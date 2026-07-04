In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Silo
In de indrukwekkende sciencefictionserie Silo leeft de mensheid in een enorme ondergrondse constructie van honderden verdiepingen diep. De 10.000 bewoners geloven dat de wereld buiten onleefbaar is en volgen strikte regels die hen beschermen tegen de gevaren aan de oppervlakte. Maar niemand weet wie de silo heeft gebouwd, waarom ze daar precies wonen en welke geheimen de leiders verborgen houden.
Wanneer ingenieur Juliette Nichols steeds meer vragen begint te stellen over het verleden en de waarheid achter hun samenleving, ontdekt ze dat sommige geheimen gevaarlijker zijn dan de giftige buitenwereld zelf. Silo combineert mysterie, sciencefiction en politieke spanning in een verhaal over macht, controle en de zoektocht naar vrijheid.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Ready or Not 2: Here I Come
Kort nadat Grace (Samara Weaving) een allesvernietigende aanval van de familie Le Domas heeft overleefd, ontdekt ze dat ze het volgende niveau van het huiveringwekkende spel heeft bereikt. Dit keer met haar vervreemde zus Faith (Kathryn Newton) aan haar zijde. Grace heeft één kans om te overleven, haar zus te redden en de Hoge Zetel van de Raad te claimen. Vier rivaliserende families jagen op haar; wie de strijd wint, zal heersen over de wereld.
💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)
🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!
👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €6,99 per maand
🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting
🧟♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!
🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films
🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Enola Holmes 3
Een avontuur brengt rechercheur Enola Holmes naar Malta, waar haar persoonlijke en professionele dromen botsen in een zaak die gevaarlijker is dan alles wat ze ooit eerder heeft meegemaakt.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
The Loyalty Game
De serie volgt Ben (Jericho), een gerespecteerd advocaat en kandidaat voor de Senaat, en Anna (Janine), zijn toegewijde vrouw. Ze worden door hun gemeenschap bewonderd als het toonbeeld van een perfect stel. Maar onder hun ogenschijnlijk ideale relatie schuilt een web van geheimen dat dreigt alles wat ze samen hebben opgebouwd te vernietigen. Gedreven door het groeiende vermoeden dat haar man iets verbergt, huurt Anna een groep loyaliteitstesters in om de waarheid te achterhalen. Naarmate haar onderzoek vordert, raakt ze verstrikt in een gevaarlijk spel waarin vertrouwen op de proef wordt gesteld, loyaliteiten verschuiven en elke ontdekking onverwachte gevolgen heeft.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Bang My Box: The Robin Byrd Story
Robin Byrd was een pionier op het gebied van openbare televisie in New York met haar cult-tv-programma waarin luisteraars konden bellen en openlijk over seks konden praten.
Nu blikt de markante 70-jarige voorvechter van vrije meningsuiting, zichtbaarheid van de LHBTQ+-gemeenschap en veilige seks terug op haar unieke nalatenschap en haar decennialange, verborgen huwelijk achter de schermen.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma\’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio\’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Song Sung Blue
Twee muzikanten en pechvogels vormen een bruisende Neil Diamond-tributeband. Ze bewijzen daarmee dat het nooit te laat is om liefde te vinden en je dromen na te jagen.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Qmusic Foute Party – The Big One 2026
Registratie van de allergrootste Foute Party ooit, op 20 juni 2026 in het Philips Stadion in Eindhoven. Met optredens van o.a. Vengaboys, K3, 3T, Toy-Box, Mental Theo, Samuel Welten en de dj’s van Qmusic.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Meer dan babi pangang
De Chinees-Nederlandse documentairemaker Julie Ng onderzoekt het succes en de dreigende teloorgang van het Chinees-Indisch restaurant, aan de hand van Golden House, het restaurant van haar vader in Rozenburg.
Wat begint als een zoektocht naar de oorsprong van het gerecht babi pangang, groeit uit tot een persoonlijke en emotionele verkenning van haar culturele en culinaire identiteit als Chinese Nederlander. Waarom serveren Chinees-Indische restaurants gerechten die Chinezen zelf thuis niet eten?
Wat zegt dat over aanpassing, beeldvorming en de manier waarop culturen zich tot elkaar verhouden? En hoe komt het dat veel Nederlanders bij ‘de Chinees’ vooral denken aan babi pangang – een gerecht dat is voortgekomen uit de kruisbestuiving van drie culturen: de Chinese, de Indische en de Nederlandse.
Het gerecht heeft een Indische oorsprong en naam, werd aangepast door Chinese restauranthouders en is volledig afgestemd op de smaak van hun Nederlandse klanten.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl