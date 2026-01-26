Breaking
Zo herken je de nieuwe AirTag 2 (en waarom de Amerikaanse versie mooier is)

Apple blijkt een hele specifieke aanpassing gedaan te hebben op de Europese versie van de AirTag 2. Daardoor ziet die er (als je het ons vraagt) net wat minder mooi uit.
De nieuwe AirTag 2 is eindelijk onthuld en heeft zo goed als een identiek ontwerp in vergelijking met de voorganger. Sterker nog: leg de eerste en tweede generatie naast elkaar en bijna niemand zal het verschil zien. Maar toch hebben wij bij specifiek de Europese versie een verschil ontdekt. Op de achterkant van de AirTag 2 zijn twee symbolen gezet die verplicht zijn volgens de Europese regelgeving. Tegelijkertijd helpt dit met het herkennen van de AirTag 2.

AirTag 2 ziet er net wat anders uit

Op de achterkant van de AirTag 2 prijkt zoals altijd een Apple-logo, met daar omheen termen als Ultra Wideband en Bluetooth LE. Uit nader onderzoek van iCulture blijkt dat Apple bij de eerste generatie tussentijds de achterkant heeft aangepast, waardoor termen als “Designed bij Apple in California” aangepast zijn naar het kortere “Apple Inc.“. Maar zoals blijkt op Apple’s Nederlandse bestelwebsite, is er bij de AirTag 2 iets nieuws toegevoegd.

Op de achterkant van de AirTag 2 is een CE-keurmerk en een prullenbakje toegevoegd. Bij de eerdere AirTag was dit nog verborgen aan de binnenkant achter de batterij, maar bij de nieuwe versie staat dat dus aan de buitenkant. Dit maakt de Europese AirTag 2 wat ons betreft net wat minder mooi. Hoe klein he detail ook is.

Mocht je je nou echt heel erg storen aan deze icoontjes, dan is er wel goed nieuws. Het metalen dopje van de AirTag staat erom bekend snel te krassen, waardoor de tekst achterop niet altijd meer even leesbaar is. Met name als je hem aan een sleutelbos hebt. De kans is dus groot dat deze icoontjes in een mum van tijd vervagen. Wellicht is het ook mogelijk om het dopje van een eerste generatie AirTag op de nieuwe AirTag 2 te doen, zodat je ook die icoontjes niet meer ziet.

Wist je dat Europese iPhones ook deze icoontjes hebben? Voorheen stonden deze aan de achterkant, maar sinds een aantal jaar staan deze aan de zijkant van de iPhone gedrukt. Ze zijn erg dun weergegeven (omdat Apple ze ook niet zo mooi vindt), maar zijn nou eenmaal verplicht.

AirTag

De AirTag is Apple's Bluetooth-tracker voor het terugvinden van zoekgeraakte voorwerpen. De AirTag werkt samen met het Zoek mijn-netwerk van Apple om je voorwerpen terug te vinden, ook als je zelf buiten bereik bent. Je kunt tot op de centimeter de locatie bepalen, dankzij Ultra-Wideband. Lees alles over AirTag kopen en accessoires voor de AirTag. Ook zijn er diverse AirTag-alternatieven voor het Zoek mijn-netwerk.

airtag-hangers-apple
Alles over de AirTag AirTag kopen AirTag review De beste AirTag-accessoires Zoek mijn Objecten: voorwerpen vinden met AirTag Toepassingen voor de AirTag AirTag in je koffer gebruiken De beste AirTag-tips AirTag vs. Tile AirTag gevonden? Dit kun je doen AirTag delen met je partner en meer Zo voorkomt Apple stalking met AirTags Is de AirTag waterdicht? Onbekende AirTag beweegt met je mee? AirTag batterij vervangen AirTag firmware-updates installeren AirTag ressetten

