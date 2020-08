Weekend-kijktips: Howard, The Darkest Hour en De Dag

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+, Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.

We zijn een paar weken geleden gestart met deze rubriek en zijn daarom benieuwd of je iets hebt aan de tips? Scheelt het jou weer uitzoekwerk en heb je een leuke tip gekregen of ben je juist van mening dat we weer met deze rubriek moeten stoppen? Laat het weten via de poll hieronder, maar houd de reacties on-topic over de series zelf!

Nieuw op Apple TV+

Dit weekend moet je nog even geduld hebben, maar er komt eindelijk weer iets nieuws aan op Apple TV+. Vanaf 17 augustus, dus volgend weekend, kun je kijken naar Boys State. Deze politieke documentaire won de Grand Jury Prize tijdens het Sundance Film Festival van dit jaar. Het is vermakelijk, maar geeft ook inzicht in de menselijke natuur. Het gaat over een bijzonder experiment dat in Texas werd gehouden. Een groep van ruim duizend 17-jarige jongens moet proberen een eigen staat te runnen. Een week lang moesten de jongens meedoen aan het experiment. Filmmakers Jesse Moss en Amanda McBaine volgen daarbij de oplopende spanningen. Volgende week meer! Nu kun je alvast de trailer kijken. Of bekijk meer informatie bij Apple TV+.

Howard

Te zien bij: Disney+

Vanaf dit weekend kun je op Disney+ kijken naar X-Men en Prince of Persia: The Sands of Time. Wie van documentaires houdt zit goed bij Howard. In deze nieuwe Disney-documentaire kijken we naar de carrière van Howard Ashman, die de animaties van Disney nieuw leven in blies. Hij schreef nummers voor The Little Mermaid, Beauty and the Beast, and Aladdin. Hij stierf in 1991 door complicatie van HIV. De documentaire vertelt over Ashman’s leven en carriere, zijn impact op Disney en meer.

The Darkest Hour

Te zien bij: Film1

Een groep jonge Amerikaanse toeristen is op vakantie in Moskou, maar kan de stad niet meer uit wanneer de wereld wordt getroffen door een ramp, waarbij alle elektronische apparaten uitvallen. De chaos wordt nog groter als blijkt dat een onzichtbare kracht alle inwoners probeert te vernietigen. Om te overleven worden de Amerikanen gedwongen onder te duiken. Als ze vijf dagen later uit hun schuilplaats komen, is Moskou veranderd in een spookstad, maar het dodelijke gevaar is nog steeds aanwezig. Met gevaar voor eigen leven gaan ze op zoek naar de andere overlevenden die zich verzetten tegen de buitenaardse vijand. Meer info.

De Dag (S01)

Te zien bij: Videoland

Een groep criminelen overvalt een bank en gijzelt het personeel en de aanwezige klanten. De politie probeert de gijzeling vreedzaam te beëindigen, maar de overvallers voelen zich steeds meer in het nauw gedreven. Er ontstaat een bloedstollend kat-en-muisspel. De hectische dag wordt in de oneven afleveringen gezien van buitenaf, vanuit het oogpunt van de politie en in de even afleveringen van binnenuit, door de ogen van de overvallers en de gijzelaars. Meer info.

Alta Mar (S03)

Te zien bij: Netflix

Mysterieuze sterfgevallen op een luxe schip dat in de jaren 40 van Spanje naar Rio de Janeiro vaart, brengen geheimen aan het licht rond twee samen reizende zussen.

Tiny Creatures (S01)

Te zien bij: Netflix

Kleine dieren in de VS beleven grote avonturen in een dramatische natuurserie die hun verborgen werelden en epische overlevingsverhalen verkent.

True Story With (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Een zesdelig serie met de YouTube-sterren Natoo, Cyprien, Norman, Ludovik, Mcfly & Carlito, die een ontmoeting hebben met de Franse beroemdheden Jonathan Cohen, Antoine de Caunes en Julie Gayet.

Wolfblood

Te zien bij: Amazon Prime Video

Deze bovennatuurlijke dramaserie volgt een tienermeisje met de krachten van een weerwolf: verhoogde zintuigen, superkracht en snelheid.

The Rain (s03)

Te zien bij: Netflix

The Rain is aangeland bij het derde en laatste seizoen. Het verhaal gaat over een dodelijke pandemie waarbij bijna alle mensen in Scandinavië zijn uitgeroeid. Tijdens het maken van deze tv-serie in 2018 konden de makers nog niet vermoeden hoe relevant het in 2020 zou worden. Na Rasmus’ verrassende transformatie, zullen de nieuwe episodes verder gaan over de vraag hoe de mensheid het best gered kan worden. Hij en Simone hebben daarbij verschillende ideeën.

Groeten van Gerri

Te zien bij: Netflix

Terwijl heel Nederland thuis zit vanwege het corona-virus, gaat scheikundeleraar Gerri van Vlokhoven (45) viraal in zijn niet-zo-witte ondergoed.

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend

Te zien bij: Netflix

Kimmy wil gaan trouwen, maar de dominee is iets anders van plan. Jij bepaalt zelf wat er gebeurt in deze interactieve special. Net als bij Black Mirror’s Bandersnatch mag je zelf de keuze maken. Bandersnatch heeft misschien niet zoveel navolging gehad, maar bij Kimmy vs The Reverend merken we dat er nog steeds een toekomst is voor het idee. Je krijgt steeds 10 tot 15 seconden pauze om een keuze te maken.

Bäckström (S01)

Te zien bij: Ziggo

De Zweedse detective Evert Bäckström pocht maar wat graag dat hij 99% van zijn moordzaken heeft opgelost. Maar wanneer er een schedel op een onbewoond eiland wordt gevonden, botst Bäckström echter op een bijzonder moeilijk mysterie.