We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+: Stephen Curry: Underrated

Het managementteam van Apple (en met name Eddy Cue) is gek op sport en je zou dan misschien verwachten dat er bij Apple TV+ flink is geïnvesteerd in documentaires over Amerikaanse sporthelden. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Deze nieuwe documentaire rondom basketballer Stephen Curry is op dit punt redelijk uniek. Het gaat over de carrière van de bekende NBA-speler, waarin we zijn ontwikkeling volgen van college basketbalspeler tot NBA-kampioen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van veel archiefmateriaal en hedendaagse interviews, afgewisseld met zogenaamde cinéma vérité. Dat laatste is een hyperrealistische manier van filmen, waarbij de hoofdpersoon wordt gevolgd in het dagelijkse leven. Zonder dat er tegen de camera wordt gepraat of met een commentaarstem toelichting wordt gegeven.

Regisseur Peter Nicks besteedt veel tijd aan Curry’s jeugd toen hij bij Davidson College speelde en toont de parallellen met de Golden State Warriors toen Curry daar ging spelen. Uiteindelijk won het team vier NBA-titels. De documentaire was eerder op het Sundance Film festival te zien en kreeg daar goede kritieken. Op Rotten Tomatoes is de score 100%.

Bekijken: Stephen Curry: Underrated

Justified: City Primeval

Te zien bij: Disney+

Timothy Olyphant kruipt weer in zijn rol als US Marshal Raylan Givens in Justified: City Primeval, een miniserie als vervolg op de veelgeprezen serie Justified. Deze serie van acht afleveringen is gebaseerd op de gelijknamige roman van Elmore Leonard, maar is aangepast zodat Givens de hoofdpersoon wordt. De serie begint acht jaar na de gebeurtenissen in Justified en Givens woont nu in Miami met zijn tienerdochter (gespeeld door Olyphants echte dochter Vivian Olyphant). De situatie neemt echter een gevaarlijke wending wanneer Givens betrokken raakt bij een gewelddadige crimineel die bekend staat als The Oklahoma Wildman.

De eerste twee afleveringen van Justified: City Primeval zijn nu beschikbaar om te streamen. De resterende zes afleveringen verschijnen elke dinsdag tot en met 29 augustus.

Cesar Millan: Better Human, Better Dog (S03)

Te zien bij: Disney+

Huisdiereigenaren in heel Amerika hebben meer dan ooit hulp nodig. Cesar Millan is klaar om zijn grootste uitdagingen ooit op te pakken.

Poker Face

Te zien bij: Netflix

Tech-mildardair Jake nodigt zijn jeugdvrienden uit voor een pokeravond, maar de avond neemt een onverwachte wending wanneer lang gekoesterde geheimen worden onthuld en een gevaarlijke dief inbreekt.

They Cloned Tyrone

Te zien bij: Netflix

Door een reeks griezelige gebeurtenissen raakt een onwaarschijnlijk drietal (John Boyega, Teyonah Parris en Jamie Foxx) steeds verder verwikkeld in een duister buurtcomplot.

Full Circle (S01E01-E04)

Te zien bij: HBO Max

Bij een onderzoek naar een mislukte ontvoering worden lang bewaarde geheimen onthuld die meerdere personages en culturen in het hedendaagse New York City met elkaar verbinden.

Glitch: The Rise and Fall of HQ Trivia

Te zien bij: HBO Max

Herinner je je HQ Trivia nog? Vast wel. De quizapp verscheen in 2017 en liet mensen dagelijks meedoen aan kennisquizzen waarmee je echt geld kon verdienen. Spelers hadden 10 seconden om multiple-choice vragen te beantwooorden, die steeds moeilijker werden. In de VS waren ze er gek op en op het hoogtepunt waren er 2,3 miljoen vaste spelers.

Maar ken je ook het waanzinnige verhaal over de ondergang van HQ Trivia? CNN produceerde deze documentaire over de snelle opkomst en dramatische ondergang van het spel door technische problemen en bestuurlijke problemen. Glitch vertelt het je.

Land of Saints

Te zien bij: Amazon Prime Video

Een aanklager gaat in tegen een machtig maffia syndicaat en legt druk op de nauwe familiebanden.

The Essex Murders (S01)

Te zien bij: SkyShowtime

Op 6 december 1995 werden in een klein Engels dorp drie mannen doodgeschoten aangetroffen in een voertuig als gevolg van een drugsoorlog. Rechercheurs denken dat de verkeerde mannen zijn veroordeeld voor een van de beruchtste moorden in Engeland.

MTV’s Celebrity Ex On The Beach (S02)

Te zien bij: Videoland

De populairste sterren uit het VK en de VS vertrekken voor een zomer vol liefde met enkele onaangename verrassingen. Wiens ex zal er nu weer arriveren?

Cairo Conspiracy

Te zien bij: Pathé Thuis

Adam, de zoon van een visser, krijgt de kans om te studeren aan de Al-Azhar Universiteit in Caïro, het machtscentrum van de soennitische islam. Adam wordt een pion in het conflict tussen de religieuze en politieke elites van Egypte.

Last Resort

Te zien bij: Pathé Thuis

Een voormalige soldaat neemt het op tegen een dievenbende die zijn vrouw en dochter hebben gegijzeld tijdens een bankoverval. Maar wanneer een dodelijk gif uit de kluis wordt gestolen, staan de levens van miljoenen op het spel.

