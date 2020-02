De leukste apps van week 5-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Fantastical 3 De grootste release van deze week is zonder twijfel Fantastical 3. De populaire agenda-app is helemaal vernieuwd. Er zitten niet alleen heel veel nieuwe functies in, maar de app is nu ook in de basis gratis te gebruiken op alle platformen. Fantastical is namelijk overgestapt naar een nieuw verdienmodel: in plaats van een eenmalige aankoop, betaal je voor Fantastical Premium, waarna je alle functies op al je apparaten kan gebruiken. Voor wie de uitgebreide versie te duur vind, kan dus kiezen voor de gratis variant met beperkte opties. Als je besluit om ervoor te betalen, dan haal je zonder twijfel de beste agenda-app in huis. Hoogtepunten in versie 3 zijn de mogelijkheid om afspraakverzoeken te versturen, zodat iedereen kan stemmen op de beste datum of tijd. Een soort datumprikker dus, maar dan ingebouwd in Fantastical. Daarnaast zie je nu het weerbericht van de komende dagen, kun je interessante agenda’s toevoegen zoals speelschema’s van je favoriete voetbalclub en nog veel meer. In onze review van Fantastical 3 lees je nog veel meer over deze vernieuwde app. Bekijk ook Review: Fantastical 3 is de beste agenda-app, als je ervoor wil betalen Fantastical 3 is de nieuwste versie van de populaire en krachtige agenda-app. De app stond al bekend als zeer veelzijdig, maar daar is met versie 3 nog een flinke schep bovenop gedaan. Ook zijn er flink wat wijzigingen aangebracht in het verdienmodel. In deze review van Fantastical 3 lees je wat wij van de app vinden.

EjectBar

Sluit je vaak schijven aan op je Mac? Dan herken je misschien wel dat je deze wel op de juiste manier moet loskoppelen. Dat kan nu sneller met de app EjectBar. Het is een kleine app in de menubalk van je Mac, die direct al je aangesloten schijven laat zien. Met een druk op de knop kun je de schijven loskoppelen, zonder dat je deze hoeft op te zoeken in de Finder of het bureaublad van je Mac. Met een klik op de rechtermuisknop kun je ook alle schijven tegelijkertijd loskoppelen.

Secret Oops! (alleen via Apple Arcade)

Secret Oops! is een komische lokale multiplayergame waarin het de bedoeling is om ervoor te zorgen dat een onhandige spion niet ontdekt wordt. De game werkt met augmented reality, waardoor je samen met iemand anders in hetzelfde level kan spelen, met ieder zijn eigen iPhone. De game is speelbaar op alle Apple-apparaten en is met maximaal vier spelers te spelen. Hou er dus wel rekening mee dat Secret Oops! alleen beschikbaar is op Apple Arcade.

TrvlHistory

Reis je graag de wereld over? Dan is het wel zo leuk om alles vast te leggen. Niet alleen me de camera van je iPhone, maar ook in een aparte app. TrvlHistory laat je een soort dagboek bijhouden, want je kan aantekeningen maken bij al je trips. Maar hij houdt ook veel zaken automatisch bij, zoals de locaties en wanneer je er was. In de privacyvoorwaarden beloven de makers geen gegevens van jou te versturen. De app is gratis, maar laat je wel losse credits kopen om je reizen vast te leggen.

Aurora

Op zoek naar net de juiste kleur voor een nieuwe muur in je huis? Of zoek je kleuren voor een tekening die je op je iPad maakt? Met de Aurora: Color Picker selecteer je eenvoudig je gewenste kleur. Dat kan ook direct vanuit een afbeelding. De app geeft kleurcodes, zodat je precies weet welke je moet hebben. De app ondersteunt ook een donkere modus, zodat de kleuren goed tot zijn recht komen.

Sofa

Weet je niet wat je met je vrije tijd moet? Moet je nog zoveel boeken lezen, tv-serires bingewatchen of films kijken? In beide gevallen kun je dit bijhouden in de app Sofa. Je maakt lijstjes van allerlei soorten media, zodat je overzichtelijk op een rijtje hebt wat je nog moet kijken, lezen of luisteren. De app bestaat al eventjes, maar is onlangs vernieuwd. Zeker met de nog donkere wintermaanden voor de boeg kan een dergelijke app goed van pas komen.

Portal

Moeite met slapen, concentratie of om te ontspannen? Deze app helpt je erbij. De app bevat allerlei ontspannende geluiden en ziet er ook nog eens prachtig uit. De app werkt ook samen met Siri Shortcuts, zodat je je favoriete geluiden met je stem kan starten. Ook werkt de app sinds versie 2.0 van deze week samen met Philips Hue, zodat ook je licht erop afgestemd wordt.