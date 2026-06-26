Apple is, voor het eerst, niet van plan om met krachtigere M6 Pro- en M6 Max-chips te komen. In plaats daarvan komt Apple in 2027 meteen met een nieuwe M7-lijn.

Al sinds de komst van Apple Silicon op de Mac, volgt Apple een standaard patroon. Eerst komt de gewone versie van de nieuwste M-chip, die later aangevuld wordt met de nog krachtigere Pro- en Max-varianten. Soms is er ook nog een nog geavanceerdere Ultra-versie, bedoeld voor de Mac Studio. Maar met de aankomende M6-lijn pakt Apple het anders aan, zo zegt Mark Gurman van Bloomberg.

‘M6-chip komt eraan, maar geen Pro en Max’

Apple test momenteel de eerste versie van de M6-chip. Deze is bedoeld voor het instapmodel van de MacBook Pro, vermoedelijk een nieuwe 14-inch MacBook Pro. De gewone M6-chip zou nog dit jaar verschijnen, met verbeteringen op het gebied geheugenbandbreedte voor AI, videobewerking en het renderen van hoge resolutie graphics. Deze chip zou een geheugenbandbreedte van zo’n 200 gigabytes per seconde halen, een upgrade ten opzichte van de 153 gigabytes per seconde van het M5-model. Andere verwachte verbeteringen zijn een upgrade voor de neural engine en de processorcores. Er wordt bovendien getest met een 12-core GPU, in plaats van 10-core in de M5.

Maar na de eerste M6-chip, is het dus volgens Bloomberg klaar met deze lijn. Apple stapt in 2027 direct over naar de M7-serie, bestaande uit de gewone M7, de M7 Pro, M7 Max en zelfs de M7 Ultra. De gewone M7 zou al in de eerste helft van 2027 komen, terwijl de Pro- en Max-varianten pas eind 2027 komen. Qua verbeteringen bouwt de M7-lijn voort op die van de M6.

Dit is dus het verwachte releaseschema voor de aankomende Mac Apple Silicon-chips:

Chip Codenaam Product Verwachte release M6 J804 14-inch MacBook Pro Najaar 2026 M7 Delos of H19G 14-inch MacBook Pro, iMac of iPad Pro Eerste helft 2027 M7 Pro Andros of H19S MacBook Pro Eind 2027 M7 Max Andros of H19C MacBook Pro Eind 2027 M7 Ultra Andros of H19D Mac Studio 2028

Een leuk feitje: Apple kwam in 2013 al met de M7-chip. Apple gebruikte die naam namelijk voor de motion processor in de iPhone en iPad. Apple heeft dit echter niet meer op die manier in gebruik, omdat het geïntegreerd zit in de A-chip van de iPhone.

Het is nog even de vraag hoe de producten van de M6- en M7-chip eruit gaan zien. Er gaan al langer geruchten over een volledig nieuwe MacBook Pro, met OLED-scherm, touchscreen en nieuw ontwerp. Of dat de gewone M6 wordt, valt te betwijfelen. Mogelijk bewaart Apple dit voor de M7-lijn, die in 2027 komt. Apple zou de M7-chip ook kunnen introduceren in de iPad Pro, zoals ze in 2024 ook gedaan hebben met de M4-chip.