De leukste apps van week 16-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Decisly Vind je het lastig om (belangrijke) keuzes te maken? Moet je nu wel of niet een hond als huisdier nemen? Met dit soort keuzes kan Decisly je helpen. De app biedt verschillende manieren om je met een keuze te helpen. In Decisly kun je de voor- en nadelen van een keuze opschrijven. Daarbij geef je aan hoe belangrijk het voor jou is. In feite maakt de app een simpele rekensom met het aantal plus- en minpunten die jij opschrijft. Met een in-app aankoop kun je ook meerdere soorten keuzes ontgrendelen. Maakt het niet echt uit wat je kiest, dan kun je de app een willekeurig antwoord laten selecteren. Handig als je niet kunt kiezen wat je vanavond gaat eten. Ook heb je de mogelijkheid om meer dan alleen ‘ja’ en ‘nee’ antwoorden tegen elkaar op te wegen. Decisly is in haar vrije tijd ontwikkeld door een Duitse studente en wordt met regelmaat bijgewerkt.

Bar None

Je kent het misschien wel: je raakt per ongeluk de Touch Bar aan en daarbij gebeurt er iets wat je niet had gewild. Zo kun je per ongeluk de Esc-toets aanraken, zonder het te merken. Je krijgt immers geen voelbare feedgack als je iets aanraakt. De nieuwe tool Bar None kan je hierbij helpen. Deze verbetert de functies van de Touch Bar en geeft je ook de mogelijkheid om ‘m uit te zetten. Daarbij reageert de Touch Bar namelijk nog op aanrakingen met ingedrukte Fn-toets.

Heb je een MacBook Pro en heb je regelmatig ruzie met de Touch Bar, dan heb je misschien al andere manieren geprobeerd om de aanraakgevoelige strook te deactiveren. Maar die voldoen vaak niet omdat ze te ingrijpend zijn. Bar None van Mac-ontwikkelaar Shaun Inman is dan een stuk prettiger. Je moet wel door wat hoepels springen om deze tool te installeren, omdat de app nog niet in Apple’s lijst met goedgekeurde software staat.

Bar None vraagt vervolgens toestemming om je Mac via de toegankelijkheidsfuncties te besturen. Daarna moet je nog wat andere aanpassingen doen, maar die worden bij de installatie uitgelegd. Wees wel op je hoede, dat de normale functietoetsen F1, F2 enzovoort niet meer werken.

Bar None is te downloaden via de website van de ontwikkelaar.

InstaRemind

InstaRemind is een strak ontworpen Mac-app die al jouw herinneringen en belangrijke taken voor je bewaart. Qua design lijkt het op de standaard Herinneringen-app van Apple. Door een (zelfgekozen) sneltoets in te drukken maak je eenvoudig een nieuwe herinnering aan. Met een hekje (#) kun je de lijst aangeven waarin de herinnering moet verschijnen. Ook een deadline kun je in één keer intoetsen. Bij Apple’s eigen app gaat dit allemaal net wat omslachtiger. Bovendien is InstaRemind te bedienen vanuit je menubalk.

CheckID

Je kunt al enige tijd jouw identiteit bij de DigiD app bevestigen door je iPhone tegen je identiteitsbewijs te houden. Dit werkt met de NFC-lezer die iedere iPhone sinds de iPhone 6 heeft. Maar wat nou als bijvoorbeeld je ouders hun identiteit willen bevestigen, maar zelf geen telefoon met NFC hebben? Daarvoor is er nu CheckID. Deze app van de overheid maakt het mogelijk om via een NFC-telefoon (jouw iPhone dus) de identiteit op een andere telefoon te bevestigen.

Om dit te doen maken de twee telefoons een beveiligde verbinding met de bekende koppelcodes van DigiD. Vervolgens scant de NFC-telefoon een identiteitsbewijs, waarna deze gegevens beveiligd worden overgezet naar de andere telefoon. Dit maakt het een stuk sneller voor de andere persoon om overheidszaken te regelen met hun telefoon.

Highlights

Highlights noemt zich de PDF-app voor onderzoekers. De app is al lange tijd beschikbaar voor de Mac, maar nu ook op de iPhone en iPad. Het gaat om een universele aankoop, dus eigenaren van de Mac-app kunnen kosteloos ook de iOS-versie downloaden. Highlights is goed in het doornemen van lange onderzoeksartikelen. Je kunt annotaties maken met de context-bewuste functie. Dat wil zeggen dat de app weet wat er inhoudelijk staat en wat logische vervolgacties zijn. Er is ook ondersteuning voor het opzoeken van referenties. Je krijgt dan eenvoudig een DOI-nummer voor in je eigen bronvermelding. Highlights checkt zelfs of je die bron al eens eerder hebt geciteerd.

Plexamp en Plex Dash

Beheer je een Plex-server? Dan kunnen Plexamp en Plex Dash goed van pas komen. Met Plexamp heb je een speciale app om alle muziek op je Plex-server af te spelen. Hierbij kun je tot in detail instellen hoe de muziek moet klinken. Denk aan equalizers en transities. Ga je ergens heen en kun je geen gebruikmaken van je server? Dan download je de muziek gewoon naar je iPhone om het offline te kunnen beluisteren.

Plex Dash is een wat meer technische app om de stand van zaken met je server te monitoren. Je ziet hoeveel geheugen en andere bandbreedte jouw server vraagt. Als je vindt dat ‘ie langzaam is zie je in Plex Dash dat dat bijvoorbeeld door een trage CPU komt. In Plex Dash hou je ook in realtime bij welke media er gestreamd wordt en hoeveel deze vragen van je server. Per film of andere mediavorm zie je hoe groot het bestand is en wat voor type het is.

Om beide apps te kunnen gebruiken moet je wel abonnee zijn van de betaalde Plex Pass.

DonkeyApp (nu voor Apple TV)

Misschien kende je DonkeyApp al als spelletje voor op je iPhone en Apple Watch. Het is de bedoeling om zo lang mogelijk op een rechte weg te racen zonder te botsen. Best vermakelijk voor bijvoorbeeld in de trein of als je je verveelt. Het spel is nu ook te downloaden op de Apple TV. Zo kun je op het grote scherm misschien zelfs beter worden in het ontwijken en je eigen high score verbeteren. De app ziet er hetzelfde uit en behoudt dus de 8-bit stijl.

De oorspronkelijke Donkey.bas is een spelletje dat geprogrammeerd was door n iemand minder dan Bill Gates. Het spelletje werd geleverd op IBM-pc’s en is nu dus ook op je Apple TV te spelen.

Word Crack 2

Ben je Wordfeud een beetje zat omdat woorden niet altijd worden herkend? Probeer dan eens Word Crack 2. Het principe is hetzelfde; scrabble op je iPhone. De game is van de makers van Trivia Crack en is nu ook beschikbaar in het Nederlands. Er zit ook een leuk spel in waar je het woord moet raden à la Lingo of 2 voor 12. Als je Trivia Crack al eens gespeeld hebt zal het ontwerp van Word Crack 2 je bekend voorkomen.