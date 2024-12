Inquire (voorheen Curiosity)

Deze app is bedoeld voor iedereen die meer wil ontdekken in zijn eigen omgeving, dankzij Wikipedia-artikelen. Inquire legt de nadruk op lokale info. Bij het opstarten van de app zie je een kaart van je huidige locatie, met markers op de kaart die aangeven wat er te zien is. Zo krijg je bijvoorbeeld info over bezienswaardigheden of historische plekken in de buurt. Alles om je nieuwsgierigheid te kietelen. Je kunt artikelen bookmarken en op een later moment rustig doorlezen. Inquire heeft een mooie interface en is gemakkelijk in gebruik. Je steekt er altijd weer iets van op.