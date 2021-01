De leukste apps van week 53-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: EasyLetter Brieven schrijven doen we niet zo vaak meer, dus we hebben er begrip voor als je niet meer zo goed weet hoe het moet. Gelukkig is er de EasyLetter-app, die je op weg helpt. EasyLetter zorgt ervoor dat je brief er professioneel uitziet, met een duidelijke structuur voor ontvanger, afzender, onderwerp, datum en meer. Zo kun je gemakkelijk een formele brief schrijven. Na het invullen van de basisinformatie spuugt de app een mooi opgemaakte brief uit, die je op diverse standaarformaten briefpapier kunt laten afdrukken. De adressering staat precies op de juiste plaats voor een vensterenvelop. EasyLetter geeft je geen templates voor opzegbrieven, sollicitaties en dergelijke, maar die kun je gemakkelijk van internet plukken. EasyLetter richt zich vooral op mensen die niet met Pages aan de slag willen om zelf een lay-out en indeling uit te kiezen. Veel vrije keuze heb je niet bij EasyLetter, maar dat is ook niet de bedoeling. Je kunt er snel en moeiteloos een brief mee maken en daarna doorgaan met de leukere dingen in je leven. Dankzij iCloud-synchronisatie zijn je brieven altijd synchroon, zodat je zelfs in de wachtkamer bij de tandarts een brief kunt voorbereiden op je iPhone. De nieuwste versie van de app is universeel voor Mac, iPhone en iPad.

Hepta

Hepta laat zien dat het bijhouden van je uitgaven niet saai hoeft te zijn. Deze app gaat uit van een 30-dagen planning, zodat je precies weet hoeveel geld je per dag kunt uitgeven. De app ziet er mooi uit, is kleurrijk en ook een beetje speels. Toch blijft Hepta serieus: je ziet in een oogopslag hoe je er financieel voorstaat, dankzij een zogenaamde heptagon. Dit is een figuur die op 7 punten laat zien of je nog binen je budget blijft. Op het moment dat je salaris krijgt gaat Hepta aan het rekenen en bepaalt je maandelijkse budget.

Er is ook een widget voor iOS 14 aanwezig. Wat niet nodig is, is een verbinding met je bank of het delen van persoonlijke data. Volgens de makers van Hepta staat privacy voorop en is er geen analyse door derde partijen of tracking gaande. De app is gratis te downloaden en heeft in-app aankopen voor maand- en jaarabonnees.

Spacetime

Met deze gratis app hou je in de gaten wanneer er raketlanceringen zijn. Je krijgt alle lanceringen en alle data te zien in deze gratis app. Ook krijg je een notificatie als er weer een lancering gaat plaatsvinden, met bijbehorende informatie. Zo zie je waar de raket vertrekt, welke organisatie erachter zit en via welke video je kunt kijken. Zo blijf je op de hoogte van eerdere en aanstaande missies van de NASA, SpaceX, ULA, Blue Origin, Roscosmos en meer. De app zelf is gratis, maar je kunt een kleine donatie aan de ontwikkelaar geven als je de app waardeert.

Amandine

Maak mooie vector graphics met Amandine op je iPhone en iPad. Voorheen was Amandine alleen op de Mac verkrijgbaar, maar nu is ook de sprong naar iPhone en iPad gemaakt. Daarbij is de app uiteraard aangepast voor touch- en veegbewegingen en het gebruik van de Apple Pencil. Amandine is geschikt voor beginners en gevorderden en wordt gemaakt door ontwikkelaar BeLight Software.

Je kunt Amandine gebruiken voor drukwerkprojecten zoals posters, flyers en brochures, maar ook voor illustraties die je in boeken en op het web gaat gebruiken. Verder is de app geschikt voor webdesign, gebruikersinterfaces, logo’s en grafieken. Je kunt de app gratis downloaden en voor een in-app aankoop van een tientje krijg je toegang tot alle functies.

Marvis Pro

Marvis Pro is een app voor Apple Music met ondersteuning voor scrobblen in Last.fm. De Apple Music-app staat voorgeïnstalleerd op je iPhone en iPad, maar je bent natuurlijk niet verplicht om het te gebruiken. Met het third party-alternatief Marvis Pro krijg je een mooi uitziende app, die minimalistisch is maar waarvan de interface op allerlei punten aan te passen is. Je hebt allerlei instellingen en opties tot je beschikking. Zo kun je kiezen uit meer dan 40 appicoontjes.

De app geeft ook uitgebreide info over media en artiesten. Je kunt kiezen uit verschillende lijst- en grid-weergaven, zoals Cover Flow. Met drag & drop kun je items toevoegen aan je lijst.

Tomato 2

Het nieuwe jaar productief beginnen? Installeer dan Tomato 2. Dit is een Pomodoro-app voor de menubalk van je Mac. De app kan ook websites blokkeren, zodat je je beter kunt concentreren. Met Tomato 2 zet je een 25-minuten durende timer en ga je aan de slag. Daarna mag je even pauze houden. Door je werk in blokken in de delen, waarin je geconcentreerd werkt, krijg je meer gedaan en raak je minder snel vermoeid. Tomato 2 is te vinden in de menubalk en is te activeren met een sneltoets. Je start te timer en zonder je handen van het toetsenbord te halen kun je beginnen met geconcentreerd werken.

Tomato 2 heeft een aantal nieuwe functies toegevoegd, zoals een stille modus waarin je niet gestoord wordt. Er is nu ook een optie om 5 extra minuten toe te voegen, handig als je nog snel iets belangrijks moet afmaken en de 5 minuten durende pauze niet goed uitkomt. Er is nu ook de mogelijkheid om een timer te laten zien, zodat je weet hoe lang de pauze nog duurt.

De app is gratis te downloaden uit de Mac App Store. Met een optionele in-app aankoop kun je websites blokkeren om beter te focussen. Ook krijg je daarmee meer stats te zien.

Twidget

Twidget is een app van de Britse ontwikkelaar James Shaw. De widget geeft je in een oogopslag zicht op je Twitter-tijdlijn, meteen vanaf je beginscherm. Na de installatie moet je je Twitter-account koppelen, zodat je de widget kunt inschakelen. Je kunt kiezen uit drie formaten (small 2×2, medium 4×2 en large 4×4). Elk geeft info, dus je kunt zelf kiezen hoeveel je wilt zien. Zie je een interessant in de widget voorbijkomen, dan kun je erop tappen om het direct te openen in de officiële Twitter-app. Je kunt het uiterlijk van de widget ook aanpassen naar licht, donker of blauw. Vind je de tekst te klein, dan maak je het groter.

Twidget is speciaal ontworpen voor iOS 14 en iPadOS 14 en maakt volledig gebruik van Apple’s nieuwe WidgetKit framework voor widgets van derden. Eén minpuntje: er is geen interactie met de tweets mogelijk, dus je kunt niet meteen reageren of een hartje plaatsen. Maar dat ligt aan de beperkingen van iOS 14 widgets.