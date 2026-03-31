50 jaar Apple: dit zijn onze favoriete (voormalige) medewerkers die Apple groot gemaakt hebben

Wie Apple op de voet volgt, komt sommige namen geregeld tegen. Van Steve Jobs tot Craig Federighi: het zijn de mensen die aan het roer staan bij Apple en de dienst uitmaken en daarmee bepalend zijn voor het bedrijf. Dit zijn de namen die je moet kennen.

Bij Apple werken honderden mensen aan de nieuwste producten, diensten en software. Een groot deel daarvan zijn voor ons volstrekt onbekend, maar er is ook een aantal gezichten dat geregeld voorbij komt in Apple’s traditionele presentaties. Welke gezichten mogen echt niet vergeten worden? Welke hebben het meeste indruk gemaakt en hebben een grote bijdrage aan Apple geleverd? In dit overzicht lees je onze favoriete Apple-executives, oftewel de topmanagers die het verschil maken.

Dit artikel is onderdeel van onze serie over 50 jaar Apple. Apple Computer Inc. werd op 1 april 1976 opgericht door Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne en viert nu dus het 50-jarig jubileum. In een reeks artikelen staan we op allerlei manieren stil bij dit jubileum.

De genoemde namen in deze round-up hebben op verschillende manieren indruk op ons gemaakt. De een omdat diegene zo belangrijk geweest is voor Apple, de ander omdat hij altijd een lach op ons gezicht tovert tijdens de Apple-events.

#9 Angela Ahrendts – voormalig senior vice president of retail

Angela Ahrendts is misschien een beetje een onbekende naam voor huidige Apple-volgers, maar zij was jarenlang hoofd van de Apple Stores. Onder leiding van Ahrendts, die daarvoor de CEO van Burberry was, zijn de Apple Stores uitgegroeid tot veel meer dan een winkel. Veel elementen uit de hedendaagse winkels komen van haar hand, zoals de bomen die je in veel grote Apple Stores ziet. Maar ook dingen als de Today at Apple-sessies zijn in haar tijd geïntroduceerd. Hoewel zij niet degene was die de winkels zelf ontwierp, was zij wel degene die de richting bepaalde van de winkels en dit zien we vandaag de dag nog steeds terug.

#8 Phil Schiller – voormalig senior vice president worldwide product marketing

Phil Schiller is al jarenlang werkzaam bij Apple. Hij begon in 1987, maar vertrok halverwege de jaren 90 weer totdat Steve Jobs weer terugkeerde na zijn tijd bij NeXT. Phil Schiller was als een maatje voor Steve Jobs en fungeerde jarenlang als de grote marketingbaas. In die rol verscheen hij regelmatig op het podium tijdens de Apple Events. Hij had vaak leuke een-tweetjes met Steve Jobs waar het publiek smakelijk om moest lachen. Maar hij was ook degene die Steve Jobs ervan overtuigde om de iPhone een eigen App Store te geven. En we weten allemaal hoe dat afgelopen is.

#7 Scott Forstall – voormalig senior vice president iOS Software

Scott Forstall stond jarenlang aan het hoofd van iOS, het besturingssysteem van de iPhone. Hij was een vertrouwd gezicht tijdens de WWDC in de beginjaren van de iPhone, toen de grote nieuwe updates gepresenteerd werden. Hij was ook betrokken bij de ontwikkeling van de iPhone en was groot voorstander van het skeuomorfisme: de designtaal waarbij voorwerpen uit het echte leven digitaal gemaakt werden. Denk aan de afgescheurde blaadjes uit de vroegere Notities-app of het casinokleed uit de oude Game Center-app. iOS zat vol met details die aan de echte wereld doen denken.

Het ging echter mis bij de komst van Apple Kaarten: er waren zoveel kwaliteitsproblemen, dat Tim Cook genoodzaakt was een excuusbrief voor gebruikers te publiceren. Niet veel later vertrok Forstall bij Apple.

#6 Eddy Cue – senior vice president services & health

Apple is tegenwoordig veel meer dan een bedrijf dat producten verkoopt: de dienstendevisie is inmiddels net zo belangrijk. Dat begon jaren geleden al met de iTunes Store, maar inmiddels haalt Apple veel van de inkomsten uit iCloud, Apple Music, de App Store, Apple TV, Apple Pay en allerlei andere softwarematige diensten. Degene die daar de leiding over heeft, is Eddy Cue. Eddy Cue kwam in die rol ook geregeld voorbij in Apple Events, al zien we hem sinds de van tevoren opgenomen videopresentaties in 2020 niet meer zo vaak in beeld.

