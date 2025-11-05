Toen Apple de AirPods Pro 3 en de Live Vertaling-functie aankondigde, kwam al snel het nieuws dat de functie niet in Europa zou werken. Maar nu heeft Apple goed nieuws, want met de komst van iOS 26.2 volgende maand komt deze functie alsnog beschikbaar in de EU. Dit had te maken met aanpassingen die gedaan moesten worden aan de hand van de DMA.
Wat is Live Vertaling op AirPods?
Bij de presentatie van de AirPods Pro 3 werd vol bombarie de Live Vertaling-functie geïntroduceerd. Met deze functie kun je tijdens een gesprek meteen een vertaling horen, zodat je elkaar beter begrijpt. Draag je zelf AirPods, dan hoor je de vertaling direct in je oren. Praat je met iemand zonder AirPods, dan kun je je iPhone horizontaal neerleggen en verschijnt de vertaling als tekst op het scherm. Als je allebei AirPods draagt werkt het nog beter, want dan krijgen beide gesprekspartners de vertaling te horen.
Daarnaast zijn ook in Berichten, FaceTime en Telefoon Live Vertalingen mogelijk. Hierdoor maakt het dus niet uit of je schrijft of praat, want altijd krijg je een vertaling te zien of horen. Doordat deze werkt met Apple Intelligence, wordt dit allemaal lokaal vertaald en blijft je privacy ook gewaarborgd.
Deze functie is niet exclusief voor de AirPods Pro 3, want deze werkt ook op AirPods Pro 2 en AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking. Hierdoor hoef je niet de nieuwste AirPods te hebben om deze functie te kunnen gebruiken. Doordat deze functie werkt met Apple Intelligence heb je minimaal een iPhone 15 Pro of nieuwer model nodig om hiervan gebruik te kunnen maken.
Apple zegt in het persbericht dat “de invoering van Live vertaling op AirPods voor gebruikers in de EU vertraagd was doordat onze technici extra werk moesten verrichten om te voldoen aan de vereisten vanuit de digitalemarktenverordening”. Het is echter niet duidelijk welke wijzigingen er precies doorgevoerd zijn. Wet weten dus ook niet of er een algemene api beschikbaar komt waarmee ook andere oordopjes dan de AirPods deze functie kunnen gebruiken.
In welke talen zijn Live Vertalingen beschikbaar?
Apple brengt deze functie dus binnenkort ook in Europa uit, maar nog veel van de talen die hier gesproken worden – onder meer Nederlands – worden hierin (nog) niet ondersteund. Als je gebruik wil maken van deze functie moet je dus goed opletten welke taal je wil gebruiken.
De Live Vertalingen op AirPods zijn beschikbaar in deze talen:
- Chinees (Mandarijn, traditioneel)
- Chinees (Mandarijn, vereenvoudigd)
- Duits
- Engels
- Frans
- Italiaans
- Japans
- Koreaans
- Portugees
- Spaans
Wanneer kunnen we Live Vertalingen in het Nederlands gebruiken?
Deze functie komt waarschijnlijk volgende maand beschikbaar als onderdeel van iOS 26.2. Deze versie is momenteel in beta, vooralsnog alleen voor ontwikkelaars. Het openbare betaprogramma zal binnenkort ook van start gaan, waardoor je dit ook zelf kan gaan testen.
Lees hier het volledige persbericht
04 november 2025
UPDATE
Live Vertaling op AirPods binnenkort beschikbaar in de EU
Vanaf volgende maand is Live Vertaling op AirPods beschikbaar in de EU. Gebruikers kunnen daardoor makkelijker gesprekken voeren met mensen die een andere taal spreken.
Met behulp van Live Vertaling op AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 en AirPods 4 met Actieve Ruisonderdrukking kun je gesprekken voeren met mensen die bepaalde andere talen spreken.1 Deze handige feature, mogelijk gemaakt door Apple Intelligence en geavanceerde computational audio, maakt het makkelijk om handsfree te communiceren – op reis, als je voor je werk of studie samenwerkt met anderen of gewoon om bij te kletsen met familie in het buitenland.2 Met behulp van Live Translation op AirPods begrijp je probleemloos wat de ander zegt en kun je net zo makkelijk antwoorden in je eigen taal.
