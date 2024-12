Bij Belsimpel vind je elke week de Magic Monday-deal voor een onweerstaanbare sim only. Maar ook de rest van de week kun je profiteren van interessante koopjes. Zo kun je een iPhone met abonnement afsluiten voor een scherpe prijs en krijg je extra’s zoals een anti-misbruikverzekering, gratis oordopjes of een flinke cashback bij een sim-only. Welke deals je op dit moment tijdens de Cyber Week van Belsimpel kunt scoren lees je hieronder!

iPhone 16 met €60 extra inruil

Kies voor een iPhone 16 en je krijgt €60 extra inruilwaarde. Dit is de aanbieding:

128GB iPhone 16

Odido 10GB data en 120 min/sms

Abonnementskosten: €15,- per maand

Toestelkosten: €28,50 per maand

Totale toestelkosten: €672,-

Totaal per maand: €43,-

Bij telecomwinkels zoals Belsimpel kun je trouwens vrijwel elk toestel met elke gewenste provider combineren, dus als je geen fan bent van Odido kun je ook kiezen voor bijvoorbeeld Simyo, Lebara of Hollandsnieuwe.

iPhone 15 Pro Max met groter scherm

Heb je liever de iPhone 15 Pro Max, dan kun je dit afsluiten met een Vodafone-abonnement.

256GB iPhone 15 Pro Max

Vodafone 20GB data en onbeperkt bellen/sms

Abonnementskosten €24,50 per maand

Toestelkosten: €40,- per maand

Eenmalige toestelbetaling: €83,-

Totale toestelkosten: €1.043,-

Totaal per maand: €64,50

iPhone 13 voor een kleine prijs

Zit je krap bij kas, dan is de iPhone 13 ook nog steeds een prima keuze. Je koopt deze nu met een mooie korting in combinatie met een abonnement van Ben.

128GB iPhone 13

Ben 18GB data en 200 min/sms

Abonnementskosten: €10,- per maand

Toestelkosten: €17,50 per maand

Bijbetaling toestel: geen

Totale toestelkosten: €420,-

Totale kosten per maand: €27,50

De beste sim only-deals

Check ook deze goedkope sim only-deals:

De beste aanbieding die we hierboven bespreken is wat ons betreft die van Lebara. Hier krijg je bij het afsluiten van een nieuw 2-jarig Sim Only-abonnement van 10GB of meer nu de Sennheiser Momentum True Wireless 4 oordopjes gratis. Deze hebben een adviesprijs van €299,90 en dat is een mooi extraatje bovenop de korting die je ook nog krijgt. Je betaalt de eerste 9 maanden namelijk maar de helft van de normale prijs. Bij een 15GB abonnement betekent dit €5,- per maand. Kies je voor de grootste bundel van 40GB, dan betaal je daar in de actieperiode maar €12,50 per maand voor. Heb je al een goede iPhone, dan is dit een erg goedkope manier om altijd bereikbaar te zijn. Meer Lebara-deals vind je in ons overzicht.

Nog meer Belsimpel-koopjes

Bij Belsimpel kun je ook accessoires kopen, zoals de Apple Watch, speakers en oordopjes. Deze zijn nu extra goedkoop:

Voor de beste sim only-deals bij nog meer providers moet je in ons overzicht zijn.