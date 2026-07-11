Trying (seizoen 5)



In de Britse Apple TV+-serie Trying volgen we Nikki en Jason, een stel dat maar één grote droom heeft: samen een gezin beginnen. Wanneer blijkt dat ze geen kinderen kunnen krijgen, besluiten ze het adoptietraject in te gaan. Al snel ontdekken ze dat ouder worden niet alleen draait om liefde en goede bedoelingen, maar ook om geduld, doorzettingsvermogen en het overwinnen van talloze obstakels.

Met hun chaotische vrienden, bemoeizuchtige families en hun eigen onzekerheden proberen Nikki en Jason te bewijzen dat ze klaar zijn voor het ouderschap. Onderweg krijgen ze te maken met grappige, pijnlijke en ontroerende momenten die hun relatie op de proef stellen.

Trying combineert Britse humor met veel warmte en emotie. De serie laat op een eerlijke en herkenbare manier zien dat familie niet altijd ontstaat zoals je verwacht, maar juist bijzonder kan worden door de weg die je samen aflegt. Met sterke rollen van Esther Smith en Rafe Spall is Trying een feelgoodserie over liefde, volwassen worden en de zoektocht naar een plek waar je thuishoort.