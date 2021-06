AirPods beta’s op komst

Apple heeft heel wat nieuwe AirPods-functies voor iOS 15 aangekondigd, waaronder versterkte stemweergave (Conversation Boost) en onderdrukking van achtergrondgeluiden (Ambient Noise Reduction). Blijkbaar komen er nog zoveel nieuwe functies aan, dat ze speciaal getest moeten worden. Apple is daarom voor het eerst begonnen met een beta voor de AirPods Pro-firmware. Het is te vinden op de pagina waar je beta’s kunt downloaden. Daar is te lezen.

Pre-release AirPods Pro firmware for Apple Developer Program members will be available at a future date. This will allow development of features on iOS and macOS for AirPods as well as enable new features, including Conversation Boost (beam forming) and Ambient Noise Reduction (noise suppressor).

Nu is het nog zo dat er op onregelmatige momenten een software-update voor de AirPods uitkomt. Zo verscheen er in april nog een update voor de AirPods Pro, waarbij Apple vaak niet aangeeft welke nieuwe functies erin zitten. Er zijn nog wel wat onduidelijkheden. Zo is nog niet bekend wanneer de eerste beta-firmware te downloaden is en of het alleen is voor de AirPods Pro . Dit is het enige model dat Apple op de webpagina noemt.

Een andere vraag is hoe het installeren van betaversies gaat werken. Het is namelijk niet mogelijk om ze handmatig te updaten. In plaats daarvan moet je je iPhone in de buurt houden en hopen dat de nieuwe firmware spoedig binnenkomt via de Bluetooth-verbinding. Dit is een kwestie van wachten. Voor beta’s zal mogelijk een ander mechanisme moeten worden gevonden.