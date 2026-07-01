Het lijkt erop dat de Apple Watch Series 13 een volledig nieuw ontwerp krijgt. Voor volgend jaar heeft Apple een redesign voor de Apple Watch gepland. Maar dat betekent ook slecht nieuws voor je huidige Apple Watch-bandjes.

Een aantal jaar geleden waren er meermaals geruchten over een geheel nieuw design voor de Apple Watch. Eerst ten tijde van de Apple Watch Series 7, waarbij er gesproken werd over een nieuw ontwerp met platte zijkanten. Dat ontwerp kwam er uiteindelijk niet, maar rond het tiende model van de Apple Watch laaide de geruchten weer op. De ‘Apple Watch X’ zou een volledig nieuw uiterlijk krijgen, met een nieuw magnetisch bandjessysteem. Maar ook dat werd niet de realiteit. Waren al deze geruchten dan wel ergens op gebaseerd? Dat is mogelijk wel het geval, want diezelfde geruchten duiken nu weer op voor het ontwerp van de Apple Watch Series 13.

‘Nieuw design voor Apple Watch Series 13’

Geruchtenlekker Instant Digital haalt in een aantal posts op het Chinese Weibo de eerdere berichten aan dat Apple een grote verandering gepland heeft voor het ontwerp van de Apple Watch. In zijn nieuwste berichtgeving zegt hij dat dit volgend jaar alsnog gaat gebeuren. Apple zou dan kiezen voor een nieuw bandjessysteem, waardoor er binnenin de Apple Watch meer ruimte is voor een grotere batterij. Hij adviseert daarom mensen om voorlopig geen nieuwe bandjes te kopen, als je inderdaad van plan bent om in 2027 een nieuwe Apple Watch te kopen.

Bekijk ook Nieuwe aanwijzingen: belanden je huidige Apple Watch-bandjes straks in de prullenbak? Er gaan geruchten dat Apple de komende jaren over zou willen stappen naar een ander bevestigingssysteem voor de Apple Watch-bandjes. Wat betekent dit voor je huidige collectie van bandjes? Gaat Apple echt zo ver dat al je huidige bandjes op toekomstige modellen onbruikbaar worden?

De geruchten van destijds voorspelden dat Apple overstapt naar een systeem van magnetische aansluiting voor de bandjes. Het huidige schuifsysteem neemt best wat ruimte in in de kast van de Apple Watch. Deze ruimte kan Apple goed gebruiken voor nieuwe sensoren of een grotere accu. Het is niet toevallig dat er onlangs al een gerucht op dook dat Apple bij toekomstige Apple Watch-modellen de focus legt op de batterij en gezondheidsfuncties.

Maar zo’n nieuw systeem voor bandjes, betekent ook dat je huidige bandjes dus niet meer gaan passen. Dit zou misschien wel de grootste wijziging van de Apple Watch ooit zijn. Apple Watch-gebruikers van het eerste uur hebben inmiddels een flinke collectie aan bandjes opgebouwd en het zou doodzonde zijn als deze straks allemaal in de prullenbak kunnen. Zeker omdat Apple Watch-bandjes ontzettend lang mee gaan. Hoewel Apple al een tijdje geen volledig nieuw model bandje uitgebracht heeft, verschijnen er nog wel meermaals per jaar nieuwe kleuren van de huidige bandjes. Als deze straks allemaal niet meer werken, jaagt Apple veel gebruikers tegen zich in het harnas. Bovendien past het niet bij Apple’s focus op duurzaamheid.

Een eerder genoemde oplossing is dat Apple een soort adapter uitbrengt, zodat je je huidige bandjes ook met het nieuwe systeem nog wel kan gebruiken. Apple heeft in de loop der jaren vaker adapters uitgebracht voor nieuwe soorten aansluitingen. Bijvoorbeeld toen Apple overstapte van de eerste MagSafe-poort op de MacBook naar de tweede variant. Ook met de overstap van de 30-pins-aansluiting naar Lightning en van Lightning naar usb-c heeft Apple diverse adapters uitgebracht om te zorgen voor compatibiliteit. En als Apple het niet doet, komt er vast wel een ander merk dat met een oplossing komt.

Apple Watch-design doorgaans eens in de drie jaar vernieuwd

Als we kijken naar het verleden, zien we dat Apple het ontwerp van de Apple Watch eens in de drie jaar vernieuwd. De Apple Watch Series 4 bracht voor het eerst een nieuw ontwerp, waarna de Apple Watch Series 7 drie jaar later ook de vorm van de kast iets wijzigde. Bij de Apple Watch Series 10 in 2024 werd de vorm van de kast opnieuw aangepast. Trek je deze lijn door, dan past een nieuw ontwerp bij de Apple Watch Series 13 perfect in dit patroon.

Eerder zei de bron dat de Apple Watch pas op z’n vroegst in 2028 een nieuw design zou krijgen, maar daar lijkt hij nu van terug te komen. Overigens zou de Apple Watch Ultra 4 dit jaar al een nieuw design krijgen, al is daar niets gezegd over een nieuwe aansluiting voor bandjes.

Bekijk ook Gerucht: ‘Apple Watch Ultra 4 krijgt volledig nieuw design en een nieuwe gezondheidsfunctie’ De Apple Watch Ultra 4 krijgt een geheel nieuw design, zo zegt een bron. Het zou voor het eerst zijn dat dit uitgebreide model een volledig nieuw ontwerp krijgt.