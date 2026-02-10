Weg van Gmail? Deze Europese alternatieven zijn er

Steeds vaker willen mensen afstappen van Amerikaanse diensten, zoals Gmail. Europa heeft veel verschillende soorten diensten die als alternatief kunnen dienen. Wij zetten ze op een rijtje.

Veel mensen hebben over de jaren een sterke afhankelijkheid ontwikkeld van grote Amerikaanse diensten, maar in Europa zijn er volop alternatieven die minstens zo goed werken. Bovendien ligt bij veel van deze Europese diensten de nadruk sterker op privacy en zorgvuldige omgang met gevoelige data. Wij geven je in deze tip alternatieven voor Gmail.

Waarom afstappen van Gmail?

Voor veel mensen is Gmail jarenlang de makkelijke, logische keuze geweest: het is gratis, werkt overal en zit gekoppeld aan diensten als YouTube en Google Search. Maar dat gemak heeft een keerzijde. Gmail is onderdeel van Alphabet, een Amerikaans bedrijf dat zijn verdienmodel grotendeels bouwt op data en profiling. Je mail loopt dus mee in een ecosysteem waarin advertentieprofielen centraal staan. In Europa schuurt dit steeds meer door strengere privacywetgeving.

Daarnaast maakt Gmail je sterk afhankelijk van één Google‑account als sleutel tot al je diensten. Gaat daar iets mis, dan raakt dat veel meer dan alleen je inbox. Door over te stappen op een privacyvriendelijk alternatief, bijvoorbeeld een Europese of Zwitserse aanbieder, kies je bewust voor een model waarin jouw data niet het product is. Je levert misschien wat gemak en “slimme” koppelingen in, maar krijgt daar een helderder privacyverhaal, meer regie over je gegevens en vaak betere bescherming volgens Europese normen voor terug. In dit artikel zetten we een aantal interessante alternatieven op een rij.

ProtonMail🇨🇭

Proton Mail is een populaire alternatieve maildienst die gebruikmaakt van end‑to‑end‑encryptie en valt onder de strenge Zwitserse privacywetgeving. De dienst is opgezet door wetenschappers bij CERN, met als belangrijkste doel het beschermen van de privacy van gebruikers. Alle servers staan in Zwitserland en doordat de data end‑to‑end versleuteld is, hebben zelfs Proton‑medewerkers geen toegang tot de inhoud van je mailbox.

In de basis is Proton Mail gratis te gebruiken: je krijgt 1GB opslag en één e‑mailadres, wat voor veel gebruikers al voldoende is. Wie meer nodig heeft, kan upgraden naar Mail Plus of Mail Unlimited, waarmee je extra opslag, meer adressen en uitgebreidere functies krijgt. Ook zonder betaald abonnement is Proton Mail een prima privacyvriendelijk alternatief. Op de Mac gebruik je de dienst via de webmail in de browser en op iPhone en iPad is er een speciale app beschikbaar.

Soverin 🇳🇱

Soverin is een Nederlandse betaalde maildienst die volledig draait om privacy en eigenaar zijn van je data. De dienst is opgezet als alternatief voor “gratis” mailproviders, met als belangrijkste doel het beschermen van je mailbox tegen meekijkers en dataverzameling. Alle servers staan in Europa, je IP‑adres wordt uit de mailheaders verwijderd en alle verbindingen verlopen versleuteld. Zo blijft de inhoud van je mailbox tussen jou en de ontvanger, zonder tracking, advertentieprofielen of verborgen dataverkoop op de achtergrond.

In de basis betaal je bij Soverin een vast jaarbedrag en krijg je daarvoor een privé‑mailbox met 25GB opslag, onbeperkte aliassen en de mogelijkheid om je eigen domein te gebruiken. Extra mailboxen op hetzelfde domein zijn tegen een meerprijs toe te voegen, bijvoorbeeld voor gezinsleden of een klein team. Doordat Soverin werkt met open standaarden (IMAP, SMTP, CalDAV, CardDAV) kun je de dienst gebruiken in je favoriete mailapp op Mac, iPhone en iPad of via de webmail in de browser, terwijl je tegelijkertijd kiest voor een duidelijker en privacyvriendelijker alternatief dan de bekende gratis maildiensten. Lees hier meer over Soverin.

