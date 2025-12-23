iOS 26.3 maakt koppelen van accessoires makkelijker (net als bij de AirPods)

Apple maakt het koppelen van accessoires van derden makkelijker voor gebruikers in de EU. Je hoeft voortaan alleen maar een accessoire in de buurt te houden om het koppelen te starten. Maar er zitten wel voorwaarden aan.

Apple’s eigen apparaten zoals de AirPods en Apple Watch zijn verreweg de eenvoudigste apparaten om aan je iPhone of iPad te koppelen. Het enige wat je hoeft te doen is het accessoire opstarten en er verschijnt automatisch een venster op je iPhone, waarna het koppelen in een tik kan. Voor accessoires van derden gaat dat nog niet zo eenvoudig, al introduceerde Apple met iOS 18 wel de AccessorySetupKit. Met iOS 26.3 gaat Apple nog een stap verder.

Accessoires koppelen zoals bij AirPods met iOS 26.3

AccessorySetupKit is een API voor ontwikkelaars waarmee zij een accessoire (denk aan een tandenborstel met Bluetooth of een slimme lamp) heel eenvoudig kunnen koppelen aan de eigen app. Deze functie is voor ontwikkelaars beschikbaar sinds iOS 18 en wordt onder andere gebruikt door TomTom met het recent uitgebrachte Tom-apparaatje. Het koppelen ziet er dan al net zo uit als bij de AirPods: er verschijnt een venster zodra het apparaat in de buurt komt en in een tik heb je het apparaat gekoppeld. Zonder dat je toestemming hoeft te geven voor Bluetooth of andere verbindingen.

Maar blijkbaar vond de EU dat nog niet ver genoeg gaan. Eerder pleitte de EU er al voor dat de iPhone beter moet samenwerken met accessoires van derden en Apple lijkt daar nu gehoor aan te geven. Met iOS 26.3 kun je allerlei accessoires eenvoudig koppelen zoals AirPods en Apple Watch, simpelweg door ze bij elkaar te houden.

Uit het bericht van de EU is niet helemaal duidelijk wat nu het verschil is met de al reeds bestaande AccessorySetupKit API, maar vermoedelijk zit het verschil in hoe het koppelen precies werkt. Bij de AccessorySetupKit API verloopt het koppelen altijd via een app van de fabrikant, terwijl dat bij AirPods en Apple Watch niet nodig is. Vermoedelijk is dat vanaf iOS 26.3 ook niet meer nodig en kun je een accessoire meteen koppelen zodra je hem opstart, zonder dat je eerst een app hoeft te downloaden. Het zou dan ook moeten werken vanaf het beginscherm. Maar dat is op dit moment slechts speculatie, aangezien Apple hier zelf ook nog helemaal geen duidelijkheid over gegeven heeft.

Apple heeft wel beperkingen opgesteld voor de nieuwe functie. Het is allereerst alleen beschikbaar voor gebruikers in de EU en alleen voor fabrikanten die in de EU gevestigd zijn. Of er dus daadwerkelijk accessoires komen die hiermee gaan samenwerken, valt nog te bezien. Wij schatten in dat dat nog jaren gaat duren.

Een andere eerder ontdekte functie in iOS 26.3 is dat de iPhone meldingen kan doorzetten naar accessoires van derden, zoals een smartwatch. Ook dat is onder druk vanuit de EU doorgevoerd. Het werkt dan nagenoeg hetzelfde als bij de Apple Watch.