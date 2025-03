Op onze website vind je al jaren de wereld aan tips voor je iPhone, iPad en Mac. Zou je al die kennis liever in papiervorm willen hebben? Dat kan: met deze boeken haal je de tips van iCulture en meer in huis!

Apple-tips op papier

Dat we met z’n allen veel te veel schermtijd hebben, weten we bij de redactie van iCulture maar al te goed. Soms is het beter om het eindeloze gescrol even te vervangen door iets anders. Wat dacht je van eindeloos geblader? Met deze boeken haal je de beste tips in huis voor je iPhone, iPad, Mac en Apple Watch. Zo kun je je vanuit je luie (tuin)stoel inlezen, of je apparaat ernaast houden om de tips direct toe te passen!

Met het mooie weer in aantocht is het tijd om weer eens buiten van de zon te genieten. Onderuitgezakt zitten op een terras of in de tuin is een mooie gelegenheid om die telefoon eens opzij te leggen. En hoewel Apple’s toestellen de afgelopen jaren steeds mooiere en helderdere schermen gekregen hebben, kan het lezen op bijvoorbeeld een iPad in fel zonlicht nog altijd onprettig zijn. Gelukkig zijn er ook manieren om onze tips en trucs ouderwets op papier te lezen.

MacBoek 2025 Met het MacBoek 2025 van onze collega’s van iCreate Magazine verdiep je je in macOS Sequoia aan de hand van creatieve en praktische projecten. Daarnaast lees je in de nieuwe AI-rubriek met 39 pagina’s alles over ChatGPT en Apple Intelligence. Het MacBoek 2025 is nu in de voorverkoop. Bestel je hem voor zondag 9 maart, dan betaal je geen verzendkosten! Rond 18 maart ploft het MacBoek 2025 neer op je deurmat. Bestel jouw exemplaar

Zo word je een iPhone-pro

Je iPhone is een technologisch meesterwerk, maar benut je wel al zijn mogelijkheden? Met dit boek ontdek je talloze tips en verborgen functies om je toestel efficiënter, sneller en gebruiksvriendelijker te maken. Een onmisbare gids voor iedereen die het maximale uit zijn iPhone wil halen.

Zo word je een iPad-pro

De iPad wordt vaak gebruikt voor video’s kijken en videobellen, maar dat is slechts een fractie van zijn potentieel. In ‘Zo word je een iPad-pro’ ontdek je verborgen apps die je productiviteit verhogen en leer je geavanceerde functies van dagelijkse apps zoals Mail en Safari kennen. Zo kun je je iPad écht doorgronden!

Zo word je een Apple Watch-pro

Na het succes van de eerste twee boeken in de iCulture-serie kon de Apple Watch niet achterblijven. In ‘Zo word je een Apple Watch-pro’ deelt Apple-expert Henny Temmink, samen met iCulture.nl, talloze tips. Leer wijzerplaten personaliseren en je gezondheid monitoren. Deze gids maakt van je Apple Watch een onmisbare metgezel voor elke levensstijl!

Zo word je een Mac-pro

‘Zo word je een Mac-Pro’ is een uitgebreide gids die je helpt om je Mac-ervaring te optimaliseren. Geschreven door technologie-expert Bob Timroff, biedt het geavanceerde inzichten en technieken om van elke gebruiker een macOS-kenner te maken.