Live Vertaling zorgt voor naadloze communicatie als beide gesprekspartners AirPods dragen en de feature inschakelen op hun iPhone. Actieve Ruisonderdrukking maakt het stemgeluid van de andere spreker zachter, zodat de vertaling duidelijker te horen is en je op een natuurlijke manier een gesprek kunt voeren. Draagt je gesprekspartner geen Airpods? Dan kun je op je iPhone een live transcriptie in de gewenste taal weergeven.
Ook in Berichten3, FaceTime en Telefoon4 kun je gebruikmaken van Live vertaling. Of je nu een bericht schrijft of praat, het wordt allemaal soepel vertaald. Met de feature, die mogelijk is dankzij Apple Intelligence, beschik je over realtime vertaling, terwijl je privacy beschermd is omdat alles zich afspeelt op het device.
Live vertaling op AirPods is beschikbaar in het Chinees (Mandarijn, traditioneel en vereenvoudigd), Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Portugees en Spaans, bij gebruik met AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 of AirPods 4 met Actieve Ruisonderdrukking, gekoppeld aan een iPhone met Apple Intelligence en de nieuwste software. De invoering van Live vertaling op AirPods was voor gebruikers in de EU vertraagd doordat onze technici extra werk moesten verrichten om te voldoen aan de vereisten vanuit de digitalemarktenverordening.
Live vertaling is vanaf vandaag beschikbaar voor testdoeleinden via het Apple Developer Program op developer.apple.com. Een openbare bètaversie is binnenkort beschikbaar via het Apple Beta Software Program op beta.apple.com. Sommige features zijn mogelijk niet in alle talen of regio’s beschikbaar; ga voor meer informatie naar Beschikbare features.
- Live vertaling met AirPods werkt op AirPods 4 met Actieve Ruisonderdrukking en AirPods Pro 2 of nieuwer met de nieuwste firmware als deze zijn gekoppeld met een iPhone waarop Apple Intelligence is ingeschakeld en iOS 26 of nieuwer is geïnstalleerd. Beschikbaar in het Chinees (Mandarijn, traditioneel), Chinees (Mandarijn, vereenvoudigd), Duits (Duitsland), Engels (VS, VK), Frans (Frankrijk), Italiaans, Japans, Koreaans, Portugees (Brazilië) en Spaans (Spanje). Sommige features zijn mogelijk niet in alle talen of regio’s beschikbaar. Ga voor meer informatie naar Beschikbare features.
- Apple Intelligence is beschikbaar als bètaversie voor de volgende talen: Chinees (traditioneel), Chinees (vereenvoudigd), Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Noors, Portugees, Spaans, Turks, Vietnamees, Zweeds. Sommige features zijn mogelijk niet in alle talen of regio’s beschikbaar. Ga naar support.apple.com/nl-nl/121115 voor informatie over de beschikbare features en talen en de systeemvereisten.
- Live vertaling in Berichten is beschikbaar in het Chinees (traditioneel), Chinees (vereenvoudigd), Duits, Engels (VS, VK), Frans (Frankrijk), Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Portugees (Brazilië), Spaans (Spanje), Turks en Vietnamees. Live vertaling in Telefoon en FaceTime is beschikbaar in het Chinees (Mandarijn, traditioneel), Chinees (Mandarijn, vereenvoudigd), Duits, Engels (VS, VK), Frans (Frankrijk), Italiaans, Japans, Koreaans, Portugees (Brazilië) en Spaans (Spanje).
- Live Vertaling in Telefoon en FaceTime is beschikbaar voor een-op-eengesprekken in het Chinees (Mandarijn, traditioneel), Chinees (Mandarijn, vereenvoudigd), Duits, Engels (VK, VS), Frans (Frankrijk), Italiaans, Japans, Koreaans, Portugees (Brazilië) en Spaans (Spanje) wanneer Apple Intelligence is ingeschakeld op een compatibele iPhone, iPad of Mac.
Mooie ontwikkeling, hopen dat ondersteuning voor NL ook snel wordt toegevoegd! En natuurlijk hopen dat we ook snel de beschikking krijgen over de andere zaken die ze in de rest van de wereld wel hebben… zoals iPhone Mirroring!
Het werkt op dit moment als je de Beta 16.2 geïnstalleerd hebt, je activeert het door op je beide AirPods
Pro de steeltjes in te knijpen dan wordt de functie actief en kan je de taal kiezen