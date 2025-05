Af en toe heeft Apple van die producten die maar eens in de zoveel jaar een update krijgen. Denk aan de HomePod, maar ook de Apple TV of de iMac krijgt lang niet zo vaak updates als de iPhone of Apple Watch. De reden is vooral omdat het producten zijn die wat minder populair zijn. De AirPods Max is daar ook een goed voorbeeld van. Na de eerste versie uit 2020 bleef het lange tijd stil. Totdat er afgelopen september toch een update kwam. Maar in tegenstelling tot eerder genoemde producten die slechts sporadisch een update krijgen, zit er geen nieuwere chip in. In plaats daarvan deed Apple het absolute minimale: wat nieuwe kleurtjes en een usb-c-poort. Gelukkig kwam er afgelopen april toch nog iets nieuws bij: ondersteuning voor lossless audio. Reden genoeg dus om de AirPods Max met usb-c alsnog onder de loep te nemen voor deze review.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De review is geschreven in april en mei 2025 en beschrijft de situatie op dat moment. De oranje AirPods Max (usb-c) is voor deze test beschikbaar gesteld door Apple.

AirPods Max met usb-c in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de AirPods Max met usb-c in het kort:

Usb-c-poort in plaats van Lightning

Verkrijgbaar in vijf vernieuwde kleuren: middernacht, sterrenlicht, oranje, paars en blauw

Nu ook met lossless audiokwaliteit (24-bits, 48-kHz)

Ondersteuning voor ultra-low latency audio

Geschikt voor bedraad luisteren via usb-c-kabel

Daarnaast biedt dit model alle zelfde eigenschappen als het model uit 2020, met Lightning-poort:

Apple H1-chip

Actieve ruisonderdrukking en transparantiemodus

Ruimtelijke audio met hoofdtracking

20 uur batterijduur

Digital Crown voor wijzigen volume en bedienen van muziek

Fysieke knop voor wijzigen geluidsmodus

Draagdetectie

Ingebouwde microfoons

Automatisch koppelen en wisselen

Geleverd met Smart Case

Gewicht: 386,2 gram

Afmetingen: 187,3 x 168,6 x 83,4mm

Prijs: €579,-

Prijzen AirPods Max (usb-c)

Design AirPods Max (usb-c): nog steeds stijlvol

Gemaakt van aluminium

Plat ontwerp, met hoofdband van elastisch en zacht gaas

Afwerking combinatie van staal en rubber

Meegeleverde opbergcase in bijpassende kleur

De AirPods Max is qua design misschien wel de mooiste hoofdtelefoon die ik gebruikt heb. Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik niet per se de grootste fan ben van hoofdtelefoons, omdat ze er eigenlijk bijna altijd wat lomp uit zien bovenop je hoofd. Bij de AirPods Max heb ik dat een stuk minder. De oorschelpen zijn relatief plat en de hoofdband zie je eigenlijk niet eens meer zitten als je de AirPods Max draagt.

De AirPods Max is echt een hoofdtelefoon in Apple-stijl: zo minimalistisch mogelijk, zonder al teveel poespas qua ontwerp. Geen gekke vormen, rare hoekjes of knipperende lampjes: qua ontwerp bestaat er geen simpelere hoofdtelefoon. De twee oorschelpen liggen prettig in de hand bij het op en af doen, wat mede komt door het gebruik van aluminium. Het voelt erg premium aan en is een stuk luxer dan simpel plastic. De oorschelpen zijn in een telescopisch gedeelte vastgemaakt aan de hoofdband, die met net genoeg weerstand te verstellen zijn. Het ziet er niet alleen mooi uit, maar ook in het gebruik vinden we dit erg prettig.

De hoofdband is afgewerkt met rubber en een heel fijn stuk elastisch gaas, alles in dezelfde kleurtint als de rest van de AirPods Max. Het elastische deel van de hoofdband voelt erg zacht en prettig aan, al is het wel erg besmettelijk en is de kans op vlekjes wel groot. Ook zijn we wel bang dat je al snel een haaltje in de stof krijgt, waardoor het beschadigd kan raken. Bij de rubberachtige afwerking hebben we al gemerkt dat de kans groot is op vlekjes: er zijn hier en daar al wat kleine zwarte veegjes te ontdekken. Wil je de AirPods Max zo lang mogelijk mooi houden, kies dan een donkere kleur.

