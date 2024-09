Wees er snel bij, want deze actie geldt nog maar t/m zondag 29 september 2024. Je hebt dus alleen vandaag nog om ervan te profiteren:

Tot €7,50 korting (elke maand totdat je 30 wordt)

Gratis AirPods 2 (ter waarde van 120 euro)

Dit geldt voor iedereen tussen de 18 en 28 jaar. Zit je in deze leeftijdsgroep, dan kun je gebruik maken van Vodafone Young, het jongerenmerk van deze provider. Het geldt niet als je klant bij Ziggo bent, want dan profiteer je automatisch al van €7,50 korting per maand. Jongeren die geen vast internet en tv hebben, hebben met deze deal toch de mogelijkheid om van dezelfde hoeveelheid korting te profiteren.

Vodafone Young: speciaal voor jongeren

Vodafone probeert met Young jongeren op weg te helpen, die voor het eerst studeren en werken en tegelijk contact willen houden met vrienden. Je smartphone is je leven, dus heb je veel data nodig, het liefst via het 5G-netwerk. De korting tot €7,50 geldt elke maand, dus daar hoef je verder niets voor te doen. Het vervalt automatisch zodra je 30 wordt. Als je kiest voor het Red-abonnement krijg je zelfs nog wat meer korting.

Vodafone geeft de jongerenkorting op deze abonnementen:

Abonnement Normale prijs Vodafone Young-prijs Korting Start M (3GB) €15,- €12,50 €2,50 Start XL (12GB) €20,- €15,- €5,- Red (20GB) €27,50 €19,50 €8,- Red Unlimited €32,50 €25,- €7,50

Het geldt echter niet voor Red Together (Extra) en voor mensen die al Ziggo-klant zijn, want dat brengt al eigen voordeeltjes met zich mee. Sluit je Red Together af, dan krijg je maar €2 korting op de normale abonnementsprijs van €30 per maand, dus dat is een stuk minder aantrekkelijk.

Gratis AirPods ter waarde van 120 euro

Nu ben je misschien getriggered door het feit dat je gratis AirPods krijgt. Het gaat hier om de AirPods 2, die tot voor kort nog in het assortiment zaten bij Apple. Hieronder kun je zien dat deze oortjes nog ongeveer €120,- in de winkel kosten, dus dat is een mooi extraatje.

Prijzen AirPods tweede generatie (2019)

Kijk ook welke andere kortingen bij Vodafone je kunt scoren, bijvoorbeeld op de iPhone 16 en eerdere modellen.