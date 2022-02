De leukste apps van week 6-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Albums Ben je een echte muziekgek? Dan kan de Albums-app een mooie toevoeging zijn op de Muziek-app van Apple . Gebruikers van Apple Music kunnen de Albums-app toegang geven tot hun bibliotheek. Vervolgens kun je naar al je albums in hun totaliteit luisteren. Dat kan natuurlijk ook met Apple’s eigen Muziek-app, maar toch is er een verschil. Zo toont Albums niet de lengte van een nummer, maar de hele lengte van een album en hoe ver je daarin bent. Het is vergelijkbaar met een vinylplaat: je ziet meteen hoe ver je bent op een album en als je de groeven bekijkt, zie je hoe ver je bent met dit specifieke nummer. Daarnaast biedt Albums allerlei statistieken over je luistergedrag. Wat is je favoriete album en uit welke periode luister jij de meeste muziek? Je muziek gaat er niet beter van klinken, maar interessant kan het wel zijn. Een deel van de statistieken kan om technische redenen alleen worden verzameld vanaf het moment dat je Albums gebruikt. Er zijn ook widgets met allerlei statistieken. Een nadeel is wel dat je moet betalen om alle functies te kunnen gebruiken, maar de prijs ligt laag.

Play

Play is een app waarmee je YouTube-video’s direct vanaf je beginscherm kunt spelen. De app is gemaakt door Marcos Tanaka, bekend van de app MusicHarbor waarmee je artiesten kunt volgen.

Play heeft echter een heel andere insteek: met deze app kun je YouTube-video’s beter organiseren en vervolgens afspelen via een widget. Je kunt handmatig video’s toevoegen aan Play, rechtstreeks vanuit de YouTube-app. Sla je een video op, dan bewaart Play alle metadata zoals titel, YouTube-kanaal en publicatiedatum.

Via de widget op je beginscherm kun je de video’s met bladwijzer gemakkelijk raadplegen en afspelen. Je kunt de widget aanpassen aan je wensen. Ook werkt play met Siri Shortcuts, zodat je dingen kunt automatiseren. Via iCloud blijft alles bij de tijd. Met een eenmalige aankoop van €2 ben je klaar.

Sidelyne

Voor wie gek is op sportevenementen is er een nieuwe Nederlandse app te downloaden. Met Sidelyne kun je zoeken naar evenementen bij jou in de buurt of op een bepaalde datum. Je ziet wat, waar, hoe laat en wanneer iets is. Ook de eventuele toegangsprijs wordt vermeld, al zegt de ontwikkelaar dat de meeste evenementen gratis zijn. Je steunt de organisatie dan door iets te kopen op locatie, zoals drinken of een snack. Verder helpt de ontwikkelaar al met wat inspiratie, namelijk dat je de app ook op vakantie kunt gebruiken. Zo ontdek je lokale sporten, wat voor een echte sportgek natuurlijk leuk kan zijn.

Videotape

Iedereen kent het wel: videoboodschappen. Om een jarige te feliciteren of iemand een hart onder de riem te steken, worden vaak videoboodschappen gemaakt. Iedereen die meedoet, spreekt een filmpje in met een boodschap. Later worden alle filmpjes achter elkaar geplakt en afgeleverd als één lange video. Om dat hele proces te vergemakkelijken, kun je de Videotape-app gebruiken. Je kunt als initiatiefnemer een link delen met anderen, waarna iedereen een eigen filmpje kan opnemen met de app op hun eigen telefoon. Jij ontvangt dit allemaal, zodat je het van muziek en titels kunt voorzien. De gratis versie is beperkt tot 9 mensen. Tegen betaling wordt de limiet 50 mensen.

Log

Bezig met een baan zoeken? Dan is de kans aanwezig dat je bij meerdere bedrijven je CV hebt uitgezet. Om wat overzicht te krijgen in je sollicitatieproces en alle rondes die je door moet komen, kun je Log downloaden. Deze app is hier speciaal voor ontwikkeld. In je profiel voeg je toe welke bij bedrijven en voor welke functies je hebt gesolliciteerd inclusief de functie-eisen. Heb je eenmaal alles toegevoegd, dan wordt het netjes gesorteerd. Je kunt ook eventuele interviewvragen erin zetten om mee te oefenen. Log is volledig gratis.

waveOut

Navigeren kan tegenwoordig ook door alleen te luisteren. De waveOut-app is bedoeld om navigatie voor iedereen toegankelijk te maken. Op basis van wat de camera van je iPhone ziet, hoor je de aanwijzingen. Moet je naar links, dan komt de vriendelijke stem ook van links op je koptelefoon of oordoppen. Is er een obstakel op je pad? Dan hoor je dat ook. Ook kan waveOut je langs routes sturen die je al kent, zodat het eenvoudiger is om het een en ander aan te voelen. Twijfel je waar je bent? Dan kan waveOut tijdens het navigeren wat er om je heen te zien is, zodat je beter kunt plaatsen hoe het ervoor staat.