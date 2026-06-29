Gerucht: ‘Apple’s eerste MacBook met touchscreen krijgt geen nieuwe chip’

Apple gaat haar eerste MacBook met touchscreen niet voorzien van een nieuwe chip. Het model zou draaien op de huidige M5 Pro- en M5 Max-chips.

Eind dit jaar of begin volgend jaar gaat het er dan eindelijk van komen: een MacBook met touchscreen. Voor dit model gaat Apple flink uitpakken. Er zou een nieuw design komen en naast het touchscreen krijgt deze MacBook ook nog een OLED-scherm. Het zou zomaar kunnen dat Apple dit model een eigen naam geeft, waarbij de naam MacBook Ultra veelvuldig voorbij gekomen is. Maar er is een ding wat deze MacBook Ultra niet krijgt: een nieuwe generatie Apple Silicon-chip.

‘MacBook Ultra krijgt M5 Pro/Max-chip’

De MacBook Ultra lijkt in de line-up boven de huidige MacBook Pro-modellen te komen. Deze touchscreen MacBook komt volgens bronnen in dezelfde 14- en 16-inch formaten als de MacBook Pro, maar dan met betere specificaties als het gaat om scherm en design. Naast het OLED-touchscreen, komt er een Dynamic Island en een vernieuwd ontwerp dat mogelijk weer iets dunner is dan bij de huidige modellen. Bloomberg zegt nu dat deze MacBook Ultra geen nieuwe chip krijgt, iets wat we niet vaak zien bij nieuwe MacBook-modellen.

In plaats van een krachtigere nieuwe generatie chips (zoals eentje uit de M6-lijn), krijgt dit model dezelfde M5 Pro- en M5 Max-chip als in de huidige MacBook Pro 2026-modellen. Dat betekent dat er dus ook geen krachtigere M5 Ultra-chip komt voor deze MacBook Ultra. Hoewel je er dus straks qua schermkwaliteit, mogelijkheden en design op vooruit gaat in vergelijking met de MacBook Pro, zijn ze qua overige prestaties gelijk aan elkaar, zo is de verwachting.

Ondanks dat dit eerste touchscreen MacBook-model gelijkwaardige prestaties krijgt, verwachten we wel dat Apple er qua prijs een schepje bovenop gaat doen. De huidige MacBook Pro met M5 Pro-chip is verkrijgbaar vanaf €2.949,-, mede veroorzaakt door de flinke prijsverhoging bij Apple-producten van vorige week. Dat betekent dat de eerste MacBook met touchscreen vermoedelijk meer dan €3.000,- gaat kosten.

‘Nieuw M7-model al op de planning’

Verder zegt Bloomberg dat Apple al een opvolger voor het M5 Pro/Max-model van de MacBook Ultra op de planning heeft. Een MacBook Ultra met M7 Pro- en M7 Max-chip wordt nu al getest en zou gepland staan voor eind 2027. De overstap naar de M7-varianten is opmerkelijk, omdat Apple normaal gesproken eerst nog met een M6-variant zou komen. Maar eerder bleek al dat Apple de M6 Pro- en M6 Max-chips overslaat en dat het na de gewone M6-chip meteen door gaat naar de M7-varianten.

Bekijk ook Gerucht: ‘Apple slaat M6 Pro- en Max-chips over, gaat meteen naar M7-serie’ Apple is, voor het eerst, niet van plan om met krachtigere M6 Pro- en M6 Max-chips te komen. In plaats daarvan komt Apple in 2027 meteen met een nieuwe M7-lijn.

De eerste MacBook met touchscreen, mogelijk dus met de naam MacBook Ultra, verschijnt naar verwachting tussen eind dit jaar en begin volgend jaar. In macOS 27 zijn al diverse hints naar een MacBook met touchscreen opgedoken, dus dat deze er nu aan komt is zo goed als zeker.

Bekijk ook macOS 27 bevat opvallende hints naar een MacBook met touchscreen Apple werkt naar verluidt al langere tijd aan een MacBook met touchscreen. In de nieuwste versie van macOS lijkt Apple al voor te sorteren op de eerste touchscreen MacBook.