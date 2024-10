Hollandsnieuwe Bundelknallers: 10GB voor €7,50 en een gratis tv-pakket

Bij Hollandsnieuwe kun je nu gebruik maken van Bundelknallers. Dit is vooral interessant in combinatie met Ziggo, want dan krijg je klantvoordeel. Het is ook mogelijk om een lopend abonnement om te zetten naar deze aanbiedingen. Bij Hollandsnieuwe komen MB’s, belminuten en sms’jes uit één bundel, dus dat is lekker overzichtelijk: 1 MB = 1 belminuut = 1 sms. In combinatie met Ziggo krijg je extra MB’s en ook een extra tv-pakket: Ziggo Sport Totaal (normaal €17 per maand) of SkyShowtime (normaal €9 per maand). Wilde je deze pakketten toch al hebben, dan zijn de Hollandsnieuwe Bundelknallers extra interessant.

Hollandsnieuwe Bundelknallers: dit ga je betalen

Het mooie van deze actie is dat de korting continu blijft doorlopen, dus het is niet een tijdelijke korting die na een halfjaar alweer stopt. Je betaalt gedurende de gehele looptijd van 2 jaar (en als je wilt nog langer) de hieronder aangegeven prijzen:

Dit zijn de belangrijkste pluspunten van de actie:

vanaf 7,50 per maand

combivoordeel voor Ziggo Internet klanten

1 MB = 1 belminuut = 1 sms, dus flexibel in gebruik

betrouwbaar 5G-netwerk van Vodafone

Waarom Hollandsnieuwe?

Hollandsnieuwe.nl biedt aantrekkelijke mobiele abonnement voor prijsbewuste consumenten. Wat opvalt is de flexibiliteit van de bundel. Bij Hollandsnieuwe komen de belminuten, sms’jes en data uit één bundel. Dit betekent dat als je bijvoorbeeld minder belt, je automatisch meer data overhoudt. Je verspilt dus nooit tegoed, wat ideaal is voor mensen met wisselende behoeften. Wanneer je op vakantie bent zul je wat meer data gebruiken omdat je leuke restaurantjes wilt zoeken, terwijl je thuis misschien wat vaker bezig bent met het bellen van allerlei instanties.

Hollandsnieuwe gebruikt het betrouwbare netwerk van Vodafone, zodat je altijd een goede dekking en een snelle internetverbinding hebt. Je betaalt echter een stuk minder dan bij Vodafone zelf, terwijl de netwerkkwaliteit hetzelfde is. Hollandsnieuwe heeft in oktober 2024 alle klanten overgezet naar het 5G-netwerk. Het enige wat je nodig hebt is een telefoon die geschikt is voor 5G, dus een iPhone 12 of nieuwer. Is jouw telefoon nog niet geschikt voor 5G? Dan blijf je gewoon internetten op 4G.

Verder zijn de abonnementen eenvoudig aan te passen. Je kunt maandelijks op- of afschalen zonder gedoe. Dit geeft je de vrijheid om je bundel aan te passen wanneer je gebruik verandert. Ook is er geen onverwacht hoge rekening, want je kunt niet over je bundel heen gaan.

Zitten er dan helemaal geen nadelen aan deze provider? Toch wel: je kunt bij Hollandsnieuwe geen eSIM krijgen, dus je zult altijd een fysiek simkaartje moeten gebruiken. Wil je liever een goedkope eSIM, dan kun je beter eens kijken bij de Simyo-aanbiedingen.

