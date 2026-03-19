Prijs AirPods Max 2: Nog steeds Apple’s duurste hoofdtelefoon (maar de vorige vind je veel goedkoper)

De AirPods Max 2 is in aantocht en daarvoor moet je weer diep in de buidel tasten. Met een prijs van meer dan €500,- is het de duurste AirPods van Apple. Wil je toch iets vergelijkbaars? Dan zijn daar nog opties.

Tegen alle verwachtingen in presenteerde Apple onlangs de AirPods Max 2, de nieuwste generatie van Apple’s premium hoofdtelefoon. Hoewel hij aan de buitenkant identiek is aan het vorige model, zit er binnenin een nieuwe chip die talloze nieuwe functies mogelijk maakt. Zie je dat terug in de prijs? Enerzijds niet, want de nieuwe AirPods Max 2 heeft dezelfde adviesprijs van €579,- als de voorganger.

Prijs AirPods Max 2

Apple start op 25 maart met de verkoop van de AirPods Max 2, dus voor de adviesprijs van €579,-. Daarmee is hij in principe dus niet duurder dan de vorige AirPods Max met usb-c, die eveneens bij Apple voor €579,- verkocht werd. Daarmee is het nog steeds de duurste AirPods die er verkrijgbaar is, want de AirPods Pro 3 heeft een adviesprijs van €249,-. Het kan nog goedkoper, want de AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking kost bij Apple €199,-, terwijl de standaarduitvoering €149,-.

Dit is dus de prijs van de AirPods Max 2 in vergelijking met andere AirPods-modellen:

AirPods Max 2: €579,-

AirPods Pro 3: €249,-

AirPods 4 (met ANC): €199,-

AirPods 4: €149,-

Bekijk ook AirPods kopen? Hier vind je de beste prijzen Wil je de nieuwste AirPods Pro 3 kopen of een van de andere varianten? Dan vind je in dit overzicht de winkels, prijzen en acties. Welke winkel hanteert de laagste prijs voor AirPods en waar vind je de meeste voorraad? Ook vertellen we of het kopen van de vorige generatie AirPods nog wel verstandig is.

AirPods Max kan een stuk goedkoper

Maar wat goed is om te weten, is dat de prijs van de AirPods Max bij andere winkels vaak veel lager ligt. De afgelopen jaren hebben we regelmatig gezien dat winkels de hoofdtelefoon goedkoper aanbieden, helemaal als deze wat langere tijd in de schappen ligt. Zo kun je de vorige AirPods Max (de versie met usb-c uit 2024) voor onder de €500,- in huis halen. Daarmee bespaar je dus bijna €80,-. Je mist dan natuurlijk wel wat nieuwe audiofuncties, maar als je die toch nooit gaat gebruiken, haal je alsnog een goede hoofdtelefoon in huis.

In onze prijsvergelijker lees je wat op dit moment de laagste prijzen zijn.

Twijfel je nog of de vorige AirPods nog iets voor jou is? Lees dan onze vergelijking van de AirPods Max 2 vs AirPods Max 1, waarin we de vorige usb-c-versie uit 2024 vergelijken met het nieuwe model.