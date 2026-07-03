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Volkswagen ID. Polo interieur

Bevestigd: Volkswagen werkt aan ondersteuning voor Apple Car Keys

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Volgens een nieuw gerucht werkt Volkswagen aan ondersteuning voor Apple Car Keys. Dit maakt het openen, sluiten en starten van je Volkswagen met je iPhone mogelijk. iCulture kan het gerucht bevestigen. We kunnen ook al raden welke modellen het krijgen.
Daniel Vischjager -

Met Apple Car Key hoef je je fysieke autosleutel niet meer mee te nemen. Je kunt hiermee namelijk je iPhone of Apple Watch als vervanger gebruiken. Het gerucht dat Volkswagen aan ondersteuning werkt, komt van MacRumors. iCulture ontdekte op onze beurt dat Volkswagen op de website melding maakt van Apple Wallet, waardoor het dus zeker is dat het er echt aan komt.

Volkswagen komt met Apple Car Key, maar wanneer?

Volgens het gerucht is er een aanwijzing gevonden in Apple’s server-side code. Meer details of screenshots zijn er niet, maar het komt niet als verrassing. In maart van dit jaar bevestigde Škoda Car Key-ondersteuning. Ook Audi en Porsche hebben de functie al voor bepaalde modellen. Al deze merken behoren tot de Volkswagen Groep. Bovendien, zo ontdekte iCulture, maakt Volkswagen nu ook melding van Apple Wallet. Op andere pagina’s (zoals hier) staat nog dat alleen Android wordt ondersteund als mobiele sleutel. De functie werkt ook met Ultra Wideband, wat inhoudt dat je je iPhone niet uit je zak of tas hoeft te halen. Naar de auto lopen of weglopen is voldoende.

Het automerk beschrijft op de website dat voertuigen met het Innovision-infotainmentsysteem de functie krijgen. Wij denken dat het om nieuwe varianten van de ID.3 Neo, ID.4, ID.5, ID.7 en de nieuwe ID. Polo gaat zoals aangekondigd in dit persbericht. Omdat dit scherm een standaardfunctie van de auto’s is, lijkt het er vooralsnog niet op dat je moet bijbetalen voor Apple Car Key. Er moet nog wel een software-update worden geïnstalleerd die later beschikbaar komt.

Als het eenmaal zover is, kun je via de Volkswagen-app je identiteit als hoofdgebruiker bevestigen en de autosleutel toevoegen aan Apple Wallet. Daarna kun je de sleutel ook met bijvoorbeeld je partner delen.

Vind jij ondersteuning voor Apple Car Key belangrijk bij het kopen van een auto? Laat het weten in de reacties!

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Wat is het voordeel boven PAAK van Ford waarmee ik ook mijn auto kan openen, starten, etc.?

Reageer op Henri Matthijssen Henri Matthijssen citeren

    Het systeem van Ford werkt op basis van Bluetooth, waardoor het niet meer werkt als je batterij leeg is. Bij Apple Car Key kun je de functie nog tot zo’n 5 uur gebruiken nadat de batterij leeg is gegaan. Bovendien is Apple Car Key beter geïntegreerd in iOS en watchOS, omdat het om een systeemfunctie gaat. Je kan daardoor ook heel makkelijk een digitale sleutel delen, zonder dat de ander een app hoeft te downloaden of een account hoeft aan te maken.

    Reageer op Daniel Vischjager Daniel Vischjager citeren

Heeft iemand anders toevallig sinds iOS 26.5 problemen met carplay? Heb meerdere kabels geprobeerd, verschillende auto’s en het werkt gewoon niet. (telefoon blijft zich opnieuw verbinden)

Reageer op Ricky Ricky citeren

Bij BYD werkt de Apple Car Key goed. Je houdt je telefoon tegen de NFC lezer op de spiegel en je kunt de auto openen en sluiten. Op de middenconsole zit ook een NFC lezer om de auto te starten. Dit werkt inderdaad ook met een iPhone die leeg is, weet ik uit ervaring.

Reageer op Marc Marc citeren

Cupra en Skoda zullen dit dan ook wel gaan ondersteunen; sowieso meldt Cupra dat het werkt op de Raval en de (New) Born (zoek op de pagina naar “digital key“).

Reageer op Jermaine Jermaine citeren

Ik werk voor een VW groep dealer en kan bevestigen dat het er al in zit. De ID.2, ID.4, ID.7 maar ook Skoda Enyaq en Elroq, Cupra Raval en nieuwe Audi’s kunnen dit. Mocht iemand iets willen weten, dan laat maar weten!

Reageer op LG LG citeren

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