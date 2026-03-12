Apple gaat 50-jarig jubileum groots vieren, Tim Cook deelt persoonlijke brief voor álle gebruikers

Apple gaat de komende weken stilstaan bij haar 50-jarige jubileum, zo laat het bedrijf vandaag weten. Om te beginnen deelt Tim Cook een brief, waarin hij zich richt tot alle Apple-gebruikers door de jaren heen.

Aankomende 1 april is het 50 jaar geleden dat Apple werd opgericht door Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne. Het bedrijf begon in de garage van het huis van de ouders van Steve Jobs en het eerste product was de Apple I-computer, die door Wozniak zelf in elkaar gezet is. Apple is normaal gesproken niet een bedrijf dat heel erg uitgebreid stilstaat bij jubilea, maar zegt nu toch het 50-jarig jubileum te gaan vieren. Hoe ze dat precies gaan doen is nog niet duidelijk, maar de eerste stap is al gezet.

Viering 50 jaar Apple

Apple zegt dat deze mijlpaal een goed moment is om terug te kijken op de reis die afgelegd is en om de mensen en communities te vieren die samen met het bedrijf “anders gedacht hebben”. Dat laatste is uiteraard een knipoog naar de vroege Think Different-campagne. Sterker nog: dit staat ook centraal in het logo voor het jubileum. We zien daarin het Apple-logo in regenboogkleuren getekend, met daaronder de slogan “50 Years of Thinking Different”.

In het persbericht zegt Apple dat het jubileum “met de wereldwijde community de komende weken gevierd wordt”, waarbij “stilgestaan wordt bij de creativiteit, innovatie en impact die mensen wereldwijd gemaakt hebben dankzij de Apple-technologieën”. Apple verklapt dus nog niet hoe ze deze gebeurtenis precies gaan vieren. Wellicht dat er nog iets bijzonders komt, zoals een speciale Apple Watch-wijzerplaat of een set unieke achtergronden voor iPhone en iPad. Of er ook iets fysieks komt dat hoort bij de viering, is nog maar de vraag.

Nieuw Instagram-account

Apple heeft ook vandaag een nieuw Instagram-account geopend, genaamd Hello Apple. Het bedrijf zal hier regelmatig Apple-producten in het zonnetje zetten, maar ook achter-de-schermen-beelden delen. Zo is er een video te zien waarop de iPhone 17e getest wordt op waterbestendigheid. Ook zien we hoe het Apple-logo voor de viering getekend wordt. Het eerdere Apple-account op Instagram (@Apple) blijft bestaan en deelt vooral foto’s die gemaakt zijn met de iPhone-camera.

Tim Cook deelt brief voor 50 jaar Apple

In ieder geval heeft Tim Cook een brief gepubliceerd op de Apple-website, waarbij er vooral aandacht is voor de gebruikers. De brief wordt afgesloten met de bekende leus uit Apple’s vroegere Think Different-campagne:

So here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently.

De volledige brief lees je op deze pagina, maar voor de volledigheid hebben we hem hieronder ook voor je gezet.

Klik hier voor de originele Engelse versie Fifty years ago in a small garage, a big idea was born. Apple was founded on the simple notion that technology should be personal, and that belief — radical at the time — changed everything. April 1st marks 50 years of Apple. From the first Apple computer to the Mac, from iPod to iPhone, iPad to Apple Watch and AirPods, as well as the services we use every day — the App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud, and Apple TV — we’ve spent five decades rethinking what’s possible and putting powerful tools into people’s hands. Through every breakthrough, one idea has guided us — that the world is moved forward by people who think different. That’s because progress always begins with someone — an inventor or scientist, a student or storyteller — who imagines a better way, a new idea, a different path. That spirit has guided Apple from the start. But it has never belonged to us alone. Every invention we bring into the world is just the beginning of a story. The most meaningful chapters are written by all of you — the people who use our technology to work, learn, dream, and discover. You’ve made breakthroughs and launched businesses. You’ve cheered up loved ones in the hospital and captured your toddler’s first steps. You’ve run marathons, written books, and rekindled friendships. You’ve chased your curiosity, found your new favorite song, and shared stories that connect us all. In your hands, the tools we make have improved lives, and sometimes even saved them. And that is what inspires us — not what technology can do alone, but everything you can do with it. At Apple, we’re more focused on building tomorrow than remembering yesterday. But we couldn’t let this milestone pass without thanking the millions of people who make Apple what it is today — our incredible teams around the world, our developer community, and every customer who has joined us on this journey. Your ideas inspire our work. Your trust drives us to do better. Your stories remind us of all we can accomplish when we think different. If you’ve taught us anything, it’s that the people crazy enough to think they can change the world are the ones who do. So here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. Here’s to you. Tim Cook