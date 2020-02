Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van januari 2020

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.



iCulture App van de Maand: QORDS Met QORDS kun je het vak van musiceren onder de knie krijgen. De app is bedacht en ontwikkeld door een Arnhemse muziekdocent en tevens de vaste pianist van Henk Westbroek. Zowel in je eentje als met een klas is het mogelijk om de akkoorden te volgen. Het idee is dat je via YouTube muziek afspeelt. In beeld zie je de akkoorden voor piano en gitaar. QORDS vertelt je ook wat het transpose getal op je keyboard moet zijn en op welke gitaarfret de capo moet. Een handige functie van QORDS is dat je ieder akkoord een vaste kleur kunt geven. Zo kun je ze sneller aflezen, maar je moet natuurlijk wel weten welk akkoord bij welke kleur hoort. Krijg je een bepaald stukje maar niet goed onder de knie, dan kun je ook loopen. Ieder nummer is handmatig geanalyseerd waardoor de gegevens dus altijd kloppen. Op dit moment vind je er ongeveer 350, maar iedere week krijg je gratis meer nummers erbij.

Music Bar

Voor iedereen die graag muziek luistert via zijn Mac, is er Music Bar. Met de app kun je je muziek namelijk bedienen vanuit de menubalk. Je ziet de titel en de naam van de artiest en door erop te klikken krijg je de albumhoes te zien en kun je pauzeren. Makkelijker kan haast niet. De app ondersteunt een lichte en donkere weergave en je bepaalt zelf welke informatie (artiest, titel) in de menubalk getoond wordt.

Music Bar is beschikbaar via de GitHub-pagina van de maker.

Joinby

Heb je een hobby die je graag uitoefent, maar wil je het ook eens met anderen doen? Gebruik dan Joinby. In deze Nederlandse app vind je gelijkgestemden om mee te chatten. Het is volgens de makers niet de bedoeling dat Joinby een dating-app wordt. Je kunt wel afspreken om samen te gaan fietsen, schilderen of wat je hobby dan ook mag zijn. De app is gratis te gebruiken en als het goed is werkt de app steeds beter naarmate er meer mensen lid worden.

Hue Essentials

Gebruik je thuis lampen van Philips Hue, maar vind je de gewone Hue app niet zo fijn? Misschien is Hue Essentials dan iets voor jou. Deze app is wat ons betreft wat overzichtelijker dan de gewone app en is nog door een Nederlander gemaakt ook. Bovendien zie je veel duidelijker welke lampen aan staan en welke kleur ze tonen. Het is vooral handig als je veel lampen hebt en de kans groter is dat je het overzicht kwijtraakt. Je kunt ook accessoires zoals de Hue Dimmer Switch configureren.

Hardlopen met Evy

Dit is een bekende app om mee te hardlopen. Met de Belgische Evy Gruyaert die je motiveert haal jij makkelijker je rendoelen. We kennen deze app al een tijdje, maar de app is nu vernieuwd en klaar voor 2020. Allereerst is het design lekker opgefrist met verbeterde achterliggende technologie. Je vindt nu de eerste medailles in de app om je gemotiveerd te houden en je kunt nu ‘chatten met Evy’. Verder is de abonnementsvorm aangepast. Je kunt kiezen voor een maand- en jaarabonnement, maar ze zijn beide vrij goedkoop.

Spoorboekje

Heb je tijdens het tv-kijken altijd al eens gedacht: kon ik nu de vertrektijden van de trein maar eens bekijken? Dan moet je Spoorboekje hebben, een nieuwe Nederlandse app voor de Apple TV. Je bekijkt alle actuele vertrektijden van alle treinstations van Nederland. Bovendien geeft de app een overzicht van huidige storingen. Je kan stations als favoriet markeren, zodat ze altijd binnen handbereik zijn.

Albert Heijn Voetbal

Het is weer bijna tijd voor de bekende voetbalplaatjes bij Albert Heijn. Daarom heeft de bijbehorende app een update gekregen. De AH Voetbal app herkent nu de nieuwste plaatjes die vanaf volgende week te sparen zijn. Er zitten dit jaar 252 plaatjes in die je kunt scannen. Deze ontgrendelen voetbalspelletjes in de app. Iedere keer dat je een wedstrijd speelt worden de gescande voetballers meer waard.

