Apple doneert na overstromingen

Hevige overstromingen hebben ervoor gezorgd dat in Nederland, België en Duitsland heel wat mensen geëvacueerd moesten worden, hun huis kwijtraakten of zoekraakten. In een tweet belooft Tim Cook dat het bedrijf geld gaat doneren aan fondsen die de slachtoffers in de getroffen gebieden te hulp schieten. Hij spreekt daarbij over “Duitsland, België en West-Europa”. Hoe groot het bedrag is, werd niet bekendgemaakt.



Ons medeleven gaat uit naar alle slachtoffers van de verwoestende overstromingen in Duitsland, België en West-Europa. Apple zal een donatie doen om de hulpverlening te ondersteunen,

Vooral de drukbevolkte grensgebieden zijn getroffen, tot diep in Duitsland, waar talloze mensen zijn vermist, dakloos geraakt of overleden. Het is dan ook een uitzonderlijke situatie. Minstens 125 mensen zijn overleden en tienduizenden zitten zonder elektriciteit en drinkwater. Daarnaast zijn er honderden mensen zoekgeraakt.

Our hearts are with all those affected by the devastating flooding across Germany, Belgium and Western Europe. Apple will be donating to support relief efforts. — Tim Cook (@tim_cook) July 16, 2021

Wil je zelf vanuit Nederland geld geven aan voor hulp voor de slachtoffers van de wateroverlast in Limburg, dan heeft het Nationaal Rampenfonds Giro 777 daarvoor opengesteld. Er is inmiddels al meer dan 780.000 euro opgehaald voor Limburg. De laatste keer dat Giro 777 werd geopend was na de vuurwerkramp in Enschede in 2000.

Apple doneert wel vaker bij grote rampen, waaronder een sneeuwstorm in Texas, afgelopen februari. In 2020 doneerde Apple een “substantieel bedrag” om de COVID-19 pandemie tegen te gaan, onder andere door mondmaskers en medische hulpmiddelen beschikbaar te stellen. In 2018 ging er 1 miljoen dollar naar slachtoffers van de Kerala-overstromingen in India en ook een flink bedrag naar hulpverlening na de aardbeving in Sulawesi en de tsunami in Indonesië. In eigen land werd in 2018 en 2019 geld gedoneerd na bosbranden in Californië.