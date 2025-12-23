iOS 18 privacy voor Bluetooth-accessoires

iOS 26.3 maakt koppelen van accessoires makkelijker (net als bij de AirPods)

Nieuws Accessoires iOS en iPadOS
Apple maakt het koppelen van accessoires van derden makkelijker voor gebruikers in de EU. Je hoeft voortaan alleen maar een accessoire in de buurt te houden om het koppelen te starten. Maar er zitten wel voorwaarden aan.
Benjamin Kuijten -

Apple’s eigen apparaten zoals de AirPods en Apple Watch zijn verreweg de eenvoudigste apparaten om aan je iPhone of iPad te koppelen. Het enige wat je hoeft te doen is het accessoire opstarten en er verschijnt automatisch een venster op je iPhone, waarna het koppelen in een tik kan. Voor accessoires van derden gaat dat nog niet zo eenvoudig, al introduceerde Apple met iOS 18 wel de AccessorySetupKit. Met iOS 26.3 gaat Apple nog een stap verder.

Accessoires koppelen zoals bij AirPods met iOS 26.3

AccessorySetupKit is een API voor ontwikkelaars waarmee zij een accessoire (denk aan een tandenborstel met Bluetooth of een slimme lamp) heel eenvoudig kunnen koppelen aan de eigen app. Deze functie is voor ontwikkelaars beschikbaar sinds iOS 18 en wordt onder andere gebruikt door TomTom met het recent uitgebrachte Tom-apparaatje. Het koppelen ziet er dan al net zo uit als bij de AirPods: er verschijnt een venster zodra het apparaat in de buurt komt en in een tik heb je het apparaat gekoppeld. Zonder dat je toestemming hoeft te geven voor Bluetooth of andere verbindingen.

Tom by TomTom instellen

Maar blijkbaar vond de EU dat nog niet ver genoeg gaan. Eerder pleitte de EU er al voor dat de iPhone beter moet samenwerken met accessoires van derden en Apple lijkt daar nu gehoor aan te geven. Met iOS 26.3 kun je allerlei accessoires eenvoudig koppelen zoals AirPods en Apple Watch, simpelweg door ze bij elkaar te houden.

Uit het bericht van de EU is niet helemaal duidelijk wat nu het verschil is met de al reeds bestaande AccessorySetupKit API, maar vermoedelijk zit het verschil in hoe het koppelen precies werkt. Bij de AccessorySetupKit API verloopt het koppelen altijd via een app van de fabrikant, terwijl dat bij AirPods en Apple Watch niet nodig is. Vermoedelijk is dat vanaf iOS 26.3 ook niet meer nodig en kun je een accessoire meteen koppelen zodra je hem opstart, zonder dat je eerst een app hoeft te downloaden. Het zou dan ook moeten werken vanaf het beginscherm. Maar dat is op dit moment slechts speculatie, aangezien Apple hier zelf ook nog helemaal geen duidelijkheid over gegeven heeft.

Apple heeft wel beperkingen opgesteld voor de nieuwe functie. Het is allereerst alleen beschikbaar voor gebruikers in de EU en alleen voor fabrikanten die in de EU gevestigd zijn. Of er dus daadwerkelijk accessoires komen die hiermee gaan samenwerken, valt nog te bezien. Wij schatten in dat dat nog jaren gaat duren.

Een andere eerder ontdekte functie in iOS 26.3 is dat de iPhone meldingen kan doorzetten naar accessoires van derden, zoals een smartwatch. Ook dat is onder druk vanuit de EU doorgevoerd. Het werkt dan nagenoeg hetzelfde als bij de Apple Watch.

Bekijk ook
iOS 26 functies

Dit zijn de nieuwe functies in iOS 26.3 die in 2026 naar je iPhone komen

iOS 26.3, de eerste iOS-update van 2026, brengt wederom een aantal nieuwe functies naar je iPhone. In dit overzicht nemen we ze met je door.

Het laatste nieuws over accessoires van iCulture

Apple's smart home-display komt eraan: dit zijn de verwachte functies
12-12-2025
Waarom een screenprotector op de iPhone 17 misschien geen goed idee is
05-12-2025
IKEA kondigt nieuwe kleurrijke Bluetooth-speakers aan (en eentje ziet er wel heel bekend uit)
25-11-2025
Matter krijgt eindelijk ondersteuning voor camera's: dit is er nieuw in de smart home-standaard
20-11-2025
Belkin roept drie accessoires terug vanwege brandgevaar
14-11-2025

iOS 26

iOS 26 is de grote iPhone-update van 2025. iOS 26 is in juni tijdens de WWDC aangekondigd en is sinds 15 september 2025 voor iedereen beschikbaar. In iOS 26 is het ontwerp op de schop gegaan met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Daarbij wordt extra veel gebruikgemaakt van transparantie en glasachtige elementen. Veel standaardapps hebben nieuwe functies, waaronder Berichten, Safari, Camera en Telefoon. Ook krijgt CarPlay in iOS 26 een grote update. Gebruik je AirPods met iOS 26, dan profiteer je ook van nieuwe functies. Lees ook ons overzicht welke iPhones iOS 26 ondersteunen. Op onze pagina over iOS 26 lees je nog veel meer info.

iOS 26 bento overzicht
Alles over iOS 26 Review van iOS 26 De beste iOS 26 functies op een rij iOS 26 ontdekkingen en details Geschikte iPhones voor iOS 26 CarPlay in iOS 26 AirPods in iOS 26 Camera-app in iOS 26 Apple Music in iOS 26 Wekker in iOS 26 Nieuw voor de Telefoon-app in iOS 26 iOS 26 installeren doe je zo Bugs en problemen in iOS 26

Ook interessant

iPhone 15 AirDrop

Zo werken de nieuwe AirDrop-codes: makkelijker en veiliger AirDroppen met onbekenden

Tips
22-12-2025
iOS 26 toegangsscherm

iOS 26 nu wel verplicht: iOS 26-toestellen vereisen nieuwste update voor betere beveiliging

Nieuws 4 reacties
22-12-2025
Apple Kaarten Flyover met Brugge in 3D.

11 jaar oude Flyover-functie verdwenen uit Apple Kaarten

Nieuws
19-12-2025

Eerste publieke beta van iOS 26.3 en iPadOS 26.3 nu beschikbaar

Nieuws
17-12-2025
iOS 26 functies

Dit zijn de nieuwe functies in iOS 26.3 die in 2026 naar je iPhone komen

Nieuws
16-12-2025
iOS 26 functies

Dit zijn alle nieuwe functies en verbeteringen in iOS 26.2 en de andere updates

Nieuws 6 reacties
15-12-2025

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.