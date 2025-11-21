Google heeft het mogelijk gemaakt om vanaf Pixel 10-toestellen naar Apple-apparaten te 'AirDroppen' en vice versa. Hoe dit werkt en op welke toestellen dit werkt, leggen we je uit!

Hoewel Apple de AirDrop-functie ontwikkeld heeft voor Apple-apparaten, heeft Google aangekondigd dat je met Quick Share ook bestanden kunt ‘AirDroppen’ naar een iPhone. De uitrol begint vandaag op de Pixel 10-lijn en werkt met alle Apple-apparaten die gebruikmaken van AirDrop.

AirDrop gebruiken met Android

Om de functie te laten werken, zet je AirDrop op de iPhone tijdelijk op Iedereen gedurende 10 minuten. Hierdoor ben je voor korte tijd vindbaar door anderen. Ontvang je een bestand van een Pixel 10-telefoon, dan ziet dat er op de iPhone precies hetzelfde uit als wat je gewend bent. Aan Android‑zijde schakel je Quick Share in op de Ontvang-mode; inkomende bestanden komen vervolgens in de Bestanden‑app terecht. Beide apparaten tonen elkaars naam, waardoor je dus beter weet waar het bestand vandaan komt.

De eerste fase ondersteunt iPhone, iPad en Mac aan Apple‑zijde, en Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en Pixel 10 Fold aan Android‑zijde. Vooralsnog werkt de cross‑platform overdracht alleen in de Iedereen gedurende 10 minuten-modus. Google wil samenwerken met Apple om in de toekomst ook Alleen Contacten te ondersteunen.

Zo gebruik je AirDrop met Android

Ook om bestanden via AirDrop naar Android-telefoons te versturen, moet je Iedereen gedurende 10 minuten aanzetten in de instellingen van AirDrop. Daarnaast moet de ontvanger in het bezit zijn van een Google Pixel 10 (Pro), Pixel 10 Pro XL of Pixel 10 Pro Fold. Op die toestellen moet Naar apparaten in de buurt sturen ingeschakeld zijn. Tik op het bestand dat je wil versturen Als op het Android-toestel de optie Naar apparaten in de buurt sturen is ingesteld, zie je hier dit toestel verschijnen. Tik hierop en het delen zal beginnen zoals je gewend bent.

Wat betekent dit voor veiligheid?

De mogelijkheid om AirDrop te gebruiken met Android is volgens Google ontworpen met veiligheid in de kern en heeft en diepgaande veiligheidsaanpak tussen de twee platformen. En net als tussen de twee Apple-apparaten moet je ook toestemming geven als je iets wil delen.

Met de introductie van deze functie wordt het delen van bestanden tussen iPhone en Android een stuk sneller en eenvoudiger, zonder al te veel gedoe. Wel moet je tijdelijk – ook in publieke omgevingen – zichtbaarheid inschakelen; dat is een bewuste tussenstap totdat Alleen contacten wordt ondersteund.

Hoewel AirDrop al meer dan 10 jaar bestaat, werkt Apple nog altijd aan nieuwe functies ter verbetering. Zo komt er binnenkort ook in iOS 26.2 een nieuwe AirDrop-functie. Welke dat is, lees je in ons artikel.