Vijf nieuwe kleuren

De usb-c-versie van de AirPods Max is beschikbaar in vijf nieuwe kleuren. Waar je bij de vorige versie nog voor spacegrijs, zilver, groen, roze en lichtblauw kon kiezen, heb je nu de keuze uit middernacht, sterrenlicht, oranje, paars en blauw. We vinden het tegenwoordig toch een wat opmerkelijke kleurkeuze, want het zijn kleuren die Apple bij de iPhones al een paar jaar niet meer gebruikt. Middernacht en sterrenlicht zijn kleuren die we vooral nog bij de MacBook Air zien en niet meer bij de recente iPhones. Wil je een donkere uitvoering, dan ben je dus automatisch aangewezen tot de middernacht variant.

Voor deze AirPods Max review hebben we de oranje versie getest en dat vinden we eerlijk gezegd een van de mindere kleuren. Echt feloranje is het niet: het neigt een beetje naar roze, met name de hoofdband en de oorschelpen. De Smart Case is een stuk feller oranje, al hadden we liever gezien dat Apple een wat sprekendere kleur gekozen had. Om nog een beetje een idee te geven: het is geen type oranje dat je met Koningsdag moet dragen.

Smart Case: nog steeds het zwakke punt

Toen Apple de AirPods Max voor het eerst uitbracht, kwam er al direct veel kritiek op de meegeleverde Smart Case. Ook in onze eerste review van de AirPods Max hebben we dit benoemd. De case biedt nauwelijks bescherming en ziet er vooral gek uit. Het is een soort bh, gecombineerd met een handtasje. Rondom zitten allerlei gaten en kieren waardoor voorwerpen in je tas kunnen zorgen voor beschadigingen aan de AirPods Max.

En is de Smart Case nou echt zo smart? Dat valt ook wel weer mee. De case zorgt ervoor dat de AirPods Max uit gaat als je hem erin stopt (hoewel AirPods nooit echt uit gaan) en aanspringen en verbinden met je Apple-apparaat als je ze eruit haalt. Tot zover het slimme gedeelte van de case. Er zitten verder geen handige functies in die je bijvoorbeeld wel bij de AirPods Pro- en AirPods 4-case vindt. We hadden gehoopt dat Apple bij het vernieuwde model van de AirPods Max ook de opbergcase zou vernieuwen, maar dat is dus helaas niet gedaan.

Draagcomfort AirPods Max: zachte kussens, maar toch wat zwaar

Zachte verwisselbare oorkussens

Oorkussens bevestig je magnetisch

Gewicht: 386,2 gram

Afmetingen: 187,3 x 168,6 x 83,4mm

Niet geheel onbelangrijk bij een hoofdtelefoon is het draagcomfort. De hoofdkussens van de AirPods Max (die magnetisch vastklikken) zijn wat ons betreft erg comfortabel, wat mede komt door het zachte materiaal. De oorschelpen drukken stevig genoeg op je hoofd om goed te blijven zitten, maar niet teveel om storend te zijn. De telescopische hoofdband zorgt ervoor dat je hem ook goed kan afstemmen op de vorm van je hoofd. Dat gaat bovendien met veel gemak: je hoeft geen knopjes in te drukken of hem van je hoofd te halen om hem goed af te stemmen. De hoofdband blijft ook goed op zijn plek zitten en schuift gelukkig niet automatisch in of uit.

Toch hebben we wel wat moeite met het langdurige gebruik van de AirPods Max. Dat komt met name door het gewicht. Met ruim 380 gram is de AirPods Max relatief zwaar, waardoor we het niet voor elke activiteit even geschikt vinden. Voor achter een bureau of voor tijdens het kijken van een film vinden we het minder storend, maar tijdens een wandeling (of zelfs hardlopen) is hij minder geschikt. Veel andere hoofdtelefoons zijn al gauw zo’n 100 gram lichter.

Hou er overigens wel rekening mee dat de AirPods Max voor sommige brildragers mogelijk voor problemen kan zorgen, simpelweg omdat het niet lekker draagt. We raden dan ook eigenlijk altijd aan om de AirPods Max eens te proberen voordat je hem koopt, zoals we dat ook altijd voor de gewone AirPods adviseren.

Sinds het bestaan van de AirPods Max wordt er ook wel eens geklaagd over condensatievorming in de oorschelpen, maar daar hebben wij eerlijk gezegd geen last van. Dat zou goed kunnen omdat we misschien niet lang genoeg luisteren. We kunnen ons voorstellen dat het na een sessie van 3 uur onafgebroken luisteren wel wat warm kan worden in de oorschelpen. Bij een lange film kan dat dus voor wat problemen zorgen, al dragen wij de AirPods Max zelden onafgebroken drie uur of langer achter elkaar.

