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macOS Tahoe 26 Update

Apple brengt macOS Tahoe 26.5.2 uit: deze update focust op beveiliging

Nieuws Mac en macOS
Apple heeft macOS Tahoe 26.5.2 uitgebracht met daarin voornamelijk de focus op het oplossen van kritieke beveiligingsproblemen.
Sasha Koevoets -

Apple is druk met het betatesten van macOS 27 Golden Gate en daarnaast ook nog macOS 26.6, maar houdt zich ondertussen gelukkig ook nog bezig met de mensen die op de stabiele release van macOS zitten. Zo is nu de update naar macOS Tahoe 26.5.2 beschikbaar. Hier lees je wat er nieuw is in de update.

macOS Tahoe 26.5.2 beschikbaar

Apple heeft macOS Tahoe 26.5.2 uitgebracht, een beveiligingsupdate zonder nieuwe functies, maar wel met flink wat verbeteringen onder de motorkap. Het grootste deel van de verbeteringen zit in WebKit, de motor achter Safari: kwaadaardige websites konden door fouten in de browser bijvoorbeeld Safari laten crashen, afgeschermde gegevens buitmaken of in één geval zelfs stiekem je klembord uitlezen. Daarnaast dichtte Apple een aantal diepere lekken in de kern van macOS, waar een kwaadwillende app het systeem kon laten vastlopen of gevoelige systeemgegevens kon uitlezen. Tot slot zijn er kleinere fixes in onder meer de grafische aansturing en browser-extensies.

Op Apple’s pagina vind je nog veel meer info over de opgeloste beveiligingsproblemen.

Releasenotes macOS Tahoe 26.5.2

Deze update biedt oplossingen voor beveiligingsproblemen op je Mac.

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100

macOS Tahoe 26.5.2 downloaden

Je downloadt macOS Tahoe 26.5.2 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Downloaden doe je daarom als volgt:

  1. Ga naar Systeeminstellingen.

  2. Klik op Algemeen > Software-update.

  3. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

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Als er een nieuwe versie van macOS beschikbaar komt, wil je natuurlijk meteen updaten. Maar wat zijn de verschillende opties? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt, ook voor oudere macOS-versies.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.

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macOS Tahoe

macOS Tahoe is de nieuwste grote update voor de Mac. In macOS Tahoe, ook bekend als macOS 26, heeft Spotlight een grote update gekregen, is het Bedieningspaneel vernieuwd, zijn er nieuwe apps op de Mac (zoals Dagboek en Telefoon) en is alles in een nieuw jasje gestoken met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor personalisatie met aanpasbare appicoontjes en meer. Lees ook ons overzicht van de beste functies in macOS Tahoe en de pagina met geschikte Macs voor macOS Tahoe om te weten of jouw Mac de update heeft. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.

macOS Tahoe bento overzicht
Alles over macOS Tahoe macOS Tahoe review De beste functies in macOS Tahoe Geschikte Macs voor macOS Tahoe Bedieningspaneel in macOS Tahoe Spotlight in macOS Tahoe Toegankelijkheid in macOS Tahoe Liquid Glass: het nieuwe design van Apple macOS Tahoe installeren

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