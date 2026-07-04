Silo

In de indrukwekkende sciencefictionserie Silo leeft de mensheid in een enorme ondergrondse constructie van honderden verdiepingen diep. De 10.000 bewoners geloven dat de wereld buiten onleefbaar is en volgen strikte regels die hen beschermen tegen de gevaren aan de oppervlakte. Maar niemand weet wie de silo heeft gebouwd, waarom ze daar precies wonen en welke geheimen de leiders verborgen houden.

Wanneer ingenieur Juliette Nichols steeds meer vragen begint te stellen over het verleden en de waarheid achter hun samenleving, ontdekt ze dat sommige geheimen gevaarlijker zijn dan de giftige buitenwereld zelf. Silo combineert mysterie, sciencefiction en politieke spanning in een verhaal over macht, controle en de zoektocht naar vrijheid.