#5 Tim Cook – CEO

Het is misschien wel degene uit dit lijstje die het meest te verduren krijgt: Tim Cook, de huidige CEO van Apple. Sinds zijn aantreden is Apple financieel gezien tot grote hoogte gekomen. Het is een man van de cijfertjes, ook wel gekscherend een boekhouder genoemd. Maar dat hij ook wel humor heeft, blijkt wel uit de Apple-keynotes van de laatste jaren. Hij heeft vaak grappige introducties en steekt ook wel eens de draak met zichzelf, wat hem ook wel een bepaalde charme geeft. Hij is wat ons betreft lang niet zo charmant als Steve Jobs was, maar heeft toch ook heel veel voor Apple betekent. En nog steeds.

#4 Craig Federighi – senior vice president software engineering

Craig Federighi is (na Steve Jobs) misschien wel degene met de meeste charme en geniet al jarenlang populariteit onder Apple-fans. Dat komt vooral door zijn optredens tijdens de Apple Events, met name tijdens de WWDC. In zijn rol als softwarebaas presenteert hij jaarlijks de nieuwste grote versies van iOS, iPadOS, macOS en alle andere besturingssystemen. Zijn looks helpen daar zeker bij: zijn bijnaam is niet voor niets Hair Force One. Er staan op YouTube diverse compilatievideo’s waarin zijn grappige momenten voorbij komen. Je moet ervan houden, maar wat ons betreft verdient hij zeker een hoge plek in deze lijst.

Los van zijn humor en charme, betekent hij ook heel veel voor Apple en de softwaretak. Het bedrijf scoort op dit punt niet altijd even hoge ogen en krijgt ook geregeld kritiek als het gaat om de kwaliteit van de software. Toch is het ongelooflijk knap en belangrijk wat Craig en zijn team voor Apple gedaan heeft.

#3 Steve Wozniak – medeoprichter

Steve Jobs staat natuurlijk bekend als de oprichter van Apple in 1976, maar er is ook nog “die andere Steve”: Steve Wozniak. Waar Steve Jobs vooral de denker en de dromer was, was Steve Wozniak de techneut die eigenhandig de eerste Apple I maakte. Zonder hem was Apple er nooit geweest, hoewel zijn tijd bij Apple relatief kort was. In 1985 vertrok hij bij Apple, maar lange tijd was hij nog wel officieel in dienst. Hij vertolkte wat meer een ceremoniële rol. De laatste jaren laat hij zich af en toe horen over het huidige Apple.

#2 Jony Ive

Zeg je Apple, dan zeg je design. En zeg je design, dan zeg je Jony Ive. En zeg je Jony Ive, dan hoor je meteen zijn zwoele Britse stem onder de aankondigingsvideo’s van de nieuwste producten. Jony Ive is ongelooflijk belangrijk geweest en was écht de rechterhand van Steve Jobs. Ze hebben jarenlang samengewerkt en ook tot ver na de dood van Jobs bleef Jony Ive bij Apple werken aan nieuwe producten. Veel van zijn ontwerpen zien we vandaag de dag nog steeds terug bij Apple.

Na het vertrek van Forstall kreeg Jony Ive een grotere rol binnen Apple en werd hij ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de software. Het skeuomorfisme verdween en daarvoor in de plaats kwam het platte ontwerp van iOS 7. iOS 7 was de grote beruchte update waar Apple veel kritiek op kreeg, maar uiteindelijk wel de juiste richting bleek. En de aankondiging van iOS 7 werd uiteraard vergezeld door de zwoele Britse stem van Jony Ive.

#1 Steve Jobs – medeoprichter en voormalig CEO

Wie anders kan er op de eerste plek in deze lijst staan dan Steve Jobs zelf, een van de oprichters en voormalig CEO. Steve Jobs staat vooral bekend als een visionair, die ziet wat mensen nodig hebben voordat ze het zelf door hebben. Dat is dan ook waar Apple in de beginjaren om bekend staat en je nu af en toe nog steeds terugziet (al zouden wij dat graag nog wat meer willen zien).

Maar Steve Jobs was ook een lastige man, eentje die je het ene moment nog de hemel in kon prijzen en de volgende de dag je helemaal de grond in kon boren. Een bekend verhaal is dat hij medewerkers zomaar kon ontslaan als ze samen met hem in de lift stonden. Oftewel: geen makkelijke man om mee te werken. In zijn carriere had hij ook echt niet altijd gelijk, maar uiteindelijk kwam hij na zijn ontslag in 1985 in 1997 weer terug en bracht hij Apple tot grote hoogte met de komst van de iPod, iPhone en iPad. Zijn ziekte stond hem in de weg, waarna hij uiteindelijk in 2011 overleed op slechts 56-jarige leeftijd.

Er zijn natuurlijk nog veel meer invloedrijke mensen die aan het roer staan bij Apple. Denk aan de huidige hardwarebaas (en gedroomde opvolger van Tim Cook) John Ternus, de chipbaas Johny Srjouji, iPod-maker Tony Fadell en de financiële man Luca Maestri. Heb jij een favoriet? Laat het ons weten in de reacties.