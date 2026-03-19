Prijs AirPods Max 2: Nog steeds Apple’s duurste hoofdtelefoon (maar de vorige vind je veel goedkoper)

Nieuws iDevices
De AirPods Max 2 is in aantocht en daarvoor moet je weer diep in de buidel tasten. Met een prijs van meer dan €500,- is het de duurste AirPods van Apple. Wil je toch iets vergelijkbaars? Dan zijn daar nog opties.
Benjamin Kuijten

Tegen alle verwachtingen in presenteerde Apple onlangs de AirPods Max 2, de nieuwste generatie van Apple’s premium hoofdtelefoon. Hoewel hij aan de buitenkant identiek is aan het vorige model, zit er binnenin een nieuwe chip die talloze nieuwe functies mogelijk maakt. Zie je dat terug in de prijs? Enerzijds niet, want de nieuwe AirPods Max 2 heeft dezelfde adviesprijs van €579,- als de voorganger.

Apple start op 25 maart met de verkoop van de AirPods Max 2, dus voor de adviesprijs van €579,-. Daarmee is hij in principe dus niet duurder dan de vorige AirPods Max met usb-c, die eveneens bij Apple voor €579,- verkocht werd. Daarmee is het nog steeds de duurste AirPods die er verkrijgbaar is, want de AirPods Pro 3 heeft een adviesprijs van €249,-. Het kan nog goedkoper, want de AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking kost bij Apple €199,-, terwijl de standaarduitvoering €149,-.

Dit is dus de prijs van de AirPods Max 2 in vergelijking met andere AirPods-modellen:

  • AirPods Max 2: €579,-
  • AirPods Pro 3: €249,-
  • AirPods 4 (met ANC): €199,-
  • AirPods 4: €149,-
Bekijk ook

AirPods kopen? Hier vind je de beste prijzen

Wil je de nieuwste AirPods Pro 3 kopen of een van de andere varianten? Dan vind je in dit overzicht de winkels, prijzen en acties. Welke winkel hanteert de laagste prijs voor AirPods en waar vind je de meeste voorraad? Ook vertellen we of het kopen van de vorige generatie AirPods nog wel verstandig is.

AirPods Max kan een stuk goedkoper

Maar wat goed is om te weten, is dat de prijs van de AirPods Max bij andere winkels vaak veel lager ligt. De afgelopen jaren hebben we regelmatig gezien dat winkels de hoofdtelefoon goedkoper aanbieden, helemaal als deze wat langere tijd in de schappen ligt. Zo kun je de vorige AirPods Max (de versie met usb-c uit 2024) voor onder de €500,- in huis halen. Daarmee bespaar je dus bijna €80,-. Je mist dan natuurlijk wel wat nieuwe audiofuncties, maar als je die toch nooit gaat gebruiken, haal je alsnog een goede hoofdtelefoon in huis.

In onze prijsvergelijker lees je wat op dit moment de laagste prijzen zijn.

Twijfel je nog of de vorige AirPods nog iets voor jou is? Lees dan onze vergelijking van de AirPods Max 2 vs AirPods Max 1, waarin we de vorige usb-c-versie uit 2024 vergelijken met het nieuwe model. Of lees ons artikel met de beste AirPods Max-alternatieven voor opties van merken als Bose en Sony.

Bekijk ook
AirPods Max 2 vs AirPods Max 1: dit zijn de verschillen (en welke moet je kiezen?)

De AirPods Max 2 heeft veel nieuwe functies, maar wat zijn nu de verschillen met de vorige versie? In deze vergelijking tussen de AirPods Max 2 en AirPods Max 1 lees je het.

Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iDevices van iCulture

Work-outs starten op de Apple Watch wordt weer véél makkelijker dankzij watchOS 26.4
Release Candidate van watchOS 26.4 verschenen: zit hier nog wat nieuws in?
Deze drie nieuwe functies brengt tvOS 26.4 naar je Apple TV (maar er verdwijnt ook wat)
120Hz-display op de goedkoopste iPhone? Dat gaat misschien nog wel jaren duren
AirPods Max 2 release: dit is wanneer hij verschijnt

AirPods Max 2

De AirPods Max 2 is de tweede generatie van de AirPods Max-hoofdtelefoon, uitgebracht in april 2026. De AirPods Max 2 heeft een H2-chip en is daardoor uitgerust met allerlei audiofuncties, zoals adaptieve audio, gespreksdetectie, live vertalen, stemisolatie en meer. Qua ontwerp en kleuren is er geen verschil met de vorige generatie van de AirPods Max uit 2024, voorzien van usb-c-poort. Hij is beschikbaar in middernacht, sterrenlicht, blauw, paars en oranje.

Alles over de AirPods Max 2 AirPods Max 2 vs AirPods Max 1 Alternatieven voor de AirPods Max AirPods vergelijken AirPods kopen

Ook interessant

AirPods Max met usb-c

AirPods Max 2 release: dit is wanneer hij verschijnt

Nieuws 20 reacties
AirPods Max 2 vs AirPods Max 1: dit zijn de verschillen (en welke moet je kiezen?)

Nieuws 5 reacties
AirPods Max 2 lifestyle

Verrassing: Apple onthult AirPods Max 2 (en dit is er nieuw)

Nieuws
AirPods Pro en AirPods Max

AirPods in 2025: wat kunnen we dit jaar nog verwachten?

Nieuws
AirPods Max review: bovenaanzicht

Deze functies willen we zien bij de AirPods Max 2

Nieuws 1 reactie
Vrouw met iPhone en AirPods

Vooruitblik AirPods in 2024: dit verwachten we van de nieuwste oortjes

Nieuws 1 reactie

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar