ook nog altijd aan Monument Valley 3, alhoewel nog niet bekend is wanneer die game verschijnt.