Apple gaat 50-jarig jubileum groots vieren, Tim Cook deelt persoonlijke brief voor álle gebruikers

Aankomende 1 april is het 50 jaar geleden dat Apple werd opgericht door Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne. Het bedrijf begon in de garage van het huis van de ouders van Steve Jobs en het eerste product was de Apple I-computer, die door Wozniak zelf in elkaar gezet is. Apple is normaal gesproken niet een bedrijf dat heel erg uitgebreid stilstaat bij jubilea, maar zegt nu toch het 50-jarig jubileum te gaan vieren. Hoe ze dat precies gaan doen is nog niet duidelijk, maar de eerste stap is al gezet.
Viering 50 jaar Apple
Apple zegt dat deze mijlpaal een goed moment is om terug te kijken op de reis die afgelegd is en om de mensen en communities te vieren die samen met het bedrijf “anders gedacht hebben”. Dat laatste is uiteraard een knipoog naar de vroege Think Different-campagne. Sterker nog: dit staat ook centraal in het logo voor het jubileum. We zien daarin het Apple-logo in regenboogkleuren getekend, met daaronder de slogan “50 Years of Thinking Different”.
In het persbericht zegt Apple dat het jubileum “met de wereldwijde community de komende weken gevierd wordt”, waarbij “stilgestaan wordt bij de creativiteit, innovatie en impact die mensen wereldwijd gemaakt hebben dankzij de Apple-technologieën”. Apple verklapt dus nog niet hoe ze deze gebeurtenis precies gaan vieren. Wellicht dat er nog iets bijzonders komt, zoals een speciale Apple Watch-wijzerplaat of een set unieke achtergronden voor iPhone en iPad. Of er ook iets fysieks komt dat hoort bij de viering, is nog maar de vraag.
Nieuw Instagram-account
Apple heeft ook vandaag een nieuw Instagram-account geopend, genaamd Hello Apple. Het bedrijf zal hier regelmatig Apple-producten in het zonnetje zetten, maar ook achter-de-schermen-beelden delen. Zo is er een video te zien waarop de iPhone 17e getest wordt op waterbestendigheid. Ook zien we hoe het Apple-logo voor de viering getekend wordt. Het eerdere Apple-account op Instagram (@Apple) blijft bestaan en deelt vooral foto’s die gemaakt zijn met de iPhone-camera.
Tim Cook deelt brief voor 50 jaar Apple
In ieder geval heeft Tim Cook een brief gepubliceerd op de Apple-website, waarbij er vooral aandacht is voor de gebruikers. De brief wordt afgesloten met de bekende leus uit Apple’s vroegere Think Different-campagne:
So here’s to the crazy ones.
The misfits.
The rebels.
The troublemakers.
The round pegs in the square holes.
The ones who see things differently.
De volledige brief lees je op deze pagina, maar voor de volledigheid hebben we hem hieronder ook voor je gezet.
Klik hier voor de originele Engelse versie
Fifty years ago in a small garage, a big idea was born. Apple was founded on the simple notion that technology should be personal, and that belief — radical at the time — changed everything.
April 1st marks 50 years of Apple. From the first Apple computer to the Mac, from iPod to iPhone, iPad to Apple Watch and AirPods, as well as the services we use every day — the App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud, and Apple TV — we’ve spent five decades rethinking what’s possible and putting powerful tools into people’s hands. Through every breakthrough, one idea has guided us — that the world is moved forward by people who think different.
That’s because progress always begins with someone — an inventor or scientist, a student or storyteller — who imagines a better way, a new idea, a different path. That spirit has guided Apple from the start. But it has never belonged to us alone.
Every invention we bring into the world is just the beginning of a story. The most meaningful chapters are written by all of you — the people who use our technology to work, learn, dream, and discover. You’ve made breakthroughs and launched businesses. You’ve cheered up loved ones in the hospital and captured your toddler’s first steps. You’ve run marathons, written books, and rekindled friendships. You’ve chased your curiosity, found your new favorite song, and shared stories that connect us all.
In your hands, the tools we make have improved lives, and sometimes even saved them. And that is what inspires us — not what technology can do alone, but everything you can do with it.
At Apple, we’re more focused on building tomorrow than remembering yesterday. But we couldn’t let this milestone pass without thanking the millions of people who make Apple what it is today — our incredible teams around the world, our developer community, and every customer who has joined us on this journey. Your ideas inspire our work. Your trust drives us to do better. Your stories remind us of all we can accomplish when we think different.
If you’ve taught us anything, it’s that the people crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
So here’s to the crazy ones.
The misfits.
The rebels.
The troublemakers.
The round pegs in the square holes.
The ones who see things differently.
Here’s to you.
Tim Cook
Vijftig jaar geleden ontstond in een kleine garage een groots idee. Apple werd opgericht met de simpele gedachte dat technologie persoonlijk moet zijn. Deze overtuiging – voor die tijd baanbrekend – veranderde alles.
Op 1 april bestaat Apple 50 jaar. Vijf decennia aan innovatie, vijf decennia waarin we mensen krachtige tools in handen hebben gegeven. Van de eerste Apple computer tot de Mac, van iPod tot iPhone, iPad tot Apple Watch en AirPods. Plus de services die we elke dag gebruiken, zoals de App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud en Apple TV. Elke doorbraak maakte voor ons telkens één ding glashelder: de wereld wordt vooruitgebracht door mensen die anders denken.
Want vooruitgang begint altijd bij een persoon: een uitvinder, student, wetenschapper of storyteller. Iemand met een nieuw idee, een slimmere manier, een andere weg. Dit was vanaf het begin de mentaliteit van Apple. Maar daarin hebben we nooit alleen gestaan.
Elke innovatie die we introduceren, is pas het begin van het verhaal. De belangrijkste hoofdstukken worden geschreven door júllie, de mensen die onze technologie gebruiken voor werk, studie, dromen en ontdekkingen. Jullie hebben voor doorbraken gezorgd en zijn bedrijven gestart. Jullie hebben familie opgevrolijkt in het ziekenhuis, de eerste stapjes van peuters vastgelegd. Marathons volbracht, boeken geschreven en oude vriendschappen nieuw leven ingeblazen. Jullie nieuwsgierigheid gevolgd, nieuwe favoriete songs gevonden en mooie verhalen met elkaar gedeeld.
Jullie hebben met de tools die wij maken levens verbeterd, en soms zelfs gered. Dat is wat ons drijft. Want het gaat niet alleen om wat technologie allemaal kan, maar om wat jij ermee kan doen.
Bij Apple bouwen we meer aan de toekomst dan dat we terugkijken op het verleden. Maar deze mijlpaal konden we niet voorbij laten gaan zonder de miljoenen mensen te bedanken die Apple hebben gemaakt tot wat het vandaag is. Onze geweldige teams overal ter wereld, onze ontwikkelaars-community en alle klanten van de afgelopen 50 jaar. Jullie ideeën inspireren wat we doen, en jullie vertrouwen motiveert ons om het nog beter te doen. Jullie verhalen bewijzen wat we allemaal kunnen bereiken als we anders denken.
Als jullie ons iets hebben geleerd, is het dat de mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, degenen zijn die dat ook daadwerkelijk doen.
Dus lang leve de gekkies.
De buitenbeentjes.
De rebellen.
De druktemakers.
De rondjes in de vierkante gaten.
Degenen die het anders zien.
Lang leve jullie.
Tim Cook
