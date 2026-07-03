Volgens een nieuw gerucht werkt Volkswagen aan ondersteuning voor Apple Car Keys. Dit maakt het openen, sluiten en starten van je Volkswagen met je iPhone mogelijk. iCulture kan het gerucht bevestigen. We kunnen ook al raden welke modellen het krijgen.

Met Apple Car Key hoef je je fysieke autosleutel niet meer mee te nemen. Je kunt hiermee namelijk je iPhone of Apple Watch als vervanger gebruiken. Het gerucht dat Volkswagen aan ondersteuning werkt, komt van MacRumors. iCulture ontdekte op onze beurt dat Volkswagen op de website melding maakt van Apple Wallet, waardoor het dus zeker is dat het er echt aan komt.

Volkswagen komt met Apple Car Key, maar wanneer?

Volgens het gerucht is er een aanwijzing gevonden in Apple’s server-side code. Meer details of screenshots zijn er niet, maar het komt niet als verrassing. In maart van dit jaar bevestigde Škoda Car Key-ondersteuning. Ook Audi en Porsche hebben de functie al voor bepaalde modellen. Al deze merken behoren tot de Volkswagen Groep. Bovendien, zo ontdekte iCulture, maakt Volkswagen nu ook melding van Apple Wallet. Op andere pagina’s (zoals hier) staat nog dat alleen Android wordt ondersteund als mobiele sleutel. De functie werkt ook met Ultra Wideband, wat inhoudt dat je je iPhone niet uit je zak of tas hoeft te halen. Naar de auto lopen of weglopen is voldoende.

Het automerk beschrijft op de website dat voertuigen met het Innovision-infotainmentsysteem de functie krijgen. Wij denken dat het om nieuwe varianten van de ID.3 Neo, ID.4, ID.5, ID.7 en de nieuwe ID. Polo gaat zoals aangekondigd in dit persbericht. Omdat dit scherm een standaardfunctie van de auto’s is, lijkt het er vooralsnog niet op dat je moet bijbetalen voor Apple Car Key. Er moet nog wel een software-update worden geïnstalleerd die later beschikbaar komt.

Als het eenmaal zover is, kun je via de Volkswagen-app je identiteit als hoofdgebruiker bevestigen en de autosleutel toevoegen aan Apple Wallet. Daarna kun je de sleutel ook met bijvoorbeeld je partner delen.

Vind jij ondersteuning voor Apple Car Key belangrijk bij het kopen van een auto? Laat het weten in de reacties!

Bekijk ook Apple CarKey: alles over digitale autosleutels op je iPhone Met Apple CarKey kun je je auto met de iPhone ontgrendelen en starten. Ook kun je digitale sleutels uitdelen aan anderen. Je leest alles over Apple CarKey op deze pagina!