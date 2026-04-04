Deze week blikten we terug op Apple's 50-jarig bestaan. Nu kijken we weer vooruit. Welke grote veranderingen verwachten we voor Apple? Je leest het hier.

Apple blikt zelf niet vaak terug op de geschiedenis, zo wordt ook regelmatig gezegd in interviews. Tim Cook zegt liever vooruit te kijken. Maar waar denkt hij dan aan? Wij doen een poging om in zijn glazen bol te kijken.

Dit artikel is onderdeel van onze serie over 50 jaar Apple. Apple Computer Inc. werd op 1 april 1976 opgericht door Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne en viert nu dus het 50-jarig jubileum.

Opvouwbare iPhone: komt er dan echt een ‘iPhone Fold’?

Een opvouwbare smartphone was tot een paar jaar geleden iets futuristisch, maar inmiddels zijn er redelijk wat modellen te koop. Maar niet bij Apple. Lange tijd was het de vraag of Apple hier wel aan mee zou doen, maar nu lijkt dat toch wel te gebeuren. Zoals we gewend zijn van Apple, zijn ze wat later met het introduceren van nieuwe hardwaretechnologieën dan de concurrentie. Maar áls ze het dan doen, is het vaak wel van de beste kwaliteit.

Momenteel wordt gedacht dat de opvouwbare iPhone, voor het gemak ook wel iPhone Fold genoemd, dit jaar nog wordt aangekondigd. Het scherm is op te vouwen als een boek. In tegenstelling tot de concurrentie zou je bij de iPhone Fold geen kreuk in het midden moeten zien. Hoe het eruitziet? Dat blijft nog even gissen, maar we kunnen wel spieken bij de iPhone Air. Als je je verbeelding gebruikt, kun je zien hoe dit model er eigenlijk uitziet als één helft van de iPhone Fold. Het wordt naar verwachting dus een zeer dunne iPhone als je hem openklapt.

De eerste Mac met een touchscreen

Jaren geleden zei Apple nog dat een Mac echt niet geschikt is voor een touchscreen, maar daar lijken ze van terug te komen. Het gerucht doet de ronde dat er een MacBook met touchscreen komt. Geen zorgen: het geliefde Force Touch-trackpad verdwijnt niet. De Mac blijft nog steeds een muiscursor-first systeem. Aanraking zou alleen een extra moeten zijn. Veel details zijn er nog niet, maar de geruchten zijn wat ons betreft concreet genoeg om te geloven dat het er echt aan komt. En al gauw ook: de aankondiging zou in het najaar volgen.

Slimme bril met Apple Intelligence

Op deze moeten we misschien wat langer wachten dan op de iPhone Fold en de touchscreen MacBook, maar de tijd vliegt. In 2026 óf 2027 kondigt Apple een slimme bril aan, zo gaat het gerucht. Apple heeft nu de Apple Vision Pro, maar dit apparaat is natuurlijk op geen enkele manier iets wat je gewoon op straat zult dragen. De slimme bril moet net als de Vision Pro op het visionOS-platform werken. Er zullen minder geavanceerde functies op zitten om het apparaat kleiner en energiezuiniger te maken. Apple gaat hiermee de concurrentie aan met de bril van Meta en Ray-Ban.

Apple’s plannen voor smart home

Met de Woning-app kun je allerlei soorten smart home-producten bedienen en automatiseren. Dat werkt bijvoorbeeld ook met de HomePod (mini). Deze slimme speaker van Apple is al geruime tijd op de markt, maar krijgt dit jaar vermoedelijk een grote update. Apple zou er een groot scherm op willen zetten. Een HomePod met een scherm zou aan de muur bevestigd kunnen worden met magneten en moet dienen als centraal punt van je slimme apparaten. Wat je er precies mee kunt, is echter niet bekend. Bij de concurrentie van Google en Amazon kun je ermee videobellen, video’s kijken, bekijken wie er voor de deur staat en meer. Het gerucht gaat dat Apple ook dit apparaat in 2026 zou aankondigen.

Verder zou er ook een smart home-camera van Apple komen. Deze camera krijgt gezichtsherkenning en infraroodsensoren en moet ergens tussen een paar maanden en een jaar meegaan op een batterijlading. Voor dit apparaat is nog geen releasedatum bekend en het wordt dus ook niet in 2026 verwacht.

CEO Tim Cook krijgt een opvolger, maar wie?

Aan alles komt een einde en dus ook aan het leiderschap van Tim Cook, die sinds 2011 de baas is. De huidige CEO heeft aangegeven moe te zijn en dat is met zijn leeftijd van 65 jaar ook niet zo gek. Op dit moment is het nieuwste gerucht dat Tim Cook minimaal tot medio 2026 aanblijft, maar waarschijnlijk nog langer. Maar ja, wie volgt hem op? Dat wordt naar alle waarschijnlijkheid John Ternus, op dit moment nog hoofd van de hardwareafdeling. Hij is relatief jong en heeft al 25 jaar ervaring bij Apple.

