De leukste apps van week 5-2022 in App Gemist

iCulture App van de Week: Caset Apple Music -gebruikers herkennen dit misschien wel: je maakt een afspeellijst en deelt deze met je partner. Maar als je partner dan een nummer toe wil voegen, kan dat helaas niet; alleen de oorspronkelijke maker van een afspeellijst kan nummers toevoegen en verwijderen. Samen een afspeellijst samenstellen zit er dus helaas niet bij. De app Caset maakt dat toch mogelijk. De app draait om zogenaamde mixtapes, maar dan digitaal en anno 2022. Je maakt met Caset samen met vrienden of familie een gezamenlijke afspeellijst. Alles gebeurt in real-time: nieuwe nummers verschijnen automatisch in de afspeellijst op het toestel van alle deelnemers. Je kan zelfs korte reacties geven om te laten weten wat je van een toevoeging vindt. De app werkt samen met Apple Music, zodat je direct in Caset naar de muziek in een afspeellijst kan luisteren. De afspeellijst verschijnt dus niet in de Muziek-app, maar dat mag de pret niet drukken. Je kan ook zelf covers maken, die eruit zien als de Terugblikken in de Foto’s-app.

Soor

Ken je Soor nog? Jaren geleden verscheen deze alternatieve app voor Apple Music voor de iPhone. En na lang wachten is de app er nu eindelijk ook voor de iPad. De app gebruikt een ontwerp met drie kolommen: links het menu, in het midden de inhoud van het geselecteerde onderdeel en rechts het huidige nummer dat wordt afgespeeld. De app is daardoor wat geavanceerder dan de standaard Muziek-app, hoewel je dat ook af kan schrikken. De app werkt ook met de Magic Mix-afspeellijsten, waarin je een afspeellijst kan maken op basis van je apple Music-voorkeuren. Soor voor de iPad ondersteunt ook Split View en Slide Over en brengt zelfs de ouder Cover Flow terug, waarin je door albums kan scrollen zoals je dat vroeger op de iPod deed.

Truckmeister

Flitsmeister heeft iets nieuws: met Truckmeister krijgen vrachtwagenchauffeurs een op maat gemaakte app. Truckmeister heeft navigatie die speciaal afgestemd is op vrachtwagens, waardoor er ook rekening gehouden wordt met routes en doorrijhoogtes. Ook de getoonde maximumsnelheden zijn aangepast voor vrachtwagens. Je kan maten en gewichten toevoegen en de interface is ook aangepast. De app heeft verder dezelfde look en feel als de Flitsmeister-app. Overigens is Truckmeister niet helemaal nieuw: al in 2019 schreven we over de app, die toen nog FLUX Trucking heette. Sinds deze week is de app echter helemaal vernieuwd.

Calculator Q

Deze app is volgens de Belgische ontwikkelaar Dennis van Roeyen niet de zoveelste rekenmachine-app. De app biedt namelijk een volledige geschiedenis van je berekeningen, waarbij je ook labels kan toevoegen zodat je later nog weet waar het een berekening voor was. Je die labels zelfs in andere berekeningen gebruiken. Het is ook mogelijk om eerdere berekeningen te bewerken. De app is er voor iPhone….en iPad! Vooral dat laatste kan handig zijn, omdat daar nog steeds geen standaard Rekenmachine-app voor beschikbaar is.

Ochi

Als Schermtijd niet genoeg doet om jouw smartphoneverslaving tegen te gaan, dan is Ochi misschien iets voor jou. De app kan websites en apps blokkeren als je geconcentreerder wil werken. Je kan filters aanmaken die gesynchroniseerd worden tussen iPhone, iPad en Mac. De app werkt ook samen met Siri Shortcuts, dus voor iedereen die actief bezig is met de Opdrachten-app kan Ochi daarin meenemen.