Apple sleept OpenAI voor de rechter. Volgens de iPhone-maker heeft de AI-ontwikkelaar via voormalige Apple-medewerkers toegang gekregen tot vertrouwelijke informatie over toekomstige technologie. Dit is wat er aan de hand is.

De rechtszaak die Apple aanspant draait om vermeende diefstal van bedrijfsgeheimen. Apple stelt dat meerdere oud-medewerkers na hun overstap naar OpenAI vertrouwelijke informatie over onaangekondigde producten, productieprocessen en hardware hebben gedeeld. Met de zaak wil Apple voorkomen dat die kennis wordt gebruikt voor de ontwikkeling van concurrerende AI-producten.

Waar draait de rechtszaak om?

Apple beschuldigt OpenAI ervan jarenlang vertrouwelijke bedrijfsinformatie te hebben verkregen via voormalige Apple-medewerkers. Volgens de aanklacht spoorden sleutelfiguren, onder wie voormalig Apple-topman Tang Tan en engineer Chang Liu, nieuwe medewerkers aan om informatie te delen over nog onaangekondigde producten, onderdelen, productieprocessen en de samenwerking met leveranciers.

Daarnaast zouden meerdere medewerkers vlak voor of na hun vertrek vertrouwelijke documenten naar privé-accounts hebben gestuurd of hebben meegenomen naar OpenAI. Zo zou Liu na zijn vertrek nog toegang hebben gehad tot Apple-systemen en duizenden interne bestanden hebben gedownload. Ook zou Tan medewerkers hebben opgedragen hardwareonderdelen, zoals batterijen en moederborden, mee te nemen zodat OpenAI die kon onderzoeken.

Volgens Apple gebruikte OpenAI de verkregen informatie vervolgens om leveranciers van Apple te benaderen. Daarbij zou het bedrijf zich hebben voorgedaan alsof het toestemming van Apple had om vertrouwelijke productie-informatie op te vragen, waaronder informatie over een speciale metaalbewerkingstechniek.

Apple stelt dat deze voorbeelden onderdeel zijn van een breder patroon en dit dus geen losstaande incidenten zijn. Het bedrijf merkt in de aanklacht op dat inmiddels meer dan 400 voormalige Apple-medewerkers bij OpenAI werken, maar verbindt die overstap niet op zichzelf aan onrechtmatig handelen. OpenAI ontkent de beschuldigingen en zegt geen gebruik te maken van bedrijfsgeheimen van concurrenten. Hieronder staat de reactie vanuit OpenAI op deze aanklacht.

De reactie van OpenAI (vertaald vanuit Engels): OpenAI zou nieuwe medewerkers ook instrueren hoe zij controle bij hun vertrek bij Apple kunnen vermijden. Zo zou Tan hen hebben gewaarschuwd om Apple niet te vertellen dat zij een baan bij OpenAI hadden aangenomen, zodat zij zo lang mogelijk bij Apple konden blijven werken. Na zijn eigen vertrek zou Tan bovendien een intern document voor Apple-managers, gemarkeerd als ‘Need to Know’, hebben behouden of verkregen. Daarin staan de beveiligingsprocedures die Apple hanteert wanneer medewerkers vertrekken. Uit berichten op door Apple verstrekte werkapparaten zou blijken dat Tan en zijn collega’s bij OpenAI dit document met nieuwe medewerkers deelden voordat zij hun vertrek bij Apple aankondigden, zodat zij vooraf inzicht kregen in Apples beveiligingsprocedures. Volgens Apple laat het interne onderzoek een patroon zien waarbij medewerkers die overstappen naar OpenAI bewust stappen zetten om de beveiligingsmaatregelen te omzeilen die bedoeld zijn om vertrouwelijke bedrijfsinformatie van Apple te beschermen.

Waarom doet Apple dit?

Met de rechtszaak wil Apple voorkomen dat OpenAI nog langer over de vermeend gestolen bedrijfsgeheimen beschikt of deze gebruikt bij de ontwikkeling van toekomstige producten. Daarnaast eist Apple een schadevergoeding, waarvan de hoogte later door de rechter wordt vastgesteld. Ook heeft Apple een aparte rechtszaak aangespannen tegen voormalig medewerkers Tang Tan en Chang Liu. Volgens het bedrijf hebben zij hun geheimhoudings- en arbeidscontracten geschonden.

Apple zegt de bescherming van zijn innovaties en intellectuele eigendom zeer serieus te nemen. Volgens het bedrijf is er de afgelopen tijd “aanzienlijk bewijs” naar voren gekomen dat medewerkers van OpenAI vertrouwelijke informatie over nog niet aangekondigde technologieën, productieprocessen en producten van Apple hebben meegenomen. Daarom zegt Apple alle noodzakelijke juridische stappen te nemen om zijn intellectuele eigendom te beschermen. Die verklaring gaf het bedrijf ook aan MacRumors.

De reactie van Apple (vertaald uit het Engels): Bij Apple ontwikkelen onze teams voortdurend baanbrekende technologieën om de beste producten en diensten ter wereld te maken. Het beschermen van hun werk en intellectueel eigendom nemen we dan ook zeer serieus. Onlangs is volgens ons aanzienlijk bewijs naar voren gekomen dat medewerkers van OpenAI op onrechtmatige wijze vertrouwelijke informatie van Apple hebben meegenomen over nog niet aangekondigde technologieën, processen en producten. We zullen het werk en de innovaties van onze teams altijd beschermen en nemen daarvoor alle passende maatregelen