Apple werkt aan een nieuwe AirDrop-functie, waarmee je makkelijker iets kan delen met mensen die niet in je adresboek staan.

AirDrop is de razendsnelle en handige manier om iets te delen met andere Apple-gebruikers. Denk aan een foto, link, document of wat voor bijlage dan ook: even twee iPhones bij elkaar en delen maar. Je hebt geen internetverbinding nodig en hoeft ook geen contactgegevens uit te wisselen. Maar in december 2022 voerde Apple een flinke beperking in in het gebruik van AirDrop. De optie om met iedereen te delen (ook mensen die niet in je adresboek staan), kreeg een tijdslimiet van 10 minuten. Nu lijkt Apple met een nieuwe AirDrop-functie te komen die het delen met mensen waarvan je het telefoonnummer niet hebt, weer makkelijker maakt.

Nieuwe AirDrop-functie: delen met een code

In de instellingen van AirDrop is in de beta van iOS 26.2 een nieuwe knop gevonden. Met deze knop, genaamd Beheer bekende AirDrop-contacten, spring je naar een aparte sectie in je de Contacten-app waar je contacten kan beheren die je speciaal voor AirDrop hebt toegevoegd. De tekst onderaan de knop geeft iets meer uitleg. Daarin staat het volgende:

Je wordt automatisch 30 dagen weergegeven voor personen met wie je een eenmalige code hebt gedeeld.

Hoewel de functie op dit moment nog niet functioneel is, lijkt het erop dat je hiermee langere tijd iets kan delen via AirDrop met iemand waar je geen contactgegevens van hebt, maar waar je wel een speciale AirDrop-code mee uitgewisseld hebt. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je op een plek bent waar je veel nieuwe personen ontmoet en je je contactkaart wil delen. Door alleen een kortere code uit te wisselen, kun je zo bijvoorbeeld je contactgegevens versturen. Apple heeft voor dit soort gevallen ook al de functie NameDrop, maar het voordeel van deze AirDrop-functie via een code is dat je zo ook andere gegevens kan delen, zoals foto’s, bestanden en links.

Vermoedelijk gaat het om een relatief korte code, die automatisch op elkaars scherm verschijnt als je bij elkaar in de buurt bent. De functie heeft wat weg van Wi-Fi Aware, een functie die Apple eerder deze zomer al aankondigde als onderdeel van iOS 26. Dat is een open standaard dat fungeert als alternatief voor AirDrop. Ook dat werkt via een code (in dit geval met zes cijfers), die je op een toestel invoert om twee iPhones aan elkaar te koppelen. Het lijkt er dus sterk op dat Apple deze open standaard zelf ook als onderdeel van iOS 26 implementeert.

We verwachten dat de nieuwe AirDrop-functie in de definitieve versie van iOS 26.2 beschikbaar komt. Deze wordt midden december voor iedereen verwacht. Lees ook ons overzicht van alle nieuwe functies in iOS 26.2.