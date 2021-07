iCulture Vandaag: dit was vrijdag 16 juli 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 16 juli 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag publiceerden we onze iMac 2021 review, waarin we je vertellen of deze nieuwe all-in-one iets voor jou is. Verder vandaag: overnamenieuws. De eigenaar van WordPress, Automattic, neemt podcast app Pocket Casts over. De app blijft nog wel bestaan. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

In onze iMac 2021 review lees je alles over de prestaties, waarom je het instapmodel beter niet kunt nemen en hoe de knalkleur oranje bevalt.

​ Overnamenieuws: Automattic neemt Pocket Casts over. Komt er een samenwerking van WordPress en podcasts?

​

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Schiphol Amsterdam Airport (gratis, iPhone, iOS 13.5+) - Je kunt nu een bestelling plaatsen van een aankoop en deze in de terminal lounge ontvangen.