Mailbox 🇩🇪

Mailbox.org is een privacyvriendelijke maildienst uit Duitsland die een complete online werkplek biedt met e‑mail, cloudopslag, agenda, videobellen en online Office in één pakket. Alle data staat in gecertificeerde Duitse datacenters, is AVG‑proof en wordt versleuteld opgeslagen en verzonden. Het bedrijf werkt zonder advertentietracking of dataverkoop en met certificeringen als ISO 27001 en BSI C5.

Mailbox biedt drie betaalde abonnementen, vanaf ongeveer één euro per maand voor een basispakket met 2GB mailopslag en agenda/contactsynchronisatie. Duurdere pakketten voegen meer opslag, cloudopslagruimte, aliassen, eigen domeinen en tools als Office en Meet toe.

Tuta Mail 🇩🇪

Tuta Mail is een Duitse e‑maildienst die volledig draait om privacy, beveiliging en transparantie. Alle e‑mail, agenda‑gegevens en contacten worden standaard end‑to‑end versleuteld, met post‑quantumveilige cryptografie die ontworpen is om ook toekomstige aanvallen te weerstaan. Dankzij de zero‑knowledge‑architectuur blijft zoveel mogelijk data alleen voor jou zichtbaar, niet voor Tuta zelf. De dienst draait op Duitse servers onder strenge AVG‑regels en hanteert een strikt beleid zonder tracking, advertenties of dataverkoop.

Naast versleutelde mail biedt Tuta een ingebouwde, volledig versleutelde kalender en contactensynchronisatie, zodat je een complete, privacyvriendelijke werkplek hebt. Er zijn apps voor iOS, Windows, macOS en Linux, plus webtoegang in de browser, en de dienst wordt volledig op groene stroom gerund. Je kunt Tuta gratis gebruiken, of upgraden voor meer opslag, extra aliassen en gebruik met je eigen domein.

Andere Europese e-maildiensten

GMX 🇩🇪: GMX (Global Mail eXchange) is een e-mailaanbieder die je een gratis mailbox met reclame laat aanmaken. Je kunt je GMX Mail lezen via webmail, POP3 en IMAP4. Verder kun je bijlagen tot 50MB versturen en met drag-and-drop je kalender beheren, een online adresboek bijhouden en meer. Mail is te filteren met regels die je zelf bedenkt.

Mailfence 🇧🇪: Een e-mailaanbieder uit België met sterke wortels in online beveiliging. Mailfence verkoopt je data niet aan derde partijen, biedt tot 500MB opslag en 500MB voor documenten.

Posteo 🇩🇪: Duitse milieuvriendelijke aanbieder van mail, agenda, adresboek en notities. Je krijgt 2GB opslag. Kost echter 1 euro per maand dus niet gratis. Beveiligd en zonder reclame.

eclipso 🇩🇪: Een Duits e-mailplatform met webmail, agenda, cloudopslag en adresboek in één omgeving, met gratis mailbox inclusief enkele gigabytes opslag, toegang via IMAP/POP3 en een overzichtelijke webinterface. Betaalde pakketten voegen meer opslag, aliassen en extra functies toe. De dienst draait in Duitse datacenters en is reclamearm, met nadruk op betrouwbaarheid.

Infomaniak kMail 🇨🇭: kMail is de maildienst van de Zwitserse provider Infomaniak, gericht op zowel particulieren als kleine bedrijven. Je krijgt een moderne webmailomgeving, IMAP-ondersteuning, agenda en opslag in Zwitserse datacenters. In combinatie met hun kSuite kun je eigen domeinen, aliassen en samenwerkingstools gebruiken. Sterke privacyregels en groene hosting zijn belangrijke pijlers.

Hostpoint E-mail 🇨🇭: Hostpoint is een Zwitserse hostingprovider die ook e-mailpakketten aanbiedt, meestal gekoppeld aan je eigen domein. Je krijgt IMAP/POP3, webmail, spamfiltering en meerdere mailboxen, gehost in Zwitserse datacenters. Geschikt als je zelf een domein beheert en daar een betrouwbare, lokaal gehoste mailoplossing bij zoekt.

