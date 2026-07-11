In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Trying (seizoen 5)
In de Britse Apple TV+-serie Trying volgen we Nikki en Jason, een stel dat maar één grote droom heeft: samen een gezin beginnen. Wanneer blijkt dat ze geen kinderen kunnen krijgen, besluiten ze het adoptietraject in te gaan. Al snel ontdekken ze dat ouder worden niet alleen draait om liefde en goede bedoelingen, maar ook om geduld, doorzettingsvermogen en het overwinnen van talloze obstakels.
Met hun chaotische vrienden, bemoeizuchtige families en hun eigen onzekerheden proberen Nikki en Jason te bewijzen dat ze klaar zijn voor het ouderschap. Onderweg krijgen ze te maken met grappige, pijnlijke en ontroerende momenten die hun relatie op de proef stellen.
Trying combineert Britse humor met veel warmte en emotie. De serie laat op een eerlijke en herkenbare manier zien dat familie niet altijd ontstaat zoals je verwacht, maar juist bijzonder kan worden door de weg die je samen aflegt. Met sterke rollen van Esther Smith en Rafe Spall is Trying een feelgoodserie over liefde, volwassen worden en de zoektocht naar een plek waar je thuishoort.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
American Dad (seizoen 21)
American Dad! is een Amerikaanse animatieserie, gecreëerd door Seth MacFarlane, Mike Barker en Matt Weitzman. De show draait om Stan Smith, een patriottische CIA-agent, en zijn excentrieke familie in de fictieve stad Langley Falls. Naast Stan bestaan de hoofdpersonages uit zijn vrouw Francine, hun rebelse dochter Hayley, nerdy zoon Steve, de pratende goudvis Klaus (met een Duits accent) en Roger, een sarcastische alien met een voorliefde voor verkleedpartijen. De serie combineert satire en absurditeit om thema’s als familie, politiek en de Amerikaanse cultuur op humoristische wijze te belichten. Sinds de première in 2005 heeft American Dad! zich onderscheiden van andere shows door zijn unieke mix van slapstick, donkere humor en creatieve verhaallijnen.
💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)
🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!
👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €6,99 per maand
🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting
🧟♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!
🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films
🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Nosferatu
In de 19e eeuw is Ellen getrouwd met vastgoedmakelaar Thomas. Zijn klant, graaf Orlok uit Transsylvanie, is een man die zijn ware aard als vampier verborgen houdt. Wanneer de graaf Ellen ontmoet, raakt hij van haar in de ban.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Lil Kleine: Geen rem (seizoen 3)
Na jaren stilte werkt Lil Kleine aan zijn comeback met een nieuw album. Terwijl hij twijfelt of zijn muziek nog relevant is in een veranderde scene, vindt hij onverwachts een nieuwe liefde. Maar oude gewoontes zetten die relatie onder druk. De breuk brengt pijn èn inspiratie: kan hij zijn leven en liefde herstellen, of valt hij terug in de oude patronen?
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
In the Eye of the Storm: Chasers
Teams van ervaren stormjagers en gecertificeerde weerwaarnemers wagen zich in Amerika’s Tornado Alley. Ze filmen hun ontmoetingen met de natuur in haar meest extreme vorm, waarschuwen mensen in nood en helpen levens te redden wanneer een ramp zich voordoet.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio\’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Five Nights at Freddy’s 2
Mike, een jongeman die het moeilijk heeft, neemt een baan aan als nachtwaker in het verlaten themarestaurant Freddy Fazbear’s Pizzeria in de hoop dat hij daarmee de voogdij over zijn zusje kan houden. Maar door die beslissing belandt hij diep in een duistere, bovennatuurlijke nachtmerrie.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Plainclothes
Lucas is een undercoveragent is in het New York van de jaren 90. Zijn taak: homoseksuele mannen verleiden om ze daarna te arresteren. Maar dan ontmoet hij Andrew – en alles verandert. Hun verboden romance groeit in de schaduw van gevaar, leugens en maatschappelijke afwijzing. Hoever durf je te gaan als je hart in de tegenovergestelde richting trekt van je plicht?
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
A Family
Gevangen in de strijd van de scheiding van hun ouders, trekken Nina en Eli zich terug in hun eigen wereld, verscheurd tussen loyaliteit, woede en het verlangen om gezien te worden. Vanuit twee spiegelende perspectieven ontvouwt zich één verhaal dat laat zien hoe liefde kan breken en toch de weg naar huis kan vinden.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl