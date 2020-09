Apple zou bezig zijn om Apple Card internationaal uit te breiden. Momenteel is de creditcard alleen in de VS beschikbaar, maar mogelijk komt daar later dit jaar verandering in.

Een jaar geleden bracht Apple de Apple Card uit, een eigen creditcard in samenwerking met de Amerikaanse bank Goldman Sachs. Met deze creditcard kun je bij winkels betalen, terwijl je bij bepaalde winkels zogenaamde Daily Cash krijgt voor je aankopen. MacRumors heeft aanwijzingen gevonden dat de Apple Card internationaal gaat uitbreiden, maar het is nog maar de vraag of Nederland daarbij gaat zitten.



‘Apple Card breidt internationaal uit’

Bronnen bij een Australische bank zeggen tegenover MacRumors dat de Apple Card dit najaar ook in meerdere andere landen beschikbaar komt. Mogelijk doet Apple dit in combinatie met iOS 14.1 of een latere update van iOS 14. Het is niet duidelijk wélke ‘meerdere regio’s’ de Australische bank bedoelt, maar het is goed mogelijk dat daar in ieder geval één Europees land bij zit.

In de code van de meest recente iOS 14 beta zijn namelijk verwijzingen naar de Europese GDPR-regeling gevonden. De wet, in Nederland ook wel bekend als de AVG, regelt de privacy en databescherming van diensten en websites. Apple zal moeten voldoen aan deze regels voordat een dergelijke product hier uitgebracht kan worden. Apple moet dan ook in gesprek gaan met lokale partners. In elk land moet Apple samenwerken om de Apple Card uit te kunnen geven.

Tot slot heeft Apple al een tijdje vacatures lopen voor Apple Card products managers. In deze rol overleg en onderhandel je veel met partners, zoals banken en financiële instituten.

Tegelijkertijd zwerft er een lijstje rond op het internet van landen waar Apple de Apple Card binnenkort uit zou willen brengen. Het is onduidelijk of er een verband is tussen de informatie van MacRumors en dit lijstje, aangezien het geen hele betrouwbare bron lijkt. Nederland staat in ieder geval niet vermeld tussen deze landen. Er is een kans dat Apple tijdens het aankomende event van 15 september de toekomstplannen van de Apple Card uit de doeken doet.

Kans op Nederland lijkt klein

Het is ook maar de vraag of alle onderdelen van Apple Card in andere landen beschikbaar zijn. Met de eerder genoemde Daily Cash krijg je bijvoorbeeld 2% of 3% van je aankoopbedrag in cashback terug. Dat is mogelijk omdat de fees onderling in de VS erg hoog zijn, waardoor er speling is voor Apple om jou geld terug te geven. In Europa zijn deze vergoedingen per wet vastgelegd en zijn doorgaans een stuk lager, zo rond de 0,3%. Bovendien zijn creditcards in Nederland een stuk minder gebruikelijk, waardoor ze ook lang niet overal geaccepteerd worden.