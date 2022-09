De leukste apps van week 37-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Impackt Plastic moet zo min mogelijk het milieu aantasten. Daarom is het belangrijk dat het materiaal wordt verzameld en gerecycled. Om daarbij te helpen, werkt winkelketen Wibra nu samen met een app in de App Store . Met Impackt kun je plastic verpakkingen scannen en inleveren bij deelnemende filialen. In ruil daarvoor kun je sparen voor korting bij Wibra. In de app check je of een verpakking meedoet en na het inleveren verzilver je hier ook je korting. Op dit moment loopt de proef bij 25 filialen. Bij succes kunnen dat er meer worden. Dus waarom zou je ‘m niet installeren? Zo kunnen we allemaal weer een steentje bijdragen aan recycling.

Hit The Island

Iedereen met een nieuwe iPhone 14 Pro moet deze game eens spelen. Hij is gloednieuw in de App Store en het is de eerste game die speciaal voor de nieuwe Pro-iPhones is ontworpen. Ontwikkelaar Kriss Smolka (@ksmolka), bekend van onder andere de WaterMinder-app, heeft nu ook Hit The Island in de App Store staan. Dit spel is een soort moderne versie van Pong. Het is de bedoeling dat je het balletje tegen het Dynamic Island kaatst. Hoe vaker je kaatst, hoe meer punten je verdient. Als je echt goed bezig bent, komen er meer balletjes bij.

De ontwikkelaar heeft ons toegang gegeven om Hit The Island alvast te proberen en het is vrij verslavend! Er worden nog nieuwe functies toegevoegd, waaronder een versie voor iPhones zonder Dynamic Island. Zocht iemand nog een reden om een iPhone 14 Pro te kopen, dan moet je deze persoon even Hit The Island laten spelen. 😉

Sunrise, Date Today en My Christmas Tree

Vorige week bespraken we de Hard Disk-app van de Belgische Stefan Van Damme. Maar deze ontwikkelaar heeft nog meer apps bijgewerkt zodat ze gebruikmaken van de iOS 16 lockscreen widgets. Met Sunrise bekijk je eenvoudig de stand van de zon met bijvoorbeeld een percentage. Date Today is een aparte app waarmee je de huidige datum op een opgeleukte manier kunt bekijken, in plaats van de standaard letters die Apple je biedt. Ten slotte is de My Christmas Tree-app ook bijgewerkt zodat je vanaf je toegangsscherm kunt aftellen tot kerst!

Sunrise - Day Greeter (€1,99, iPhone/iPad/ Watch , iOS 14.0+) - Bekijk hoe ver de zon al is vandaag.

, iOS 14.0+) - Bekijk hoe ver de zon al is vandaag. Date Today (€1,99, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Zet de huidige datum in een mooi lettertype.

My Christmas Tree - Countdown (€1,99, iPhone/iPad/ Watch , iOS 15.0+) - Tel af tot kerst.

Trein

De Trein-app is voor veel treinreizigers een must-have op de telefoon. De app toont je reisadvies in een eenvoudig te begrijpen overzicht en er zijn handige widgets voor op je beginscherm. Maar niet alleen je beginscherm kan een Trein-widget laten zien. De app is nu ook bijgewerkt voor iOS 16 en toont nu widgets op je toegangsscherm. Zo zie je meteen je vaste traject en weet je razendsnel wat je te doen staat. We noemen de app graag in de App Gemist, want je zal ‘m naar niet kennen en nu deze functie mislopen. Vanuit de officiële NS-app is het (nu nog) stil op het gebied van nieuwe iOS-functies.

Launchify

Met Launchify kun je snel apps openen vanaf je toegangsscherm. Dat kan dankzij de nieuwe iOS 16 widgets voor het lockscreen. De app is ontworpen door de Nederlandse Niels van Straaten, dus dat maakt de app extra leuk om te vermelden. Bij een app (of website) kun je zelf een icoontje toevoegen. Het is ietwat moeilijk om te vinden wat je zoekt en of het er wel bij zit. Je kunt namelijk niet alle apps zomaar toevoegen. Dat komt omdat je een abonnement van €2,49 per maand of €19,99 per jaar moet afsluiten om alle functies van de app te gebruiken.

Geen zin om geld uit te geven om snel apps te openen? Bekijk ook eens onze tip over apps openen met Siri.