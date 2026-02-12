‘Opnieuw problemen bij nieuwe Siri, functies mogelijk uitgesteld tot iOS 26.5 of nog veel later’

Apple zou opnieuw tegen flink wat problemen aanlopen bij het ontwikkelen van de nieuwe Siri. Tot voor kort leek het er nog op dat de nieuwe Siri in iOS 26.4 zou komen, maar nu is daar flinke twijfel over.

Het lukt Apple maar niet om de belofte na te komen. Tijdens de WWDC in 2024 werd de nieuwe persoonlijke Siri van iOS 18 als onderdeel van Apple Intelligence al aangekondigd, waarbij gezegd werd dat deze in het voorjaar van 2025 beschikbaar zou komen. Maar dat werd niet gehaald: zo’n jaar geleden liet Apple weten dat ze meer tijd nodig hadden. De getoonde werking tijdens de WWDC in 2024 én in reclames voor de iPhone 16-serie in september van datzelfde jaar, bleek niets meer dan een video om te demonstreren wat de gewenste mogelijkheden zijn. Apple durfde geen exactere belofte te doen voor de release, behalve ‘ergens in 2026’. Maar via meerdere bronnen werd vernomen dat iOS 26.4 dé update zou worden. Mark Gurman van Bloomberg zegt nu dat ook dat streven niet gehaald lijkt te worden.

‘Problemen bij nieuwe Siri, functies verspreid over latere iOS-versies’

De problemen doken de afgelopen weken intern op tijdens het testen van de nieuwe mogelijkheden, zo zegt de bron. Dit heeft Apple uiteindelijk doen besluiten om de belangrijkste functies uit te spreiden over latere iOS-updates, zo is de info nu. Zo zou Siri tijdens het testen niet altijd de verzoeken goed verwerken en er ook te lang over doen. Er zijn problemen met de nauwkeurigheid en er is ook een bug waardoor Siri gebruikers onderbreekt tijdens het stellen van vragen of geven van opdrachten, indien een gebruiker te snel praat. Maar zelfs de huidige samenwerking met OpenAI zit in de weg. Je kan ChatGPT koppelen aan Siri, zodat Apple’s assistsent vragen die te ingewikkeld zijn door kan sturen. Maar zelfs met het nieuwe systeem, waarbij Siri slim genoeg is om een vraag te beantwoorden, wordt zo’n verzoek doorgestuurd naar ChatGPT.

Afgelopen oktober waren er al berichten dat er intern zorgen waren om de kwaliteit van de nieuwe Siri. De afgelopen dagen zou Apple instructies gegeven hebben om iOS 26.5 te gebruiken om de nieuwe Siri-functies te testen. Een huidige interne testversie van iOS 26.5 zou ondersteuning bieden voor enkele nieuwe Siri-functies, maar zelfs daarin werken ze niet altijd betrouwbaar. Het is dus goed mogelijk dat de functies nog later komen, bijvoorbeeld in iOS 27.

Terwijl iOS 26.4 in maart of april beschikbaar komt, wordt iOS 26.5 op z’n vroegst in mei verwacht. In juni kondigt Apple iOS 27 aan, maar die update verschijnt pas in september voor iedereen met een geschikt toestel. In de zomer komt Apple nog met iOS 26.6, maar in die versie zitten meestal geen grote nieuwe functies.

Tot voor kort had Apple nog serieuze plannen om de nieuwe Siri binnenkort te presenteren, voor een release dit voorjaar. Maar zoals het er nu uit ziet, gaat dat dus niet meer deze maand gebeuren.

‘Deze functies zorgen voor problemen’

De grootste problemen ondervindt Apple met de nieuwe persoonlijkere versie van Siri. In het nieuwe systeem kan Siri je persoonlijke gegevens uit apps halen en gebruiken om antwoorden te geven op vragen. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen vragen hoe laat de vlucht van je vriend ook alweer landt, waarna Siri je iMessage-chat doorzoekt naar het gesprek over een vakantie, terwijl het vluchtnummer bijvoorbeeld uit een doorgestuurde e-mail gehaald wordt. De kans dat deze functie nog snel komt, lijkt klein.

Een andere functie is dat je aan Siri commando’s kan geven om rechtstreeks apps te bedienen. Denk aan het zoeken van een afbeelding, deze bewerken en naar een contactpersoon doorsturen. Dit systeem wordt ook wel app intents genoemd en zou ook een belangrijke rol spelen bij Apple’s nieuwe smart home-display. Nu ook deze functie vertraging heeft, is het nog maar de vraag wat dit betekent voor Apple’s nieuwe smart home-hardware.

Twee andere functies die volgens de bron als onderdeel van iOS 26.5 getest worden, zijn de nieuwe slimmere webzoekfunctie en een nieuwe tool voor het genereren van afbeeldingen. Deze functies zijn ook nog getest als onderdeel van iOS 26.4, dus er is nog enige hoop dat deze functies uiteindelijk nog in deze versie verschijnen.

Al met al lukt het Apple maar niet om de nieuwe Siri goed op de rit te krijgen. En door een nog verder uitstel (hoewel Apple nooit gecommuniceerd heeft dat alles in iOS 26.4 zou komen), loopt het bedrijf nog verder achter de feiten aan. Terwijl bedrijven als Google en OpenAI regelmatig nieuwe stappen zetten, is Apple nog steeds bezig met de eerste versie van de nieuwe Siri.