Combell Email 🇧🇪: Combell is een Belgische hostingpartij die e-maildiensten levert voor eigen domeinen. Je kunt meerdere mailboxen aanmaken, gebruikmaken van IMAP/POP3 en webmail, en profiteren van spam- en virusfilters. De dienst is bedoeld voor particulieren en bedrijven die hun mail binnen de Benelux willen houden, met ondersteuning en infrastructuur in België.

Runbox 🇳🇴: Runbox is een Noorse e-mailprovider met focus op privacy, groene energie en Europese dataopslag. Je betaalt een jaarlijks bedrag en krijgt meerdere mailboxen, veel opslagruimte, IMAP/POP3, webmail en aliassen. Servers staan in Noorwegen en de dienst is advertentievrij, met nadruk op transparantie en duurzaamheid.

mail.de 🇩🇪: mail.de is een Duitse mailaanbieder met een gratis basispakket en betaalde upgrades. Je krijgt webmail, IMAP/POP3, spam- en virusfiltering en extra functies zoals cloudopslag en agenda. Data wordt opgeslagen in Duitsland, de interface is modern en er is ondersteuning voor tweestapsverificatie. Reclame blijft beperkt, zeker bij de betaalde pakketten.

Seeweb Mail 🇮🇹: Seeweb is een Italiaanse hostingprovider die ook professionele e-mailoplossingen aanbiedt, meestal in combinatie met eigen domeinen. Je krijgt IMAP/POP3, webmail, spamfiltering en opties voor meerdere accounts. Gericht op bedrijven en gevorderde gebruikers die hun infrastructuur in Italië willen hosten, met nadruk op stabiliteit en SLA’s.

Raidboxes Emails 🇩🇪: Raidboxes is vooral bekend als Duitse WordPress-hostingprovider, maar biedt ook e-mailaccounts gekoppeld aan je eigen domein. Je kunt simpele mailboxen en aliassen aanmaken, gebruiken via IMAP/POP3 en webmail, en profiteert van Duitse infrastructuur en support. Handig als je toch al je website bij Raidboxes host en mail erbij wilt regelen.

Migadu 🇨🇭: Migadu is een Zwitserse e-mailhoster die zich richt op gebruikers met eigen domeinen. Je betaalt per accountstructuur in plaats van per mailbox, met onbeperkt aantal adressen binnen je domein. Volledige IMAP/POP3- en SMTP-ondersteuning, moderne webmail en alle data gehost in Zwitserland. Geen reclame, transparante prijsstructuur en geschikt voor power users en kleine teams.

Kolab Now🇨🇭: Kolab Now is een Zwitserse groupware- en e-maildienst met een open-sourcebasis. Je krijgt e-mail, agenda, contactpersonen, taken en bestanden in één pakket, gehost in Zwitserland. Abonnementen zijn volledig betaald, zonder reclame, met ondersteuning voor eigen domeinen en IMAP/Activesync. Gericht op privacybewuste professionals en organisaties.

Mailo 🇫🇷: Mailo is een Franse e-maildienst met een gratis aanbod en betaalde pakketten. Je krijgt webmail, IMAP/POP3, agenda, cloudopslag en opties voor kind- en familieaccounts. Data wordt in Europa gehost, met nadruk op privacy en geen advertentietracking in de betaalde formules. De dienst biedt ook ondersteuning voor eigen domeinen

WEB.DE E-mail 🇩🇪: WEB.DE is een van de grootste Duitse e-mailproviders, met een gratis mailbox die door advertenties wordt gefinancierd. Je kunt mail lezen via webmail en IMAP/POP3, krijgt een adresboek, kalender en een beperkte hoeveelheid cloudopslag. Via betaalde pakketten kun je extra opslag, minder reclame en meer functies vrijspelen. Alles wordt gehost in Duitse datacenters.

inbox.eu 🇱🇻: inbox.eu is een Europese maildienst uit Letland, vooral gericht op particulieren en kleine bedrijven met eigen domein. Je krijgt webmail, IMAP/POP3, aliassen en meerdere mailboxen, met verschillende betaalde pakketten voor extra opslag. De dienst biedt een klassieke interface, Europese hosting en richt zich op eenvoud en lage instapkosten, zonder uitgebreide bundels eromheen.

