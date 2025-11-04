Eerste ontwikkelaarsbeta van iOS 26.2 en iPadOS 26.2 beschikbaar: wat krijgen we deze keer?

Na de recente release van iOS 26.1 en iPadOS 26.1 begint Apple alweer met de tweede grote beta. Deze is nu te testen voor testers op de geschikte apparaten.
Hoewel Apple recent nog iOS 26.1 en iPadOS 26.1 – met daarin Apple Intelligence – heeft uitgebracht remt dat de verdere ontwikkeling niet. Het betaprogramma van iOS 26.2 en iPadOS 26.2 gaat nu van start en ook dit keer komen er weer nieuwe functies bij. We praten je hier bij over alles wat de iOS 26.2 beta te bieden heeft.

Nieuwste iOS 26.2 beta

iOS 26.2 Beta 1

4 november 2025 Apple heeft vandaag de eerste beta van iOS 26.2 uitgebracht voor ontwikkelaars. In deze beta vind je onder andere:

  • Een schakelaar om de doorzichtigheid van Liquid Glass op het toegangsscherm te regelen.
  • Live Vertaling op je AirPods
  • Automatische hoofdstukken in Podcasts

Nieuwste iPadOS 26.2 Beta

iPadOS 26.2 Beta 1

4 november 2025 – Apple heeft vandaag de eerste beta van iPadOS 26.2 uitgebracht voor ontwikkelaars. Zodra wij weten wat er nieuw is in deze update lees je dit op iCulture!

iPadOS 26 beta

iOS 26.2 beta downloaden voor ontwikkelaars

Ontwikkelaars kunnen de beta direct via hun eigen iPhone downloaden. Je hebt geen betaprofiel nodig om beta’s te installeren. In plaats daarvan hoef je alleen maar een schakelaar om te zetten om de iOS-beta’s te installeren. Dat doe je via Instellingen > Algemeen > Software-update. Zorg ervoor dat je ingelogd bent met een Apple Account die geregistreerd staat als ontwikkelaar.

De publieke beta van iOS 26.2 is op dit moment nog niet beschikbaar. Wanneer deze beschikbaar komt moet je je aanmelden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het aanmelden en installeren van de publieke beta werkt.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Publieke beta van iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe en meer

Publieke beta van iOS 26, iPadOS 26 en macOS Tahoe installeren? Zo doe je dat

Ben je van plan om de publieke beta’s te installeren van iOS 26, iPadOS 26 en macOS Tahoe? In deze tip leggen we uit hoe je je voorbereidt op de publieke beta’s van Apple en hoe je je aanmeldt voor het publieke betaprogramma. Uiteraard vertellen we ook hoe je de publieke beta’s kunt installeren met een simpel stappenplan.

Tijdlijn iOS 26.2 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iOS 26.2-beta’s. iOS 26.2 wordt in december 2025 voor iedereen verwacht.

  • iOS 26.2 Beta 1: 4 november 2025 (verschenen; buildnummer 23C5027f)
  • iOS 26.2 definitief: december 2025 (verwacht)

Tijdlijn iPadOS 26.2 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iPadOS 26.2-beta’s. iPadOS 26.2 wordt in december 2025 voor iedereen verwacht.

  • iPadOS 26.2 Beta 1: 4 november 2025(verschenen; buildnummer 23C5027f)
  • iPadOS 26.2 definitief: december 2025 (verwacht)

Over iOS 26.2 en iPadOS 26.2

Het is nog niet bekend welke verbeteringen en functies in de updates komen. Apple heeft deze keer geen lijst van functies die voor later dit jaar beloofd werden. Doorgaans worden de .2-updates in december uitgebracht en we vermoeden dat dit bij iOS 26.2 niet anders is. In ieder geval verwachten we de nodige bugfixes en prestatieverbeteringen, maar we gaan er ook vanuit dat er wel wat handige kleine nieuwe functies in komen.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de iOS 26 beta’s, lees je in ons aparte artikel.

iOS 26 toestellen

iOS 26 beta problemen: dit kan er allemaal mis gaan als je een beta gebruikt

Gaat de batterij door de iOS 26 beta sneller leeg? Doen apps het niet meer als je iOS beta hebt of vallen de prestaties tegen? In dit artikel leggen we uit welke iOS beta problemen er kunnen zijn en hoe je hiermee omgaat.

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

iPadOS 26

iPadOS 26 is de aankomende grote iPad-update van 2025 en is de opvolger van iPadOS 18. In iPadOS 26 heeft Apple de multitaskingfuncties flink uitgebreid. Zo kun je nu alle apps in aanpasbare vensters gebruiken en ook meerdere apps tegelijk op het scherm tonen en ze vrij verplaatsen. Ook de menubalk van de Mac komt naar de iPad, evenals de bekende stoplichtknoppen linksboven. iPadOS 26 krijgt ook alle functies van iOS 26, waaronder de vernieuwde Berichten-app. Tot slot komen er nieuwe standaardapps naar de iPad, zoals Telefoon, Dagboek en Games. En alles in een nieuw Liquid Glass-design. Lees ook ons overzicht van de beste iPadOS 26-functies en geschikte iPads voor iPadOS 26. De beta van iPadOS 26 is beschikbaar voor testers.

iPadOS 26 bento overzicht

