Een van de handige recente nieuwe functies van de AirPods is de Live Vertaling-functie, wat initieel niet beschikbaar zou komen in de EU. Dit gaat binnenkort toch wel gebeuren, dankzij iOS 26.2.

Toen Apple de AirPods Pro 3 en de Live Vertaling-functie aankondigde, kwam al snel het nieuws dat de functie niet in Europa zou werken. Maar nu heeft Apple goed nieuws, want met de komst van iOS 26.2 volgende maand komt deze functie alsnog beschikbaar in de EU. Dit had te maken met aanpassingen die gedaan moesten worden aan de hand van de DMA.

Wat is Live Vertaling op AirPods?

Bij de presentatie van de AirPods Pro 3 werd vol bombarie de Live Vertaling-functie geïntroduceerd. Met deze functie kun je tijdens een gesprek meteen een vertaling horen, zodat je elkaar beter begrijpt. Draag je zelf AirPods, dan hoor je de vertaling direct in je oren. Praat je met iemand zonder AirPods, dan kun je je iPhone horizontaal neerleggen en verschijnt de vertaling als tekst op het scherm. Als je allebei AirPods draagt werkt het nog beter, want dan krijgen beide gesprekspartners de vertaling te horen.

Daarnaast zijn ook in Berichten, FaceTime en Telefoon Live Vertalingen mogelijk. Hierdoor maakt het dus niet uit of je schrijft of praat, want altijd krijg je een vertaling te zien of horen. Doordat deze werkt met Apple Intelligence, wordt dit allemaal lokaal vertaald en blijft je privacy ook gewaarborgd.

Deze functie is niet exclusief voor de AirPods Pro 3, want deze werkt ook op AirPods Pro 2 en AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking. Hierdoor hoef je niet de nieuwste AirPods te hebben om deze functie te kunnen gebruiken. Doordat deze functie werkt met Apple Intelligence heb je minimaal een iPhone 15 Pro of nieuwer model nodig om hiervan gebruik te kunnen maken.

Apple zegt in het persbericht dat “de invoering van Live vertaling op AirPods voor gebruikers in de EU vertraagd was doordat onze technici extra werk moesten verrichten om te voldoen aan de vereisten vanuit de digitale­markten­verordening”. Het is echter niet duidelijk welke wijzigingen er precies doorgevoerd zijn. Wet weten dus ook niet of er een algemene api beschikbaar komt waarmee ook andere oordopjes dan de AirPods deze functie kunnen gebruiken.

In welke talen zijn Live Vertalingen beschikbaar?

Apple brengt deze functie dus binnenkort ook in Europa uit, maar nog veel van de talen die hier gesproken worden – onder meer Nederlands – worden hierin (nog) niet ondersteund. Als je gebruik wil maken van deze functie moet je dus goed opletten welke taal je wil gebruiken.

De Live Vertalingen op AirPods zijn beschikbaar in deze talen:

Chinees (Mandarijn, traditioneel)

Chinees (Mandarijn, vereenvoudigd)

Duits

Engels

Frans

Italiaans

Japans

Koreaans

Portugees

Spaans

Wanneer kunnen we Live Vertalingen in het Nederlands gebruiken?

Deze functie komt waarschijnlijk volgende maand beschikbaar als onderdeel van iOS 26.2. Deze versie is momenteel in beta, vooralsnog alleen voor ontwikkelaars. Het openbare betaprogramma zal binnenkort ook van start gaan, waardoor je dit ook zelf kan gaan testen.