Geluidskwaliteit AirPods Max (usb-c): lossless kan het verschil maken (maar niet altijd)

Dezelfde geluidskwaliteit als AirPods Max met Lightning-poort

Actieve ruisonderdrukking en transparantiemodus

Ruimtelijke audio met dynamische hoofdtracking

Lossless audiokwaliteit met bedraad luisteren via usb-c

Ultra-low latency audio voor minimale vertraging

De AirPods Max met usb-c heeft dezelfde H1-chip als de AirPods Max met Lightning en presteert dus ook hetzelfde qua geluidskwaliteit. En dat zit gelukkig helemaal goed. Met een hele goede actieve ruisonderdrukking en prettige transparantiemodus is muziek, films of series luisteren met de AirPods Max een genot. Ook in combinatie met ruimtelijke audio klinkt alles kraakhelder en vol, waardoor het lijkt alsof je middenin de actie staat.

Dat de AirPods Max met usb-c net zo goed klinken als de voorganger, is tegelijkertijd ook een klein gebrek. Je mist namelijk enkele geluidsmodi die je wel op nieuwere AirPods Pro en gewone AirPods vindt, zoals adaptieve audio. Adaptieve audio combineert de ruisonderdrukking met de transparantiemodus en zorgt voor een prettige geluidservaring. Omdat de AirPods Max met usb-c geen upgrade naar de H2-chip gekregen heeft, mis je dat hier. Ook een functie als gespreksdetectie, die automatisch het volume en de geluidsmodus aanpast als je in een gesprek zit, ontbreekt hier. Echt een onbegrijpelijke keuze, wat ons betreft.

Voor een meer uitgebreid oordeel van de algehele geluidskwaliteit van de AirPods Max, lees je ook onze oorspronkelijke AirPods Max review.

Bekijk ook Review AirPods Max: Apple’s premium hoofdtelefoon schrikt mensen af In deze review van de AirPods Max kijken we of Apple’s luxe hoofdtelefoon z’n hoge prijs waard is. Het geluid en de bouwkwaliteit zijn goed, maar we hadden van Apple ook niet anders verwacht.

Lossless audio eindelijk mogelijk

Er is echter wel een punt waarop de AirPods Max met usb-c zich onderscheidt van de Lightning-versie en dat is ondersteuning voor lossless audio. Lossless audio wordt vaak omschreven als “muziek van cd-kwaliteit”, omdat je bij het comprimeren en decomprimeren geen kwaliteitsverlies hebt ten opzichte van de oorspronkelijke opname. Dankzij een recente update van april 2025 ondersteunt de AirPods Max met usb-c het afspelen van lossless audio, maar alleen als je een kabel gebruikt en die aansluit op een iPhone, iPad of Mac. Dat maakt de mogelijkheden wel meteen wat beperkter.

Het type lossless dat de AirPods Max met usb-c ondersteunt, is 24-bits, 48-kHz lossless-audio. Maar is dat nu de moeite waard? Dat is van heel veel factoren afhankelijk. Sommige mensen horen überhaupt geen verschil tussen lossless audio of niet, terwijl ook het genre en de specifieke versie van het muzieknummer van invloed kunnen zijn. Bij sommige nummers klinkt de audio net even wat voller of wat rijker, terwijl bij andere nummers de vocalen meer losstaan van de instrumenten en het daardoor net wat meer lijkt alsof je er live bij aanwezig bent.

Maar als je een blinde test zou doen, zal echt niet iedereen de lossless versie kunnen onderscheiden van de lossy variant. Dat geldt niet alleen voor de AirPods Max, maar voor allerlei soorten audiobronnen. We vinden dan ook dat de ondersteuning voor lossless audio bij de AirPods Max vooral voor de experts relevant is, die om wat voor reden dan ook de beste audiokwaliteit willen. Voor het doorsnee publiek is ondersteuning voor lossless audio bij sommige nummers mooi meegenomen, maar de standaard Dolby Atmos-versie zal bijna net zo goed klinken. Het is er dus echt voor de fijnproevers.

Wat we vooral prettig vinden is dat je dankzij de update nu ook bedraad kunt luisteren met de AirPods Max met usb-c. Dat kon ook al met de Lightning-variant, maar deze optie ontbrak toen de usb-c-variant net verscheen. Luister je bedraad, dan wordt de AirPods Max meteen opgeladen via de iPhone, iPad of Mac.

