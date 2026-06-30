Aanvaller kan door AirDrop-kwetsbaarheid sommige functies ineens uitschakelen: zo blijf je veilig

Door een aantal kwetsbaarheden in AirDrop kan een aanvaller op afstand enkele Apple-functies op je iPhone, iPad en Mac plotseling uitschakelen. Apple werkt gelukkig aan een fix, maar je kunt jezelf nu ook al beschermen.

Apple’s AirDrop is razend handig om snel bestanden, links en andere documenten uit te wisselen tussen Apple-apparaten. Sinds enige tijd werkt AirDrop zelfs met Android-toestellen. Apple heeft in de loop der jaren enkele maatregelen genomen om de functie zo veilig mogelijk te maken, maar nu zijn er toch drie kwetsbaarheden in AirDrop ontdekt.

Kwetsbaarheid in AirDrop: dit is er aan de hand

De website HelpNetSecurity deelt de details over de ontdekte beveiligingslekken. Hoewel er via de aanvallen geen persoonsgegevens van gebruikers gestolen kunnen worden, kan het wel andere Apple-functies op afstand uitschakelen en daarmee het gebruik van je toestel belemmeren. Het enige wat een aanvaller nodig heeft, is een laptop met wifi. Ook moet hij binnen het bereik van 10 tot 30 meter zijn. De aanval dringt binnen in het systeem van macOS en iOS dat ook functies als AirPlay, Handoff, Universeel klembord en Continuïteitscamera aanstuurt. De aanval zorgt voor een crash in dit systeem, waardoor deze functie door de aanval op afstand uitgeschakeld kunnen worden.

De aanval kan alleen uitgevoerd worden als de AirDrop-functie op een iPhone, iPad of Mac ingesteld staat op Iedereen. Sinds een aantal jaar is de Iedereen-optie standaard maximaal tien minuten actief. Apple voerde dit in om te voorkomen dat mensen ongewild van vreemden afbeeldingen toegestuurd kregen via AirDrop. Dit is meermaals misbruikt in bijvoorbeeld vliegtuigen, waar veel mensen langdurig dicht bij elkaar zijn.

Sinds eind vorig jaar moet je ook AirDrop-codes gebruiken, waarmee je een verbinding met een onbekende kan goedkeuren. Deze aanvallen lijken dit te omzeilen, omdat de actie al uitgevoerd kan worden voordat een gebruiker iets hoeft te doen.

Zo bescherm je je tegen AirDrop aanvallen

Het beste advies om je te kunnen beschermen tegen dergelijke AirDrop-aanvallen, is om je instelling op Contacten te laten staan. Dit is ook de standaardinstelling, dus de kans is groot dat dit al goed staat. Als je AirDrop helemaal nooit gebruikt, kun je ook overwegen de functie uit te schakelen. Dat kan via instellingen of via het Bedieningspaneel.

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Apple werkt aan een fix

Het bijzondere is dat de aanvallen werken met zowel AirDrop als Quick Share van Google en Samsung. In een reactie op de gemelde kwetsbaarheden, laat Apple weten dat een van de lekken inmiddels gedicht is. De overige kwetsbaarheden worden vermoedelijk in toekomstige software-updates opgelost. Dit onderschrijft hoe belangrijk het is om je software up-to-date te houden, bijvoorbeeld met de gisteren uitgebrachte iOS 26.5.2-update.

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