Bekijk ook Zo gebruik je de AirPods Max met kabel De draadloze AirPods Max hoofdtelefoon van Apple is ook met een kabel te gebruiken. Maar je hebt er, afhankelijk van het model AirPods Max, wel een speciale kabel voor nodig. In deze tip leggen we uit hoe het werkt.

Batterijduur AirPods Max: aardige score

Tot 20 uur luisteren (met ruisonderdrukking)

5 minuten opladen voor 1,5 uur luistertijd

Ook luisteren en opladen tegelijk via usb-c-kabel

De AirPods Max met usb-c heeft een batterijduur van zo’n 20 uur. Daarbij is de actieve ruisonderdrukking actief. Wil je langer luisteren, dan kun je die modus ook nog uitschakelen. Met die gemiddeld 20 uur heeft de AirPods Max een aardige batterijduur, maar er zijn modellen van Sony of Bowers & Wilkins die 10 tot 20 uur langer mee gaan.

Bekijk ook AirPods Max opladen en batterijduur: zo zit het Lees alles over de AirPods Max opladen, de batterijduur bij gebruiken en de energiezuinige modus. Ook vertellen we je alles over snelladen met de AirPods Max en de benodigde stroomadapter.

Het opladen van de AirPods Max kan alleen met de meegeleverde usb-c-kabel en dat vinden we in een tijd van draadloos opladen toch best wel even wennen. Onze iPhone, Apple Watch en gewone AirPods laden we eigenlijk altijd draadloos op, bijvoorbeeld met MagSafe of een standaard oplader. Bij de AirPods Max moet je weer ‘ouderwets’ een kabel in een van de oorschelpen steken. Dat betekent ook dat ze niet opgeladen worden als je ze in de Smart Case stopt, al zorgt dat er wel voor dat ze minder energie verbruiken. Er is overigens een uitsnede gemaakt zodat je de AirPods Max kan opladen terwijl ze in de case zitten.

Score 8.2 AirPods Max (usb-c) €579,- Voordelen + Hele goede geluidskwaliteit

Goede bouwkwaliteit

Strak design

Lossless audio kan een fijne toevoeging zijn

Usb-c praktischer dan Lightning Nadelen - Geen verbeterde H2-chip

Ontbreken van recente audiofuncties die andere AirPods wel hebben

Batterijduur kan beter

Hoge prijs

Smart Case niet verbeterd, beschermt de AirPods Max niet goed

Conclusie AirPods Max (usb-c) review

De AirPods Max met usb-c is op zichzelf een hele goede hoofdtelefoon, met prachtig geluid, een strak Apple-achtig design en prettige draagcomfort. Maar dat gold eigenlijk ook al voor de versie met Lightning-aansluiting, die Apple in 2020 al uitbracht. Er is erg weinig veranderd met deze revisie. Je kunt dan ook niet echt van een tweede generatie spreken. De usb-c-poort is prettiger in gebruik in een tijd waarin Lightning zijn weg naar de uitgang vindt, maar dat is echt geen reden om nu over te stappen of om dit model te verkiezen boven die uit 2020.

De grootste verandering zit hem in de ondersteuning voor lossless audio, al spreekt dat eigenlijk alleen de audiofijnproevers aan. Bij heel veel muziekgenres en mixen zul je het verschil tussen wel en niet lossless audio niet eens echt merken. Dat is enerzijds een compliment voor de AirPods Max zelf, omdat hij met de beperkingen van Bluetooth al heel goed klinkt. Anderzijds geeft dit aan wat voor een matige update dit is, althans voor het gros van de gebruiker.

Het is daarom des te jammer dat Apple er niet op z’n minst een nieuwere H2-chip in gestopt heeft, waardoor diverse audiomodi die je al kent van de AirPods Pro en gewone AirPods nu dus nog steeds moet missen in de AirPods Max. Gezien het hoge prijskaartje vinden we dat toch echt een gemiste kans.

AirPods Max met usb-c kopen

Wil je na het lezen van deze review van de AirPods Max met usb-c, het nieuwste model kopen? In onze prijsvergelijker vind je alle actuele prijzen van de AirPods Max met usb-c. Of check ons artikel over de AirPods kopen voor alle prijzen en modellen.

Prijzen AirPods Max (usb-c)

Bekijk ook AirPods kopen? Hier vind je de beste prijzen Wil je de nieuwste AirPods 4 kopen of een van de andere varianten? Dan vind je in dit overzicht de winkels, prijzen en acties. Welke winkel hanteert de laagste prijs voor AirPods en waar vind je de meeste voorraad? Ook vertellen we of het kopen van de vorige generatie AirPods nog wel verstandig is.